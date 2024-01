Raser mot nye sjakkpartier: – Helt forferdelig!

Et parti mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Daniil Dubov under Sjakk-VM i slutten av desember fikk sjakkekspertene til å rase.

Russerne flyttet hestene sine frem og tilbake, som gjorde at det ble en kjapp remis.

Da partiet ble avsluttet, var brikkene tilbake i startposisjonen.

– Jeg synes det var en skandale. Hvis de hadde gjort det i en turnering hvor jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap, sa NRK-ekspert Torstein Bae på direkten.



Også TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer reagerte sterkt.

– Jeg synes det er skuffende å se at spillerne selv sitter og fniser med hverandre før partiet startet, sa han den gang.



– Sånn skal det ikke være!



Den gang ble den russiske duoen straffet med null poeng, men nå har hendelsen inntruffet på nytt.

Hammer kom nemlig over et identisk parti i TitledTuesday, en netturnering arrangert av Chess.com – også denne gang mellom Dubov og Nepomnjasjtsji.

To runder senere spilte Nepomnjasjtsji og amerikanske Hikaru Nakamura det samme partiet.

– Jeg mener at dette burde blitt slått stort opp med en gang, men jeg hadde allerede jobbet noen timer før jeg plutselig kom over en tweet som refererte til hva som hadde skjedd, sier Hammer, som omtaler det hele som «trist».

– Én ting er at det er trist at disse spillerne ikke spiller ordentlig, men jeg synes også det er trist at ikke sjakkmiljøet setter guttene til ansvar for sine handlinger. Vi har blitt så vant til at folk bare trekker på skuldrene og sier «sånn er det bare». Sånn skal det ikke være!

VEKKER HARME: Jan Nepomnjasjtsjij anklages for avtalt spill. Foto: Stanislav Filippov

Han mener at det er en viss forskjell mellom VM-partiene og det aktuelle nettpartiet på Chess.com.

«Vi diskuterer foreløpig hvordan vi vil håndtere dette, hvordan dette er annerledes og om eller hvordan Fide vil kommentere dette videre», skriver Erik Allebest i chess.com i en e-post til TV 2.

Allebest opplyser at ingen videre kommentar vil bli gitt.

– Det er veldig viktig at de som styrer sjakken, som verdens sjakkforbund og Chess.com, den største arrangøren på nett, sier at «dette kommer vi ikke til å tolerere». Men om de kommer til å si det, er jeg usikker på, sier Hammer.



TV 2 har også prøvd å få en kommentar fra Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), men har foreløpig ikke fått svar.

Krever tydelig signal

Sjakkeksperten er klar på at partiet i romjulen var avtalt spill.

– Det var åpenbart gjennom måten de agerte på, men i ettertid kom det også fram gjennom mikrofoner at de diskuterte hvilke trekk de skulle gjøre, forklarer Hammer.

TV 2-eksperten beskriver situasjonen som skjedde på tirsdag for annerledes.

– Siden partiet allerede ble spilt i romjulen, kan det tenkes at dette er noe de gjør for å være morsomme. Teknisk sett er det kanskje ikke avtalt spill, men det er to toppspillere som gjør dårlige trekk med vilje. Jeg synes ikke det er bra det heller. Kall det hva du vil, men bra er det ikke!

Hammer mener Det internasjonale sjakkforbundet og Chess.com bør komme med en reaksjon.

– De burde få en straff og få vite at det de gjør er helt forferdelig. Den trenger nødvendigvis ikke være så streng, man kunne for eksempel utestengt dem fra denne gjeldende turneringen i tre kamper, men det er viktig at arrangørene framover sier at man ikke kan tolerere dette. Dette er starten på noe, og da er det viktig å sette foten ned.