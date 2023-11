Raser mot matfokus: – Så skivebom som du får det

Om å snakke med unge om mat og kropp:

Vi er enige med Skinstad i at både ungdom, foreldre, trenere og andre rundt idrettsungdom bør ha god kunnskap om pubertetsutvikling og hvordan prestasjon kan variere i ungdomsårene og at dette er helt naturlig. I disse årene er det helt vesentlig at både ungdom og de som står rundt klarer å være tålmodige og lar kroppen få utvikle seg i et normalt tempo. Det kan være vanskelig når man så gjerne vil bli god her og nå, og når man sammenligner seg med toppidrettsutøverne, som er ferdig utvokst og har trent i mange år. Fra ungdomsårene er det også både naturlig og nyttig at ungdom har grunnleggende kunnskap om mat. Dette er budskap vi formidler jevnlig og i flere kanaler – både i foredrag til ungdom, foreldre og trenere og i sosiale medier.

Sunn idretts viktigste målgruppe er ungdom fra 13-18 år. Med tanke på at puberteten inntreffer tidligere enn før, kan det være hensiktsmessig å undervise ungdom om kroppens utvikling enda tidligere enn vi gjør i dag. Samtidig bør ikke mat være et for stort tema for tidlig. Barn skal ikke forholde seg for mye til mat og næringsstoffer. Fokuset – både i familier og i barneidretten - bør være at man spiser variert mat fra alle matvaregrupper - fordi det er bra for oss og for kroppen vår. For denne gruppen er vi mer opptatt av at barn bør delta i matlaging og at vi spiser sammen – enten som familie eller som et lag.

Om Skinstads kritikk:

Vi er overrasket over den kritikken Skinstad her fremviser. Den er både stikk i strid med de tilbakemeldingene vi får fra både ungdom, foreldre og trenere. I tillegg undrer vi oss over hvordan han kan tolke oss dithen at vi er så opptatt av at man skal være så utrolig sunn. Vi bruker sjelden begrepet sunn mat, nettopp fordi vi opplever det som problematisk og at det kan påvirke både ungdom og voksne negativt. I stedet bruker vi begrepet «å spise smart». Å spise smart handler om å spise nok og variert mat – ut fra den enkeltes behov. Vi er opptatt av å være en motvekt til all den informasjonen som ungdom finner i sosiale medier i dag. Det er krevende, og vi erkjenner at vi kanskje ikke når bredt nok ut med våre budskap.

I våre foredrag og i vår formidling av kostholdsinformasjon til ungdom, er vi svært nøye med å poengtere at ungdom er i en vekstfase og at de derfor trenger mye energi. Vi formidler også spesifikt at det ikke finnes ja-mat og nei-mat, slik ungdom ofte kan få inntrykk av i sosiale medier. Vi poster jevnlig praktiske mattips med fokus på mat som er bra for idrettsungdom – næringsrik, enkelt å lage og godt å spise. Her får vi også mange gode tips fra ungdommen selv.

Vi er enige med Skinstad i at vannmelonpizza etter en hard treningsøkt gir kroppen for lite energi. Det måtte i så fall være som et kreativt og friskt tillegg til noen ordentlige blingser med brunost og sjokolademelk – som faktisk er god restitusjonsmat.

Dersom Skinstad ønsker å lære mer om hvordan vi jobber med spørsmål rundt mat, kropp og trening, eller har gode tips til hvordan vi bedre kan nå ut til idrettsungdom er han hjertelig velkommen til en bolle eller burger hos Sunn idrett.