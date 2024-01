Raser mot Liverpool-stjerne etter seier: – Sjokkerende filming!

Liverpool - Newcastle 4-2

Det kokte på Anfield da Liverpool tok imot Newcastle på årets første dag.

To annullerte mål, straffebom og flere tvilsomme dommeravgjørelser.

Det skjedde mye i førsteomgang, men det var i andre akt det skulle smelle for alvor.

Med Mohamed Salah i hovedrollen var Liverpool svært aktive foran gjestenes mål. Kampen endte 4-2, men ikke uten kontroverser.

– Jeg tror det er det beste jeg har sett av Liverpool i år, mener tidligere landslagssjef Nils Johan Semb hos Viaplay.



Liverpool hadde utrolige 7,27 i forventede mål, ifølge statistikktjenesten Opta. Noe som betyr at de statistisk sett burde scoret sju mål.

Nå må Liverpool klare seg uten stjernespilleren en stund. Denne uken reiser han til Elfenbenkysten for å delta i Afrikamesterskapet for Egypt.

– Jeg ønsker å vinne mesterskapet. Jeg hadde elsket det. De kommer til å klare seg fint uten meg, vi har fantastiske spillere. Alle kan spille i min posisjon, alle kan gjøre det jeg gjør, sier Salah til Sky Sports etter kampen.

GOD STEMNING: Jürgen Klopp fikk mye å glede seg over i andreomgang. Foto: CARL RECINE

Raste etter dommeravgjørelser

Kortene haglet fra dommer Anthony Taylor som tidvis så ut til å ha svært lite kontroll på kampen.

Spesielt kokte det over for både kommentatorer, Jürgen Klopp og supportere, da Joelinton på utrolig vis slapp unna gult kort etter å ha revet ned en Liverpool-spiller.

– Det han holder på med er katastrofe, var dommen til Viaplays ekspertkommentator Tor Ole Skullerud.



– Latterlig, skrev The Athletic-journalist James Pearce på X.

RASTE: Jürgen Klopp var lite imponert. Foto: CARL RECINE

Da Diogo Jota gikk i bakken og skaffet Liverpool straffespark like før slutt, kokte det også over. Denne gangen var det Liverpool-spilleren som fikk kritikk.

TV-bildene viste at det var kontakt mellom portugiseren og Newcastle-keeper Martin Dubravka, men den var minimal. Jota kunne bare trille ballen i mål, men gikk i bakken.

Premier League-legendene John Terry, Alan Shearer og Ian Wright var nådeløse i sine meldinger på X.

– Hvordan i alle dager er det straffespark? Sjokkerende filming! The verste er at VAR la den gå? Skrev John Terry.

– Å heller legge seg for et straffespark, enn å putte ballen i det åpne målet! Nå har jeg sett alt, skrev Ian Wright.

– Jævlig pinlig, skrev Alan Shearer.

I et intervju etter kampen reagerer også Newcastle-manager Eddie Howe på avgjørelsen.

– Den skulle ikke vært gitt. Martin trekker vekk hånden. Han tar to steg før han faller. For meg er ikke det der straffe. Vi føler vi fikk dårlig betalt, sier Newcastle-sjefen.

ÅPENT MÅL: Diogo Jota kunne bare trille ballen i mål, men gikk i bakken. Det får eksperter til å steile. Foto: CARL RECINE

Liverpool-stjerne holdt seg til låret da han ble byttet ut

Liverpool gikk rett i strupen på gjestene. Først fikk Luis Diaz annullert et mål for offside, få minutter senere fikk Mohamed Salah sjansen fra straffemerket.

Egypteren klarte ikke å overliste Martin Dubravka og på returen bommet Trent Alexander-Arnold.

Newcastle skulle også få et mål annullert for offside. Alexander Isak startet litt for tidlig da han i forkant av Dan Burns scoring var i offside.

Liverpool tok ledelsen etter et vakkert angrep som Salah fikk æren av å trille i mål. Kort tid senere utlignet Alexander Isak.



Etter 63 minutter ble Dominik Szoboszlai tatt av banen. TV-bildene viste at ungareren holdt seg til baksiden av låret i det han forlot banen. Ikke bildene Liverpool-fansen ville se.



– Vi vet ikke ennå, han virket ikke fornøyd etter kampen. Om det var krampe eller hva det var, vi må vente å se, sier Jürgen Klopp til Viaplay etter kampen.

NØKKELSPILLER: Dominik Szoboszlai har blitt en viktig del av Jürgen Klopps lag etter overgangen i sommer. Foto: CARL RECINE

Mohamed Salah var arkitekten da Liverpool tok ledelsen på ny. Egypteren spilte Diogo Jota vakkert igjennom, som la ballen inn foran mål. Der kunne Curtis Jones legge på til 2-1.

Få minutter senere var det duket for et øyeblikks magi av Salah. Stjernen lurte «hele» Newcastle da han la inn med utsiden.

Foran mål hadde Cody Gakpo løpt seg fri. Nederlenderen bommet på ballen, men kunne heldigvis se den sprette i mål.

Sven Botman tente håpet da han stanget inn reduseringen til Newcastle, men håpet ble raskt slukket.

Bare minutter senere pekte dommeren på straffemerket igjen. Salah fikk en ny sjanse og denne gangen scoret han.