Raser: – Maktarroganse og hersketeknikk

ORDKRIG: Nils Einar Aas og Gunnar-Martin Kjenner har ikke lagt striden på is. Foto: Torstein Bøe / NTB og Terje Pedersen / NTB

«Er NIFs juridiske avdeling en fare for rettssikkerheten i norsk idrett?»

Slik startet Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenners innlegg på TV2.no i slutten av april.

Han er ekspert på idrettsjus, og stilte spørsmål ved om avdelingen i Norges Idrettsforbund (NIF) selv tar rollen og posisjonen den selv mener passer.

Kjenner ba idrettsstyret om å klargjøre rollen til den juridiske avdelingen.

Samme dag kom generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Nils Einar Aas, med tilsvar i et nytt innlegg. Han mener spørsmålet Kjenner stiller seg i tittelen på åpningsinlegget er ubregrunnet.

– Å fremsette slike grove anklager basert på sviktende faktisk og juridisk grunnlag er alvorlig, uhøvisk og det skader idrettens anseelse, skrev Aas.



Uenighet om forsøk på dialog

Men partene har ennå ikke lagt ned stridsøksen. Kjenner sier til TV 2 at han håpte på at det første innlegget skulle få frem en dialog. Slik ble det ikke.

– Jeg håpte at dette kunne føre til at NIF kunne forbedre sin rolle, sin rettspleie og formidling av idrettsjussen. Der tok jeg skammelig feil. I stedet fikk jeg i retur et mislykket forsøk på å slå meg knockout, sier juseksperten.



Til TV 2 svarer Nils Einar Aas at han registrerer ønsket om en dialog fra Kjenner.

– Kronikken har ingen spor av et ønske om dialog. Kjenner kunne når som helst kontaktet meg, dersom han ønsket en dialog, men valgte i stedet å fremme alvorlige og uholdbare påstander mot NIFs administrasjon gjennom media, svarer generalsekretæren.



EKSPERT: Gunnar-Martin Kjenner svarer generalsekretæren i Norges Idrettesforbund, Nils Einar Aas. Foto: Heiko Junge

– Maktarroganse

Gunnar-Martin Kjenner har arbeidet med idrettsjus som advokat i nærmere 50 år, blant annet med et stort antall saker for NIFs domsorganer. I tillegg har han hatt flere andre verv i idretten, og skrevet boka «Idrettslaget».

– Av slike grunner mener jeg at jeg har faglig bakgrunn for å mene noe om forvaltningen av idrettsjussen innen NIF, herunder internjuristenes rolle og formidling av idrettsjussen til medlemmene i norsk idrett, sier Kjenner.



Han er langt fra imponert over tilsvaret Aas kom med på TV2.no.

– Et flammende innlegg som viser hersketeknikk og maktarroganse på høyeste nivå, freser han.

– Det hele krones ved at generalsekretæren og NIFs juridiske avdeling mener jeg har skadet idrettens omdømme ved å ha gitt uttrykk for mine meninger, og derved brutt idrettens «skurkebestemmelse», fortsetter Kjenner.



Aas svarer:

– Jeg registrerer at Kjenner i sitt tilsvar ikke kan imøtegå noe av det som fremgår av vårt faktabaserte tilsvar på de ubegrunnete og alvorlige påstandene han fremsatte i sin kronikk.

GENERALSEKTRETÆR: Nils Einar Aas har hatt vervet siden 15.september 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe

Kjenner sier at NIF mener at han kan straffes etter idrettens straffebestemmelser for kronikken.

– Ønsker NIF et strafferettslig oppgjør i idrettens domsorganer om mine meninger, er mitt svar at jeg er klar til å ta den fighten, sier Kjenner.

Aas svarer:

– Det er ingen tanke om å påtale Kjenner til NIFs domsutvalg som følge av kronikken. NIF har gitt tilsvar på denne. Dersom Kjenner ønsker å formidle konstruktive innspill om NIFs virksomhet, står han når som helst fritt til å ta kontakt med meg.