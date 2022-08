Raser før skjebnekamp: – Om jeg er forbanna..?!

– Vi er redde for skader hele tiden, sier Line Fiskerstrand Blekeli til TV 2.

Lyns styreleder vandrer hvileløst rundt på kunstgresset på Kringsjå i stor frustrasjon. I 2016 ble banen endelig rehabilitert, men kort tid etter ble det klart at dreneringen i forbindelse med rehabiliteringen ikke var tilfredsstillende.

Da startet en lang årrekke med problemer.

Kringsjå-teppet ble rehabilitert på nytt tre år etter, men også denne gang uten å bli kvitt problemene. Banen holdt stengt i åtte måneder.

Gjennom 2021 og 2022 måtte skjøter stadig limes for at banen kunne benyttes. I dag er banedekket en miks av skjøter, søkk og oppsamling av granulat.

LAPPETEPPE: Det er dreneringen som er problemet på Kringsjå. Blekeli beskriver det som grøt under kunstgresset. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Vi blir ikke tatt på alvor

Kringsjå-banen har flere ganger blitt underkjent for spill av NFF. Nå lever de på forbundets nåde før kampen mot Rosenborg søndag, som avgjør om de får plass i sluttspillet eller ei.

Styreleder Blekeli frykter i verste fall tap på walkover i den viktige kampen.

Foran hver kamp skal nemlig NFFs kampdelegat godkjenne banen for spill. Blir den underkjent, som for øvrig skjedde med Kolbotn i april, blir bortelaget tilkjent seieren.

– Vi lever i usikkerhet kamp etter kamp: «Kommer banen til å bli godkjent til kamp?»

Forrige uke var det Skeid som svingte pisken mot Oslo Kommune:

– Du er forbanna?

– Om jeg er forbanna.. ?! Jeg har vært forbanna og fortvila fordi vi har et toppserielag som kjemper om fjerdeplass i en liga med de ti beste lagene i Norge, og vi blir ikke tatt på alvor av vår egen kommune som er anleggseier.

Byråden tilbyr Bislett

De gangene banen har blitt underkjent i lengre perioder, har Lyn måtte betalt kostnadene selv for leie av andre baner.

I april anslo Fiskerstrand Blekeli månedelige utgifter på 70-80.000 kroner som følge av at de ikke fikk brukt egne anlegg.

– Jeg synes det er helt hårreisende. Oslo kommune er anleggseiere og bør da også levere fra seg noe skikkelig, som vi kan stole på at er i orden. Vi bør slippe å bekymre oss for at anlegget vi leier av Oslo kommune er i orden.

Blekeli er svært frustrert over manglende handlekraft fra kommunen. Hun hevder bymiljøetaten, som har ansvar for banen, har latt være å svare på gjentatte hendelser.

Oslos idrettsbyråd (SV) Omar Samy Gamal var selv på befaring av Kringsjåbanen i februar og sier han forstår klubbens frustrasjon.

Han er imidlertid uenig i at klubben ikke blir tatt på alvor.

– Vi må gjøre en grundig tilstandsvurdering. Jeg har bedt bymiljøetaten gjøre det så fort som mulig, og det er status per nå, sier Gamal.

VARSLER NYE MØTER: Byråd for kultur i Oslo, Omar Samy Gamal. Foto: Fredrik Hagen

Gamal framholder at han hadde møter med klubben forrige uke for å diskutere situasjonen, og svarer slik på spørsmål om hvorfor Lyn har måtte betale baneleie andre steder for å dekke inn for tapt bane:

– Jeg har tilbudt Lyn og A-laget deres å spille gratis på Bislett Stadion, så om de ønsker det er den åpen for dem, fortsetter byråden.

Blekeli er ikke imponert over tilbudet.

– Vi kunne i utgangspunktet spilt på Bislett som en svært kortsiktig løsning, men her vil trolig andre arrangementer gå foran. Et toppserielag må kunne forvente å ha sin egen bane. Det har noe med den samfunnsaktøren vi er, og rollen vi har i lokalsamfunnet for barn og ungdommer. Vi mener at hverken Gamal eller Oslo kommune tar oss som klubb, og ikke minst jentene i vårt toppserielag på alvor, sier hun, og fortsetter:

– En ting er en kortsiktig kamparena, men hva med treningshverdagen og ikke minst våre 140 barne- og ungdomslag? Hele klubben med over 2000 medlemmer kan ikke få tilgang til Bislett på en gang.

– Spørsmålet vi må stille oss er om dette hadde skjedd med et eliteserielag? Hadde man godtatt at de måtte spille på Bislett eller et annet sted man tilfeldigvis bare fant? Det nekter jeg å tro!