Raser: – Faen meg en uting

Vålerenga - Storhamar 1-6

Serieleder Storhamar banket erkerival Vålerenga på Jordal Amfi.

Vålerenga-spiller Martin Røymark setter ord på ydmykelsen mot rivalen.

– Nå kjenner man på en skam. Det er flaut at det renner i vei her på slutten. Det er ikke noe moro, sier han til TV 2 etter kampslutt.

– Vi jobber oss egentlig ganske godt inn i kampen, og er litt på gang. Så får de et par mål isteden. Men det skal uansett ikke se sånn ut på slutten. Førsteplassen er kjørt nå, så vi får fokusere på andreplassen, fortsetter han.



Storhamar-spiller Andreas Martinsen svarer på Røymark sin påstand.

– Vi har det i lommen, så det er opp til oss. Vi skal ikke gi dette fra oss nå, sier Martinsen til TV 2.

– Hva er det som skjer?



Det var imidlertid den ene VIF-scoringen som skapte størst debatt.



– Hva er det som skjer i Jordal Amfi?

Det utbrøt TV 2s kommentator Jonas Bariås etter Vålerengas 1-2-redusering mot Storhamar.

– Dette var planlagt, det andre var ikke

– Merkelig



For det så tilsynelatende ut som Mika Partanene brukte skøyten for å score.

– Det er åpenbart at han bruker en aktiv skøyte, det er ikke lov. Jeg skjønner ikke helt hva dommeren tenker, sier TV 2s ishockeysekspert Josefine Biseth Engmann, som også kalte avgjørelsen «merkelig».

– Pucken lå på målstreken, og det var en fyr som holdt meg: Jeg mistet balansen og skrenset. Det var ikke et bevisst spark, så dermed er det et bra mål, sier Partanen til TV 2.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Etter en videosjekk ble scoringen noe uventet stående.

– Det overrasket meg, det må jeg si at. At den ikke blir dømt etter en sparkebevegelse, når pucken ligger så tydelig død, sier TV 2s ishockeyekspert Jan André Aasland.



– De trengte ti i powerplay og sparke inn pucken for å få mål i perioden. Vi skal se til at det ikke blir noen mål i neste periode, sa Storhamar-spiller Martin Rønnild.



Etter kampen forklarte hoveddommer Marcus Vinnerborg avgjørelsen.

– Vi vurderer det som at det ikke er en distinkt sprakebevegelse, og det er dét som kreves for at vi skal annullere et mål. Her skrenser han mer pucken i mål, enn å sparke den.

– Hadde han truffet en annen person på den måten, hadde vi sagt «Han sparket han?». Nei, da hadde vi sagt at han traff ham, mener den svenske dommeren.

– Få det bort

TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad steiler på X.

– Hva i all verden er et spark da? Aldri mål.

– Se Jordal a! Helt disco før pucken er inne. Slukke lys og fyre i gang strobelys er faen meg en uting. Få det bort.