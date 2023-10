Raser etter marerittretur: – Skammer meg

Det ble ingen drømme-retur til Norge for Emil Kheri Imsgard.

I sommer fikk Emil Kheri Imsgard endelig oppfylt sin utenlandsdrøm, da han fullførte overgangen til ungarske PICK Szeged.

Torsdag kveld var målvakten tilbake på norsk jord. Det ble alt annet enn et hyggelig gjensyn.

– Det er helt forferdelig. Vi møter ikke opp til match i det hele tatt. Det er greit å tape, men i dag så er vi ikke i nærheten. Kolstad er mye bedre enn oss i alle spillets faser, det gjør at det blir så stygt. Jeg skammer meg litt over det egentlig, at vi ikke er nærmere. Det er kjipt, sier Kheri Imsgard til TV 2 etter kampen.

Etter en fin start på både oppholdet i Ungarn og Champions League, ble det bråstopp i trønderens storstue. Etter 24–37 er ikke Hamar-gutten nådig med sine lagkamerater.

– Jeg synes egentlig vi har levert bra prestasjoner så langt i Champions League. Selv om vi har to tap fra før, så har vi alltid vært nærme. Så slo vi Aalborg hjemme, som er veldig bra. Da synes jeg det er sjokkerende at vi taper med så mye, og på den måten vi gjør.



Stortrives

Til tross for en skuffende Champions League-kveld i Trondheim, har 25-åringen funnet seg godt til rette i Ungarn.

– Jeg synes egentlig den har vært veldig bra. Jeg føler at jeg har kommet godt i gang og jeg trives godt med laget, organisasjonen og det hele. Jeg kan egentlig ikke klage.

TRIVES: 25-åringen har funnet seg godt til rette i Ungarn og Szeged. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Som mangeårig Elverum-gutt var det allikevel ikke slik han hadde sett for seg sin Norge-retur.

I siste kamp for Elverum, før han reiste til Ungarn, tapte Kheri Imsgard sluttspillet forrige sesong mot nettopp Kolstad.

– Det svir ekstra at det er Kolstad. Jeg kommer fra Elverum og det eneste jeg vil er å slå det laget her, sier han.

Landslagsduell

I januar er trolig Kheri Imsgard en del av den norske EM-troppen som reiser til Tyskland.



Der skal han for alvor prøve å ta opp kampen med Torbjørn Bergerud og Leipzig-målvakt Kristian Sæverås.

STORSPILTE: Torbjørn Bergerud stengte tidvis buret mot Szeged torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell

Etter kampen torsdag kveld måtte Szeged-keeperen allikevel rose mannen bakerst hos Kolstad, som endte oppgjøret med en redningsprosent på 45.

– Han viser verdensklasse. En ting er at vi gjør tekniske feil, men når vi først får sjansen så redder han jo. Da er det ikke nesten engang. Det var en verdensklasseprestasjon.