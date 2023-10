Raser etter drama: – Provoserende

Stabæk – LSK Kvinner 1–2

LSK Kvinner stakk av med alle poengene, men Stabæk-leiren var svært frustrert etter kampen.

– Hvordan var det å være utpå der?

– Provoserende, jeg følte det meste gikk LSKs vei. Jeg mener vi skal ha en straffe. Ti sekunder senere får de straffe på en like billig situasjon, mener Stabæks Monica Isaksen.

SKUFFET: Stabæk-spiss Monica Isaksen. Foto: TV 2 Play

Spissen ble forstyrret i avslutningsøyeblikket etter 54 minutter, men holdt seg på gresset.

– Jeg er foran og blir dratt i skulderen, det forstyrrer meg. Så mener dommer at så lenge jeg har skutt har ikke det noe å si, men det mener jeg er en feil regel.

– Du blir straffet for å stå på beina?

– Nettopp, man skal tydeligvis bli straffet for det. Det er nesten komisk, han må dømme likt begge veier. Men det er sånn det er, sukker Isaksen.

Se situasjonene og ekspertenes meninger

Stabæk-trener Petter Belsvik var heller ikke imponert.

– Det er ikke rart vi er forbanna og skuffet over dommerinnsatsen i denne kampen. Jeg synes dommer bør honorere spillere som holder seg på beina. Men igjen viser det seg at man må falle for å få straffespark, sier Stabæk-sjefen.

Dommer Ola Kellerhals svarer følgende:

– Det er to situasjoner i feltet ganske kort tid etter hverandre. Den første der spiller får komme gjennom, blir holdt igjen på skulderen og får avsluttet på mål. Hun får en mulighet til å avslutte og blir ikke fratatt muligheten, er Kellerhals vurdering.

Han får se situasjonen igjen, og sier:

– Det er absolutt en arm på høyre skulder og en vanskelig vurdering, men jeg tror jeg faller på at det er riktig å la den gå. Jeg skjønner at det er meninger ute der, den er marginal.

Ekspertene i TV 2-studio mente at Stabæks Emilie Bølviken burde fått rødt kort etter at Lillestrøm fikk straffe.

Spesielt med tanke på at bortelagets Camilla Huseby ble utvist for lignende situasjon kort tid etterpå.

Begge var felling av bakerste kvinne. På overtid fikk likevel Bølviken det røde, med sitt andre gule kort.

Rosenborg befestet sin plass på toppen av tabellen etter tre poeng mot Åsane. Camilla Linberg ble matchvinner. De har nå tre poeng ned til Vålerenga.

Det til tross for en svak første omgang. TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland kalte laget for «tannløse». Yaw Amankwah mente de ikke var til å kjenne igjen fra fotballen de spilte tidligere i sesongen.

For John Arne Riises Avaldsnes kom det fjerde strake tapet, etter 0–2 mot Lyn.