Raser etter bikini-krav: – Provoserende

Episoden skjedde under verdenstour-turneringen i Thailand. Olimstad og Helland-Hansen skulle møte et tysk par, men fikk oppvarmingen avbrutt av dommer som ba dem bytte bekledning til bikini.

De norske jentene har tatt et tydelig og prinsipielt valg om å spille sine kamper i shorts framfor bikini, og har gjort dette i flere år. Reglementet på verdenstouren åpner også for at shorts eller tights kan benyttes.

I Thailand fredag fikk imidlertid Olimstad og Helland-Hansen klar beskjed om at bikini var påkrevet.

– Først ler vi nesten litt av det, for vi er veldig klar over reglementet og har tatt et klart standpunkt i dette. Det ble nesten komisk. Vi vet jo så godt at vi kan spille i shorts, sier Helland-Hansen til NTB.

Hun ga den aktuelle dommeren tydelig tilbakemelding om at de norske jentene ikke behøvde å bytte bekledning. Da henviste dommeren til at den tyske duoen spilte i bikini, og at de norske måtte gjøre det samme.

– Da svarte jeg at «nei, det må vi ikke. Du kan gå og sjekke regelboken». Da ble det litt diskusjon, før hun (dommeren) snakket med de andre dommerne, og til slutt fikk vi selvfølgelig medhold. Det er sånn reglene er, sier Helland-Hansen.

Krever forklaring

Episoden, som forstyrret det norske lagets oppvarming til kampen og naturlig nok skapte frustrasjon og irritasjon, faller ikke i god jord hos ledelsen i Norges Volleyballforbund.

Markedssjef Iver Horrem varsler at situasjonen vil få etterspill.

«Forbundet kommer til å ta kontakt med det internasjonale forbundet (FIVB) og be om en forklaring på hendelsen under World Tour turneringen i Thailand hvor dommerne ba våre jenter om å bytte shortsen med bikini», skriver han til NTB.

Horrem er tydelig på at volleyballforbundet ikke kan akseptere en slik hendelse.

«Vi kommer videre til å be om at FIVB gjør tiltak slik at man sikrer at alle arrangører av internasjonale turneringer håndhever et oppdatert regelverk, spesielt med tanke på spillerantrekk for kvinner», skriver markedssjefen.

Hovedpersonene Olimstad og Helland-Hansen er mildest talt oppgitt over situasjonen de havnet i.

– Det er ganske provoserende å måtte stå og forsvare disse tingene fortsatt. At dommerne ikke selv har kontroll på reglene i idretten de selv dømmer, sier Helland-Hansen til NTB.

– Ville vært uprofesjonelt

Den norske duoen begynte allerede i 2021 å spille i shorts framfor bikini. De kjenner egne rettigheter i saken godt.

– Det var bra det ikke skjedde med et av de yngre lagene som ikke er så rutinerte og står like støtt i denne saken. Kanskje hadde de måttet bytte til bikini. Det ville vært veldig uprofesjonelt av arrangøren, sier Helland-Hansen.

I turneringer som ikke inngår på verdenstouren er ikke reglene nødvendigvis de samme. Der kan det i teorien håndheves et bikini-påbud. Olimstad og Helland-Hansen har i slike tilfeller en sponsor i ryggen som dekker en eventuell bot som kommer som en følge av at de velger å spille i shorts mot arrangørens vilje.

– Det er synd at man skal måtte ha en sånn backing for å kunne spille i det man er komfortabel i. Jeg håper de andre lagene er klar over sine rettigheter til å velge hva man vil spille i, sier Helland-Hansen.

På spørsmål om hvor mange lag på verdenstouren som nå benytter seg av muligheten til å spille i shorts, svarer det norske OL-håpet:

– Det er kanskje 10 prosent som spiller i shorts fra tid til annen, men alle lagene som av og til spiller i shorts, spiller som oftest i bikini.

BIKINI ELLER IKKE: Her Brasils Larissa Franca under OL i Rio de Janeiro, sommeren 2016 Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Vil dempe kroppspress

Den norske duoen er på sin side brennende opptatt av problemstillingen rundt bekledning.

– Vi har faktisk et prosjekt der vi intervjuer de andre lagene på touren om dette, fordi dette er et sensitivt tema, Det er interessant å høre hva de andre utøverne føler. Noen sier at de helst vil spille i bikini, og da er det et fair valg, sier Helland-Hansen.

Selv får den norske duoen klapp på skuldra for sin egen klare og prinsipielle linje.

– Alle er veldig positive til at vi spiller i shorts. Vi ønsker at flere skal følge etter for å dempe kroppspresset på de yngre spillerne. Det er det som er hovedmotivasjonen vår, sier Helland-Hansen.

Markedssjef Horrem applauderer duoen.

– De har startet en slags bevegelse og vist at det finnes et alternativ til å spille i bikini. De er tøffe, og det er jeg imponert over, sier han til NTB.

Sportslig sett har turneringen i Thailand begynt bra for de norske OL-håpene. Etter en solid kvalifisering har de spilt seg fram til utslagsrundene som starter lørdag. Kampen mot det tyske paret, der oppladningen ble forstyrret, endte også med en meget sterk seier.