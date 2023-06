Rasende Riise ga klar beskjed etter drama

Avaldsnes følte seg snytt for scoring på Nadderud.

Stabæk - Avaldsnes 1-0

Se situasjonen som førte til Avaldsnes-protester i videovinduet øverst!

Det var etter knapt 80 minutter at gjestene fra Karmøy trodde de hadde utlignet på Nadderud.

Etter litt nøling dømte hoveddommer Herman Aass scoring til gjestene, etter å ha tittet bort på assistentdommer.

JUBEL: Avaldsnes trodde de hadde utlignet. Foto: TV 2 Play

REAGERTE: Stabæk-keeper Sunniva Skoglund fortviler etter at dommer først godkjente scoringen. Foto: TV 2 Play

Men etter å ha snakket med linjedommeren sekunder senere – gjorde dommeren om på avgjørelsen og målet ble ikke stående.

Det ebbet ut med 1-0 til Stabæk.

Etter kampen gikk en rasende Avaldsnes-trener John Arne Riise bort til dommertrioen og var tydelig frustrert.

– De første ti-tolv minuttene har vi fullstendig kontroll. Vi styrer kampen og stresser dem. Vi får et mål som dommeren velger å si at ikke er inne, men vi ser på bildene at den er langt inne, sier Riise til TV 2.

Han fortsetter:

– Jeg tror benken til Stabæk ler etterpå at dem ikke ser at den er inne. Men det er sånn det er. Nivået på dem som styrer kampene er som det er. Det er frustrerende og vi fortjener veldig mye mer.

Riise sier klart ifra

Tapet gjør at Avaldsnes er Toppserie-jumbo med åtte poeng på elleve kamper.