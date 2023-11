Rasende eksperter krever regelendring: – En skandale!

PSG-Newcastle 1-1



– Det føles jo ikke som at dette er i sportens ånd, tordner TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Fire og et halvt minutt på overtid gikk det galt for Newcastle i Paris.

Newcastle-spiller Tino Livramento var borti ballen med armen i feltet, en situasjon du kan se øverst i saken.

Engelskmennene var da på vei mot en sensasjonell seier, og ikke minst et resultat som ville gitt dem et svært godt utgangspunkt for avansement i Champions League.

PSG-spillerne protesterte vilt mot dommerens opprinnelige avgjørelse: At det ikke var straffe.

Dommeren ble kalt til VAR-monitoren utenfor banen, og ombestemte seg etter å ha sett reprisene.

– Greit, han følger reglene, men reglene er feil! Dette går ikke. Dette må de endre, raser Thorstvedt.

– Det strider imot min rettferdighetssans. Det er ikke fair play, mener den tidligere landslagskeeperen.

Ekspertkollega Morten Langli er enig. Han har sett seg lei av marginale straffeavgjørelser.

– Vi kan ikke ha det sånn her lenger. Det er helt tilfeldige situasjoner. En ball fra én meter går i magen og opp i hendene. Dette skal være med på å avgjøre kamper … spillet er blitt helt absurd, raser Langli.

Han fortsetter tiraden:

– Vi ser det i kamp etter kamp. Det gjelder å treffe folk i hånden fra null avstand.

– Det er ikke dette VAR skal lete frem. Marginale straffesituasjoner. Her må de sette seg ned og vurdere handsregelen en gang for alle. Hvordan den skal være. Og hva VAR skal brukes til, maner Langli til.

Samlet legender i råd

Simen Stamsø-Møller trekker frem at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i vår samlet flere av fotballens største legender i et råd.

En del av formålet var at de skulle være med på å utvikle regelverket.

Zinédine Zidane, Paolo Maldini, Patrick Vieira, Luis Figo og Fabio Capello var blant dem som var med.

– Et av rådene deres var en anbefaling om at Uefa klargjorde handsregelen rundt hendelser hvor ballen går via egne kroppsdeler for så å treffe armen, sier Stamsø-Møller.

TORDNER: Både Simen Stamsø-Møller (til venstre) og Morten Langli vil ha en regelendring. Her under Champions League-finalen forrige sesong. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han fortsetter:

– Det er helt absurd. Ingen unntatt noen dommere, antagelig, mener at dette er et straffespark. Det kan ikke være mulig, det er en skandale! Det kan ikke være hands!



– Må lage en bevegelse

Med et glimt i øyet oppfordrer Thorstvedt til opprør.

– Vi må lage en bevegelse som har én ting for øyet, vi må endre denne sabla regelen. Press funker. Det er mulig å få det til. Vi må bare legge skuldrene til og starte en underskriftskampanje. Man må gjøre et eller annet, sier keeperlegenden.



OPPRØRT: Erik Thorstvedt var sjokkert over det han fikk se i kampen mellom PSG og Newcastle. Foto: Markus Engås / TV 2

Ekspertene mener at situasjoner kan se mer ut som straffespark når dommeren får se reprisen i «slow motion».

– Jo treigere bildet går, jo klarere ser en slik type forseelse ut. De gjør alt de kan for at det skal se ut som hands, men det er ikke hands i utgangspunktet. Det går ikke ut over dommerne. Det må være greit for dommerne å slippe å dømme straffe på disse greiene her, sier Stamsø-Møller.