Rallysjåfør utlover dusør etter mareritt

Rallysjåfør Steve Røkland fra Kongsvinger er en meget merittert motorsportutøver med flere NM-gull.

Lørdag var planen at rallybilen hans, en Peugeot 208, skulle leies ut til en annen under Aurskog-Høland-sprinten.

Derfor ble bilen lastet opp på hengeren fredag ettermiddag og klargjort til transport.

Men morgen etter oppdaget 30-åringen at både bilen og hengeren, som bilen sto parkert i, var borte.

– Da får man seg et lite sjokk, sier han til TV 2.

KJERRA: Denne bilen, en Peugeot 208, er stjålet fra NM-vinneren. Foto: Privat

Høy verdi

Røkland varslet så sin far, og rundt en time etter den grufulle oppdagelsen var politiet på plass.

– Det er en bil som er veldig spesiell for meg. Jeg har hatt den siden 2014 og jeg har tatt seks NM-gull i den. Det er ikke bare at den koster mye i verdi, men det er mye minner også.

Kongsvinger-mannen anslår at bilens verdi er på mellom 350.000 og 400.000 kroner.

Tyveriet er blitt anmeldt, opplyser Røkland. TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med politiet i Kongsvinger, men har foreløpig ikke lyktes.



Steve Røkland med bilen fra en tidligere anledning. Foto: Steve Røkland Les mer BORTE: Også hengeren er stjålet. Foto: Privat Les mer

Overveldet over responsen

Ikke lenge etter tyveriet delte rallyføreren en etterlysning av hengeren og bilen på sosiale medier.

På Facebook er den delt over 8000 ganger.

– Jeg er ganske sjokkert over det. Jeg la ut en post og håpet på noen delinger, så jeg setter stor pris på det. Det er folk fra miljøet og folk utenfor miljøet som vil hjelpe.

Han har også utlovet dusør på 15.000 kroner til opplysninger som kan bidra til funn i saken.

– Hvorfor utlover du dusør?

– For å få info hvis folk hører noe. Jeg har et håp om at bilen fortsatt er i området. Ifølge politiet har ikke bilen gått ut av landet. Jeg har stor tro på at bilen er i Norge.

Røkland forteller at det har kommet inn noen tips, men ingen har foreløpig resultert i at tyveriet har blitt løst.

Nå frykter 30-åringen at karrieren må legges på is hvis bilen ikke kommer til rette.

– Det er ikke så lett uten bil. Det kan stoppe alt. Jeg har ikke budsjett til å kjøpe en ny bil.