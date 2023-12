Rådvill skiskytterstjerne: – Må ta grep

Sturla Holm Lægreid har ikke fått det til å klaffe i sesongåpningen. Nå uttrykker skiskytteren bekymring over egen form.

– Jeg må gå litt i tenkeboksen nå. Vi går inn i en krevende periode, og hvis det ikke løsner snart så må jeg gjøre grep, dra i håndbrekken og finne ut av det.

Det var Sturla Holm Lægreids ord etter en blytung sesongåpning i Östersund.

For mens flere av de norske skiskytterene fikk en kanonstart på verdenscupen i Östersund, så har det ikke gått like på skinner for fjorårets andre beste skiskytter.

På normaldistansen for en drøy uke siden endte nordmannen på en 12. plass, deretter gikk det kun nedover for 26-åringen. Sprinten lørdag endte med en 20. plass, over halvannet minutt bak tyske Philipp Nawrath som tok seieren - og det selv om Holm Lægreid kun hadde en bom på standplass.

Den røde varsellampen

Jaktstarten søndag ble heller ingen opptur for den norske skiskytteren som gikk i mål som nummer 25. Nesten tre minutter bak svenske Sebastian Samuelsson.

– Det er ikke «en normal Sturla» og være så langt bak i sporet, så da er det kjedelig, sier 26-åringen tydelig oppgitt før han fortsetter:

– Det er egentlig litt rart, for jeg føler ikke det er noe feil. Men så ser jeg jo på tidene og da er jeg jo milevis bak det jeg burde være. Det er vel det som er den røde varsellampen. Ting kjennes relativt normalt ut, men jeg klarer ikke skjønne hvorfor jeg går så sakte i sporet.



RÅDVILL: Sturla Holm Lægreid skjønner ikke hvorfor han går sakte i sporet. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Alternativet er å dra hjem

Til helga fortsetter verdenscupen i Hochfilzen. Der er det både sprint, jaktstart og stafett på programmet. I utgangspunktet skal Holm Lægreid stå på startstreken fredag, men om det skjer gjenstår å se.

– Vi får sette oss ned og se på om det er bedre å gjøre noe annet. Akkurat nå er det vanskelig å si. Jeg må snakke med trenerene. Alternativet er å dra hjem, og heller få ordentlig ro og få trent godt hjemme. Kanskje tatt noen helsesjekker på Olympiatoppen og se litt på hva som egentlig feiler meg, sier en oppgitt Holm Lægreid.