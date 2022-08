Rådet fra idolets trener endret alt for Blummenfelt

Se verdenscupen i triatlon - direkte fra Bergen - på TV 2 og TV 2 Play søndag fra kl. 14.00.

På vei ut av hallen etter morgenens svømmetrening i Ado Arena i Bergen, stopper Kristian Blummenfelt opp ved et monter i gangen.

Det er premieskapet til avdøde Alexander Dale Oen.

Han bøyer seg ned, ser inn på de mange utmerkelsene fra store, internasjonale mesterskap. Og tar en ekstra titt på bildet plassert på nederste hylle, rett ved siden av den olympiske sølvmedaljen.

På bildet viser svømmeikonet frem medaljen, mens han holder rundt sin trener.

En mann Blummenfelt også kjenner godt.

– Det var vel han som først så at jeg ikke hadde noen fremtid som svømmer, sier triatleten og flirer.

Begrenset svømmer

Før Blummenfelt visste at han hadde et talent for sykling og løping, var han nemlig en ivrig svømmer i Vestkantsvømmerne.

Han bar på en drøm om å bli som klubbkameraten Alexander Dale Oen, og trente så hardt og mye at han som ungdom fikk prøve seg på trening med forbildet.

FORBILDET: Alexander Dale Oen var en stor kilde til inspirasjon for Kristian Blummenfelt. Foto: Thomassen, Christian

Og hans trener, Stig Leganger-Hansen.

– Jeg husker Kristian som en treningsvillig og engasjert ungdom, som vi slet med å gjøre utslitt, sier svømmetreneren, og fortsetter:

– Men vi så at han hadde en begrensning som svømmer.

Han var for stiv i skulderpartiet, slet med teknikken.

Unge Blummenfelt kunne svømme lenge uten å bli sliten, men han kunne ikke svømme så raskt.

Så Leganger-Hansen rådet ham til å prøve en annen idrett.

Godt råd

Han hadde en spesifikk idrett i tankene. Under løpetreningen mellom svømmeøktene hadde Blummenfelt nemlig utmerket seg.

PROFILERT TRENER: Stig Leganger-Hansen var Alexander Dale Oens trener. Foto: Daniel Nilsson / BILDBYRÅN

Eleven var en ok svømmer, men en flink løper. Og han ble aldri sliten. Kanskje triatlon var noe for ham?

– Jeg husker at han fortalte meg at jeg burde teste triatlon eller noe lengre. Han meldte meg på et løp, og siden har det bare balt på seg, sier Blummenfelt.

«Å bale på seg» betyr i denne sammenhengen OL-gull, VM-tittel og verdensrekord.

– Det var et godt råd. Jeg hadde nok aldri klart å få til noe tilsvarende i svømming, sier triatleten.

Vil ikke ta æren

Men selv om Leganger-Hansen er stolt over å ha sådd et viktig frø hos Blummenfelt, vil han ikke ta på seg mye av æren for at hans tidligere svømmeelev nå er verdens beste triatlet.

– Han hadde nok funnet den veien, uansett. Han er veldig idrettsinteressert og har en støttende familie rundt seg, sier Leganger-Hansen.

OL-GULL: Kristian Blummenfelt nådde målet om å bli olympisk mester i fjor. Foto: Lise Åserud

– Hvordan er det å se ham i dag?

– Det er kjempegøy. Jeg unner ham alt han har fått til. Jeg så allerede den gang at han var typen til å gjøre det lille ekstra, og den evnen har han bare utviklet videre, sier Leganger-Hansen.

Fortsatt er det svømmingen som er Blummenfelts svakeste triatlondisiplin.

– Kunne han ha blitt en god svømmer også?

– Ja, men jeg tror ikke han hadde blitt olympisk mester. Så han gjorde et godt valg, sier Leganger-Hansen.

Konkurrerer på hjemmebane

I Ado Arena, svømmehallen som er oppkalt etter Alexander Dale Oen, har Blummenfelt også fått sin rettmessige plass.

Bilder av triatleten pryder veggene, plakater som skal sørge for at bragdene hans aldri blir glemt.

HJEMME: Kristian Blummenfelt (til v.) viser frem sykkelen han skal bruke under Bergen Triathlon. Her sammen med lagkamerat Casper Stornes. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Og dem begynner det å bli mange av. Så mange at han fint kunne fylt sitt eget glassmonter i gangen.

Men fortsatt er det én medalje som mangler i samlingen, den kan han vinne søndag.

Da skal Blummenfelt konkurrere mot verdenseliten på hjemmebane for aller første gang.

– Det blir veldig gøy. Det er noe jeg har drømt om i mange år, sier Blummenfelt.

