Qatar-forslag fra Norge når Infantino gjenvelges

Norges Fotballforbund ønsker at Qatar-VM får en menneskerettighetsarv i fotballen.

– FIFA har bekreftet at forslaget er lagt inn som et eget punkt på agendaen, forteller fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

GIKK VERDEN RUNDT: Lise Klaveness da hun holdt tale på FIFA-kongressen i Doha i fjor. Foto: Hassan Ammar

Forslaget fra NFF er todelt;

I hvilken grad fotball-VM i Qatar og byggingen påførte dødsfall og skader som ikke er kompensert.

Hvordan FIFA skal håndtere menneskerettigheter i fremtidige mesterskap.

Men Klaveness har ikke planer om en «reprise» av den velkjente talen i Doha på FIFAs forrige kongress.

– I utgangspunktet skal jeg ikke presentere forslaget muntlig fra talerstolen.

Hun og NFF jobber isteden tett opp mot FIFAs nyetablerte komite for menneskerettigheter.

– Vi håper å få til et møte i løpet av de neste ukene for å diskutere FIFAs ansvar og etterlevelse av forpliktelsene som følger av FIFAs egen menneskerettighetspolicy, og FNs veiledende prinsipper, forteller Klaveness.

– En terskel å forplikte seg

I Kigali skal også Gianni Infantino gjenvelges som president, ettersom han var eneste kandidat.

Avstanden mellom FIFA-presidenten og Klaveness kom for alvor til uttrykk etter Infantinos åpningstale i Doha.

Han møtte heller ikke opp på et møte i etterkant, til tross for at dette var et eksplisitt ønske.

Lise Klaveness jobber nå for å sanke støtte til NFF sitt forslag blant de europeiske forbundene.

Blant annet gjennom UEFAs menneskerettighetsgruppe, der Klaveness har fått en sterk stemme i løpet av det siste året.

SENTRAL: Lise Klaveness har fått flere saker på agendaen i UEFAs gruppe for menneskerettigheter. Her fra et tidligere møte i Doha. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi håper også vi får de andre nordiske forbundene godt om bord på dette initiativet. Alle forbundene vi er i kontakt med er positive til initiativet, men det er en terskel å få dem til å forplikte seg til et formelt kongressforslag, forteller Klaveness til TV 2.

TV 2 har tidligere omtalt at Klaveness vil ha full analyse av dødstall knyttet til Qatar-VM, og at NFF har både det tyske og engelske forbundet med seg.

Nylig kom fotballforbundet med sin sluttrapport for arbeid med menneskerettigheter, spesielt i tilknytning til Qatar.

– NFF ønsker naturligvis at andre utenfor Europa også skal delta og støtte dette arbeidet fremover og vil jobbe for dette gjennom en åpen kommunikasjon med andre forbund om hva som gjøres og hvordan interesserte kan delta og bidra, sier Klaveness.

Forslaget på FIFA-kongressen blir også et viktig momentum for Klaveness sitt kandidatur til UEFA-styret.

5. april er det duket for valg.

UEFA sendte nylig ut en pressemelding der alle kandidatene ble presentert:

Jesper Møller Christensen* (Danmark)

Philippe Diallo (Frankrike)

Armand Duka* (Albania)

Petr Fousek (Tsjekkia)

Lise Klaveness (Norge)

Levan Kobiashvili (Georgia)

Andrii Pavelko* (Ukraina)

Rod Petrie (Skottland)

Hugo Quaderer (Liechtenstein)

Luis Rubiales* (Spania)

Björn Vassallo (Malta)



* stiller til gjenvalg

I tillegg gjenvelges Aleksander Čeferin som president.

Hans-Joachim Watzke (Tyskland) stiller til valg for en to-årsperiode og Laura McAllister (Wales) stiller som eneste kandidat til «kvinnestillingen».