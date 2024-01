– PSG vurderer å utløse klausul på 1,3 milliarder

Den franske storklubben er på jakt etter midtbanespiller. Her er dagens fotballrykter!

PSG er interessert i Newcastles brasilianske midtbanespiller Bruno Guimaraes. 26-åringen har en utkjøpsklausul på 100 millioner pund (ca 1,3 milliarder norske kroner), melder Talksport.



I tillegg til Guimaraes er den franske klubben også ute etter Manchester City-benkesliteren Kalvin Phillips. Franskmennene får kamp av klubber som Newcastle, Crystal Palace, Everton, West Ham og Juventus om den engelske 28-åringen. Dette melder Sky Sports.

Ifølge The Standard vil Sir Jim Ratcliffe signere en toppspiss på samme nivå som Bayern Münchens Harry Kane, så raskt som mulig etter at avtalen om å overta 25 prosent av Manchester United er godkjent av Premier League.

Manchester United diskuterer muligheten for å henge seg på i budkampen rundt Crystal Palace-angriper Michael Olise til sommeren. I kampen for å sikre seg 22-åringen, skal klubben være forberedt på en byttehandel med Aaron Wan-Bissaka, melder ESPN

De røde djevlene på Old Trafford vil også gi Bayern München kamp for å sikre seg Barcelona-forsvarer Ronald Araujo. Dette melder Sky Sports Germany.

For klubber som er ute etter en midtstopper kan Sky Sports Germany melde om at Matthijs de Ligt ikke er helt fornøyd med tilværelsen i Bayern München, og kan være på vei bort fra den tyske storheten til sommeren.

Tidligere Manchester United-spiller og nå klubbløse Jesse Lingard, er åpen for å flytte til USA. Daily Mail melder at Lingards agenter er i kontakt med MLS-klubben Portland Timbers for å få karrieren tilbake på sporet.

Goal kan melde om at mens Chelsea venter på at sommerens signeringer skal ta av, så ser klubben seg om etter midlertidige løsninger. Da kan Al-Ittihads Karim Benzema eller Al-Ahlis Roberto Firmino være aktuelle.

Daily Mail melder om at det kan bli hard kamp om Liverpools reservekeeper Caoimhin Kelleher. Celtic, Brentford, Brighton og Wolverhampton skal alle være interesserte i den irske landslagskeeperen.