PSG-stjerne om Kolstad: – De har gjort noe riktig

Etter Kolstads bragd hjemme mot PSG i Champions League forrige uke, var det stort sett kun smil å se – i alle fall i den norske leiren.

Én nordmann var imidlertid svært skuffet etter returen til Norge.

– Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd i det hele tatt. Jeg hadde sett for meg og håpet på noe annet, så det var kjedelig og tungt, rett og slett, sier PSG-spiller Kent Robin Tønnesen til TV 2.



Nå varsler landslagsspilleren revansj når lagene møtes i Paris onsdag kveld. Trønderne går på sin side for en ny skalp i den franske hovedstaden.

– Alt er mulig. Det gjør det selvfølgelig ikke noe enklere at det er bortebane og at vi har en seier sekken, jeg tror de er hevngjerrige og sultne på suksess. Det blir en tøff nøtt, men det er absolutt mulig, sier Kolstad-trener Stian Gomo.



– Kommer til å komme langt

Etter 36–31 favør Kolstad i Trondheim forrige uke, har trønderne klatret forbi PSG og opp på en 3. plass i gruppe A med åtte poeng.

Mye av æren for det skal nok gå til Magnus Abelvik Rød, som blant annet ble kåret til forrige rundes mest verdifulle spiller etter tolv fulltreffere mot Tønnesen og co.

STORSPILTE: Med sine tolv scoringer på 14 forsøk, ble Magnus Abelvik Rød kåret til rundens mest verdifulle spiller. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg setter pris på det. Det er helt der oppe, samtidig har jeg ting jeg skal forbedre. Men jeg er utrolig glad vi står igjen med to poeng til slutt, sa Abelvik Rød til TV 2 etter PSG-seieren.

– De faktaene der de juger ikke. Det er fantastisk, helt enestående og verdensklasse. Han var vanskelig å stoppe og vi slet mot han og Kolstad i store perioder. De har et fantastisk lag og de spiller utrolig god håndball, sier Tønnesen.



Selv spiller han for et PSG som er blant favorittene til å vinne Champions League. Kolstad på sin side er sett som en outsider, men etter halvspilt gruppespill er de kun ett poeng bak en 2. plass, som vil gi direkte-billett til en kvartfinale.



GÅR FOR REVANSJE: Kent Robin Tønnessen og PSG måtte se seg slått av Kolstad i Trondheim Spektrum. Nå jakter de revansje i Paris. Foto: Aleksandar Djorovic

– Kolstad er et lag som kan slå alle lag. Fortsetter de sånn som de har gjort nå i det siste, så kommer de til å være veldig vanskelige og de kommer til å komme langt. Vi hadde mye respekt og vi visste før kampen at det kom til å bli tøft. Vi forventet en sekstiminutters lang og tøff batalje her, så det er klart at de har gjort noe riktig, skryter Tønnesen.

– Jævlig jevnt

Selv om det naturligvis drømmes om en kvartfinale i Trondheim, påpeker Gomo at det er lite som skiller himmel fra helvete i gruppe A.



Fra Aalborg på 2. plass, som gir kvartfinale, skiller det bare tre poeng ned til Zagreb på nest siste plass.

I POSISJON: Med henholdsvis ett og to poeng opp til de to plassene foran seg, er Kolstad for alvor med i kampen om en direkte-plass i kvartfinalen. Foto: Ole Martin Wold

– Det er jævlig jevnt i gruppa. Det er jo bare to poeng ned, så er vi utenfor avansement. Det er veldig mange lag som har tatt mange poeng her, så det er vidåpent. Det tror jeg det vil være helt til i februar/mars, sier Kolstad-treneren.

– Hva er planen for å gjenskape bragden fra forrige uke?



– Planen er at vi skal være litt bedre enn forrige gang. Vi slipper inn 31 mål og det er egentlig litt i overkant. Å score 36 mot Paris er veldig bra, men jeg tror kanskje ikke vi skal forvente det heller. Men at vi skal snurpe igjen litt mer bakover og stå litt bedre bak, det har vi en ambisjon om, avslutter Gomo.