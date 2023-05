Casper Ruud har funnet tilbake til den fine formen igjen. Foruten tittelen i Portugal tidligere i år har 2023 vært et seigt år for nordmannen. Nå står han ansikt til ansikt mot danske Holger Rune i semifinalen i Masters 1000-turneringen Italian Open.

Men før han dro til Roma ble det exit etter første kamp i Madrid. Da dro han rett hjem til Oslo for å trene på tung grus i bare seks, syv varmegrader. I tillegg samlet teamet seg til et møte.

– Vi dro vel hjem å prøvde å analyse kamper med alle i teamet. Vi så på hva vi kunne gjort bedre og hva vi kan gjøre annerledes, sier Ruud til TV 2 i forkant av semifinalen mot Rune.

TEAM RUUD: Fysioterapeut Alexander Brun (f.v.), trener Christian Ruud, Casper Ruud, analyseansvarlig Øivind Sørvald, fysisk trener Marcel da Cruz. Foto: Team Ruud

Han sier at det også hjelper ham å se kampen fra en annen vinkel enn fra banen. Han sier at det da blir lettere for ham å se hva han kan jobbe med.

– Vi prøvde å komme til bunns i, ikke nødvendigvis hva som er feil, men hva som kan bli bedre.

– De siste månedene har det vært for mye feil og feilslag på viktige poeng. Det kan ha mange grunner, men det er litt det med at man kanskje har hatt høyere forventninger enn tidligere.

Nå er han sterk i troen på at han kan gå enda lenger i Roma enn han klarte i fjor. Da var det nettopp semifinalen som ble endestasjonen for Ruud i turneringen. Det klarte han også i 2020. I begge de semifinalene røk han for Novak Djokovic.

Han innrømmer at sesongen har vært trå i sin helhet, men at det fortsatt gjenstår mange måneder og turneringer. Han er fortsatt sterk i troen på at det kan bli et godt 2023 når vi i desember skal oppsummere året.

– Og kanskje det er her i Roma man har kommet ut av den nedfor-perioden og at selvtilliten og formen kom. Nå er det Roland Garros rett rundt hjørnet også.

Men før det er det altså Holger Rune som er hinderet Ruud må komme gjennom for å få sin første finale i Roma.

Det tror nordmannen blir tøft. Han husker godt hvordan det var å møte Rune for første gang i Monte-Carlo i 2021.

– Det var en litt ung og vel aggressiv type i spillestilen. Jeg gikk ikke ut og knuste han med feiende flott tennis, men han gjorde en del feil. Nå er det færre feil og han har et stort repertoar. Han er rett og slett blitt en mye bedre spiller, sier Ruud.

Nordmannen har imidlertid statistikken på sin side. Nordmannen og dansken har møtt hverandre fire ganger. Ruud har vunnet samtlige.

Den statistikken vil han holde i live.

– Det er på tide å prøve å steppe opp litt nå, og så håper jeg dette kan være starten på en fin periode på grusen for min del.