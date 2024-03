Vil ha endring etter snøkaos

Vålerenga - Stabæk ble til slutt avlyst.

– Det er ikke fastsatt (nytt kamptidspunkt) ennå, men det kommer nok i løpet av kort tid, sier dommer Haakon Bue til TV 2.



Kampens hoveddommer: Haakon Bue. Foto: TV 2

– Vel tidlig

Tidligere lørdag ble en annen kamp avlyst: Kolbotn-Røa spilles søndag, bekrefter Kolbotn.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener at seriestarten kommer for tidlig.

– Jeg synes serien skal spilles når det er ålreite forhold, så midten av mars er litt vel tidlig. Jeg ville heller komprimert flere midtukekamper når det er gode forhold, for dette blir ikke helt rettferdig, sier Gulbrandsen.



KLAR TALE: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stabæk-spiller Iris Omarsdottir forstår utspillet til eksperten.

– Jeg skjønner veldig godt at hun (Gulbrandsen) sier det med tanke på været, men for noen dager siden var det strålende vær og så ut som vår. Jeg tror vi var veldig uheldige. Jeg forstår at noen synes at seriestarten er tidlig i år, men hadde været vært bra, hadde ingen snakket om det.

PROFIL: Iris Omarsdottir. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hun har ikke et godt svar på om noe bør endres til neste sesong.

– Det er vanskelig å si, for man kan ikke se på værmeldingen og begynne ut fra den. Jeg vet ikke hvor mye én uke eller to har å si. Man får gjøre det beste ut av situasjonen, sier Iris Omarsdottir.



VIF-trener Nils Lexerød mener avlysningen skyldes tilfeldigheter.

– Det så ikke sånn ut for to dager siden da vi trente i sju-åtte varmegrader og spillerne gikk i shorts og T-skjorte.

– Dette kommer sikkert til å bli til inntekt mot tidlig seriestart, men dette er bare tilfeldigheter. I går hadde det gått, i morgen hadde det gått. Vi kunne spilt for tre uker siden, men akkurat i dag er det trøbbel, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til TV 2.



VIF-BOSS: Nils Lexerød. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ønsker å starte i februar

Trenerkollega Jan Jönsson stemmer i.

– Man kan diskutere det (den tidligere seriestarten), men det handler mer om uflaks enn at man skal endre en hel sesong.



– Det er vel bra å komme i gang. Nå skulle det være to runder og så et lengre opphold. Man kan diskutere det, men vi går mot tider der man skal kunne ha kamper i mars. Vi hadde litt uflaks denne dagen, sier den tidligere Rosenborg-treneren.



Vålerenga-profil Elise Thorsnes vil starte enda tidligere.

– For min del ville jeg startet så tidlig som mulig, for jeg liker ikke oppkjøring. Jeg vil bare spille tellende kamper, så for min del kunne vi startet i slutten av februar.



– Vi ønsker å spille med de beste forholdene, men jeg er fra Island, så jeg synes ikke dette er så dårlig vær, sier Vålerenga-spiller Sædis Run Heidarsdottir til TV 2.

– Vi ville vært veldig fornøyde med disse forholdene på Island, sier Sædis Run Heidarsdottir.