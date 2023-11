Brann-keeper Aurora Mikalsen er sikker i sin sak. Etter å ha holdt nullen nok en gang denne sesongen, så tror landslagskeeperen at laget også kan ta en skikkelig skalp mot storklubben Lyon.

– Absolutt.

– Når de slår St. Pölten 2-0... Hvis vi alle har en god dag, så tror jeg vi kan slå hvem som helst, sier Mikalsen til TV 2.

Brann og Lyon står begge med seks poeng etter to kamper, men klubben til Ada Hegerberg er foran på målforskjell etter storseieren mot Slavia Praha.

Blir en skikkelig test

Marit Bratberg Lund er enig med sin lagvenninne.

– Ja, nå tror vi alt er mulig. Vi tror på det. Det blir gøy å få testet seg ordentlig mot Lyon, sier hun til TV 2.



Den første muligheten til å gå fra ord til handling blir 13. desember i Frankrike. Uken etter kommer verdensstjernene til Åsane Arena.

Justine Kielland, som fylte 21 år samme dag som jubelkvelden på Brann Stadion, er også sterk i troen.

– Ja, absolutt. Hvis vi er på vårt beste. Det blir nok litt andre typer kamper enn hva vi er vant til. Den defensive jobben må gjøres, men det kan være muligheter der.



TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er forsiktig optimist før bergensernes møte med det som har vært verdens beste kvinnelag på 2000-tallet.

– Det er lovende. Det beste hadde vært å ta en liten skalp mot Lyon med i hvert fall ett poeng i en av de kampene.



Den tidligere landslagskapteinen mener uansett at onsdagens seier var den viktigste i kampen om avansement.

– Det her var en viktig kamp med tre poeng. Brann har vist at de kan være bedre enn de to andre. Så blir det noe annet å møte Slavia borte.



– Elsker å spille med denne gjengen



Etter 1-0-seieren mot Slavia Praha var kaptein Cecilie Redisch Kvamme utrolig stolt over det laget har fått til så langt i Europa.

– Jeg tror det oppleves enda sterkere i år. Det har vært en sesong med enorme kontraster. Akkurat nå er jeg bare sykt stolt over hvor langt vi har kommet. Jeg elsker å spille fotball med denne gjengen her, sier Kvamme til TV 2.



Andrine Hegerberg, som trolig kjenner Lyon langt bedre enn samtlige Brann-spillerne, fikk spørsmål om mulighetene mot Lyon i TV 2s Proff-univers underveis i onsdagens kamp.

Svaret vil nok gjøre Dag Otto Lauritzen stolt.

– Alt er mulig! Noen ting er bare litt mer krevende, men alt er mulig, skrev Hegerberg.