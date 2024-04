Valgte Norge: – Følte meg litt utenfor

Lørdag kl. 14.50: Følg Toppserien med Proff direkte på TV 2 Play.

Den irske slageren «Drunken Sailor» spiller på høyttaleren, og Savanna Duffy synger for full hals. Neste på listen er karaokeslageren «Unwritten».

Det er ingen tvil om at dette er en jente som liker å by på seg selv. På bordet ved siden av sitter lagkameratene i Åsane. De heier og synger med.

Sangene på høyttaleren er ikke tilfeldig valgte. 19-åringen har nemlig røtter fra Irland.

– Jeg er halvt irsk. Pappa er fra Irland.



Savanna har bodd hele livet sitt i Norge, men drar ofte på ferie til Irland for å treffe familie. Hun har også spilt for det irske landslaget. Noe som bød på kulturelle utfordringer.

– Jeg følte meg litt utenfor i gruppen og passet ikke helt inn. Som er veldig naturlig når man ikke har vokst opp i landet.

Hun forteller at språkforskjeller og ulik humor gjorde det vanskelig å finne sin plass i gruppen.

Hos Åsane er det derimot lett å se at keeperen er komfortabel. Flere fra laget er samlet på tacokveld.

Rommet er fylt med latter og interne vitser. I denne gruppen har Savanna funnet sin plass.

Et viktig valg

I 2022 ble Duffy tatt ut på U23-landslaget til Norge. Men ikke lenge etter kom kontrabeskjeden: Hun var tilknyttet det irske landslagsforbundet, og kunne derfor ikke spille for Norge.

Da måtte hun ta et viktig valg hun ikke kunne gå tilbake på: Norge eller Irland?

– Da tok jeg valget om å bytte til det norske landslagsforbundet, og da gikk det ikke an til å bytte tilbake igjen.

TRENER MYE: Savanna forteller at hun gjerne trener to ganger om dagen, to timer av gangen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hun er ikke i tvil om at det var riktig valg.

– Jeg klarte ikke å prestere sånn som jeg ville i Irland, så det var ikke vits å fortsette med det.

I tillegg synes hun fotballen var mye mer profesjonell i Norge.



– Men jeg er veldig, veldig glad for at jeg har fått den erfaringen som mange ikke får. Jeg føler at jeg har vært litt i utlandet, selv om jeg kun har spilt i Åsane.

STUDENT: Ved siden av fotballen studerer Savanna idrettsledelse. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Veldig frustrerende

Savanna Duffy er ikke en del av landslagskeeperne i Norge nå.

– Jeg håper på å bli tatt ut på U23 fremover i 2024 og på A-landslaget etter hvert. Jeg føler at jeg presterte veldig godt i Toppserien i fjor, og holdt nivået til keeperne som ble tatt ut på U23.

2023-sesongen førte også til nominasjon både til prisen for årets gjennombrudd fra Toppfotball Kvinner og til årets keeper fra TV 2. Med en begrunnelse som blant annet lød «viste prov på at hun kan bli en av ligaens fremste målvakter i løpet av kort tid». Duffy fikk også Bergen kommunes utviklingsstipend på 20.000 kroner etter sesongslutt.



UTENFOR: Savanna slet med å føle seg komfortabel på det irske landslaget. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Men konkurransen for landslaget er hard:

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært veldig frustrerende å bli holdt utenfor der, men man kan ikke gjøre noe annet enn å prestere. Trenerne har gjerne de spillertypene som de liker godt, og man kan ikke gjøre noe med det.

Denne uken kunne hun vært med det irske landslaget i kamper mot Frankrike og England, om hun hadde valgt annerledes.



Foreløpig er hun fornøyd med treningshverdagen i Åsane, og lar ikke frustrasjonen over å ikke bli tatt ut på det norske landslaget stresse henne mer enn nødvendig.

HALVT IRSK: Savanna sin far er fra Irland, men Savanna selv har vokst opp i Åsane. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Klubben i mitt hjerte

Savanna Duffy har spilt i Åsane hele livet. Hun kaller det klubben i sitt hjerte. Der trives hun godt, og har derfor ingen planer om å flytte på seg med det første.

– For at jeg skal kunne flytte på meg, så vil jeg dra til et topp tre eller topp fire lag i Norge. Det vil jo si LSK, Brann, Rosenborg eller Vålerenga.

Hun påpeker at det må være et sportslig steg opp for at det skal bli aktuelt å bytte klubb, og legger heller ikke skjul på at det er en spesiell klubb hun drømmer om.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg hadde vært gøy å spille i Brann, sier hun med et smil.

Men hun ville ikke gjort det for hvilken som helst pris.

– Jeg kommer ikke til å dra til et lag for å sitte på benken. Det er jo helt uaktuelt. Det er kjedelig.

Ble historisk

Åsane er nå med i Toppserien for andre gang. Etter 11 sesonger i 1. divisjon, ble det et gledelig opprykk etter 2022-sesongen.

Savanna ble da historisk, som den første Åsane-spilleren med proffkontrakt i klubben. Det er ikke krav om proffkontrakter i Toppserien, men etter opprykket ønsket Åsane å tilby flere av sine spillere det.

– Det var veldig, veldig stort. Jeg har jo vært i Åsane hele livet, og det å kunne få utmerkelse og bli satt pris på i form av proffkontrakt, verdsetter jeg veldig høyt.

I fjor endte Åsane på åttendeplass i Toppserien, og sikret seg akkurat en plass videre i nåværende sesong. Etter to spilte kamper har de to poeng, og lørdag møter de Røa på hjemmebane.

PROFESJONELL: Savanna forteller at Åsanes proffkontrakter er et tegn på at klubben blir mer og mer profesjonell. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hvordan har den første sesongen i Toppserien vært?

– Det har gått opp og ned. Jeg føler at vi har prestert bra mot lag som ligger i områder rundt oss på tabellen, og slått de lagene vi skal slå for å ende der vi endte i fjor.

Samtidig legger hun vekt på at de har mye å gå på, og mange kamper i 2023-sesongen hvor de ikke var i nærheten av å prestere det de ønsket.

– Men jeg tror at vi skal kunne klare å ta steg for å gjøre det i år.