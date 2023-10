– Tenk at jeg løp rundt sånn uten å vite det!

En kollisjon på fotballbanen sendte Mia Authen (21) til skadestuen. Nå er hun klar for å bli kvitt en liten uvane hun har lagt til seg.

Kronisk veskebærer. En T-rex.

Forsvarsspiller for LSK Kvinner, Mia Authen (21), har løpt på seg noen nye kallenavn den siste tiden.

– Hvorfor har dere ikke sagt noe til meg?

Authen sitter i sofaen blant fotballkollegaer i klubbhuset «Fugleredet» ved LSK-Hallen i Lillestrøm. Hun ser med vantro på et filmklipp en lagvenninne viser henne. Der løper hun på en kunstgressmatte med høyre underarm vinklet oppover.

– Vi trodde du visste om det og gjorde det bevisst, sier lagvenninnen.

De flirer begge to.

VÆRT SKADET. Mia Authen er klar for å komme seg på banen igjen Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Kraftig kollisjon

Det var mot slutten av derbykampen mot Vålerenga 13. september at Authen siktet seg inn på ballen med hodet først. Samtidig kom VIFs Elise Thorsnes (35) i full fart fra siden. Sammenstøtet sendte dem begge i bakken.

– Jeg trodde at jeg slo hodet først, og tenkte: «Å faen, nå dør jeg.»

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp KOLLISJON. Her går det galt når Mia Authen hopper etter ballen. Foto: TV 2

21-åringen prøvde å puste. Kjente på smerten som kom. Etter hvert forsto hun at det ikke var hodet som var vondt, men skulderen. Det føltes som en lettelse, og hun tenkte det hele ville gå over. Det var sent, og hun dro hjem etter kampen for å sove.

Dagen etter skjønte hun at hun hadde fått mer enn en liten smell. Fotballspilleren oppsøkte legen.

– Han spurte hvordan jeg fikk den skaden, og jeg sa det var på fotballbanen. Da sa han: «Oi! Ja. Da har du fått deg en trøkk.» For det er jo en ganske sjelden skade, og mest vanlig i bilulykker, kanskje.

UVANE. Authen skal trene armen mer for å fjerne uvanen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Det ble konstatert et lite brudd i skulderbladet, og siden har armen vært i ro. Under opptrening har hun hatt søkelys på nedre del av kroppen de første fire ukene.

– Jeg har fått trent veldig bra. Syklet, løpt, trent styrke på beina og vedlikeholdt. Og jeg har holdt på med ball.

Men i prosessen har armen blitt mindre fleksibel enn før, og underarmen henger litt i luften.

– Tenk at jeg løp rundt sånn uten å vite det!, sier hun.

Det blir det slutt på nå.

– Det er jo ikke så rart da, når muskulaturen ikke har vært brukt på fire uker. Og jeg har holdt armen i ro. Dette skal vekk! Nå er det å jobbe med pendelen.

Se mer om Mias arm og opptrening i videoen under:

Tatt kjempesteg

Å se på lagvenninner trene og spille kamper, er som regel en frustrerende del av gamet for de aller fleste som opplever skader. Også for Authen.

– Selvfølgelig er det kjipt, men jeg husker første kampen etter skaden. Da hadde jeg så vondt at bare jeg så noen ta et innkast, kunne jeg ikke se for meg å være med.

TRENING. Mia Authen har trent alternativt de siste ukene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Nå går det derimot mye bedre, og Authen er tilbake i full trening. Neste kamp hun spiller er trolig mot Arna-Bjørnar 4. november.

Og 21-åringen har mye å bidra med på banen. Trener André Bergdølmo trekker frem nettopp midtstopperen, når han får spørsmål om hvem han synes har utpekt seg aller mest i LSK Kvinner i det siste.

– Hun har hatt en kjempefin utvikling. Fra å ha spilt back og kant og vært andrevalg, til å ta kjempesteg, sier han.

Han forteller hvordan Authen kom til det nye trenerteamet og nærmeste forlangte å spille midtstopper. Tilliten har betalt seg.

– Ja, det er jo veldig hyggelig at folk legger merke til den jobben jeg gjør. Og at det viser seg på banen, sier Authen.

Hun synes det er litt flaut med skryt, men er takknemlig.

– Ja, det er hyggelig. Det er jo en tillitserklæring. At det man gjør er riktig og bra.

GÅTT GRADENE. Mia Authen har vært i LSK Kvinner siden 2017. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Tillit og selvtillit

Authen har skiftet fra treningstøy til varm høstjakke. Hun sitter på tribunen utenfor LSK-Hallen, og former et hjerte med hendene rundt LSK-logoen. Én ting har vært spesielt viktig for henne.

– Jeg tror det å få tillit har alt å si for selvtilliten, sier hun.

– Det er en tankegang om at det er lov å gjøre feil. Det å tørre å prøve nye ting er helt avgjørende for å ta steg på fotballbanen. Jeg skjønner at det jeg gjør er bra nok. Og da er det bare gøy, liksom.

STRIKK. Styrketrening i LSK Hallen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Authen startet som rekrutt, har vært i klubben lenge og gått gradene. Hun har signert en ny avtale som varer ut 2025. Opp gjennom årene har hun kjent på frustrasjon over å sitte altfor mye på benken.

– Det er jo en tålmodighetsprøve. Når man står oppi det, så føles det håpløst, egentlig. Ved hver kamp tenkte jeg: «Kanskje jeg får spille nå? Nei, ikke nå heller.» Men nå kan jeg jo si at det var verdt det!

Og med gode skussmål, er det kanskje lettere å drømme stort.

– Jeg har jo lyst til å fortsette å utvikle meg, og det hadde vært skikkelig kult å få spille i en utenlandsklubb, og tjene godt på fotball. Spille blant de beste. For jeg tror at jeg har et potensial i meg.

STUDIER: Juss-studier passer bra når man har sterk rettferdighetssans. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Fulltidsstudent og fulltids fotballspiller

Authen har rigget seg til i det nye biblioteket i Lillestrøm. Med briller på nesen kikker hun ned i skjermen mens hun svarer på en oppgave om et telefonkjøp. Hun har nettopp startet fulltid på juss-studier i Oslo, ved siden av fotballen.

– Det er jo tidkrevende, men veldig gøy. Jeg føler at jeg treffer bra.

Skaden har gitt mer tid til studiene de siste ukene. En gjennomsnittsdag består av å komme seg fra Trøgstad til Lillestrøm på trening tidlig om morgenen, etterfulgt av lunsj og avreise til forelesninger i Oslo. Der blir hun ofte sittende litt utover for å ta igjen det tapte, før hun drar hjem igjen.

– Så får vi se om jeg klarer dette i fem år. Eller om jeg må ta studiet på deltid, sier hun.

For enn så lenge, er det fotballen som har førsteprioritet.

GOD STEMNING. Mia Authen sier hun kommer godt overens med alle lagveninnene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I garderoben og på treningsbanen er det gjerne høy musikk og ditto stemning. Dansemoves, krangling, klemming og lekeslåssing.

– Det ser ut som dere har det veldig gøy sammen?

– Veldig. Jeg digger det lagmiljøet vi har i LSK nå. Det føles som om alle har sin plass i gruppa, og alle kan prate med alle. Det er bra. Jeg gleder meg hver dag til å dra på trening.