Setningen Rosenborg-profilen aldri glemmer

Spørsmålet Kristine Minde fikk som tiåring av faren, er noe som har hjulpet henne gjennom hele karrieren.

Nå forteller Rosenborg-spilleren om hvordan hun har jobbet mentalt for å prestere best mulig på fotballbanen og i hverdagen.

– Første gangen jeg opplevde mental trening var jeg ti år. Jeg visste ingenting på forhånd. Min far spurte hvor mange mål jeg hadde scoret. Jeg så rart på ham, for jeg hadde ikke trent den dagen, forteller Minde til TV 2.

– Men det han mente var at jeg skulle ligge i sengen og visualisere. Å se for meg selv lykkes. Det har jeg vokst opp med. Allerede som liten lå jeg i sengen og så for meg at jeg lykkes. Jeg har scoret mange fine mål, sier Minde med et smil.

TURKAMERAT: Lange turer i naturen med hunden Sid hjelper Minde til å holde fokus. – Jeg går ofte med AirPods uten noe lyd på. Jeg lar tankene vandre når jeg går, sier hun. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Får en deilig følelse

Og selv om mange av bergenserens peneste mål er scoret med øynene lukket, er 31-åringen sikker på at akkurat denne teknikken har hjulpet henne voldsomt.

– Det er mestringsfølelse og lykke. Det gir en god, deilig følelse i kroppen. Det er fint å kjenne på den følelsen hver dag, selv om man ikke har trent. Man kan fortsatt skape følelsen ved å lukke øynene og se for seg hva man gjør.

Dette har den erfarne fotballspilleren, som også har en bachelorgrad i psykologi, merket svært god effekt av når hun skal prestere på trening og i kamp.

– Det skjer mye i hjernen når jeg gjør det. Den vil kjenne igjen situasjonene jeg har sett i hodet mitt når jeg kommer på treningsfeltet. Jeg har vært borti situasjonen i hodet mitt og vet hva jeg skal gjøre.



Dette gjør hun etter en tøff trening

Siden Toppserie-debuten for Arna-Bjørnar som 15-åring i 2008, har Minde opplevd store triumfer på fotballbanen. Hun har vunnet serien og cupen i både Sverige og Tyskland. Etter to år i storklubben Wolfsburg returnerte hun til Norge i 2020.

NORSK SUKSESS: Kristine Minde vant både serien og cupen med storklubben Wolfsburg. Der spilte hun sammen med Ingrid Syrstad Engen. Foto: Privat

Men det er ikke bare solskinnsdager som fotballspiller.

– Jeg har hatt tøffe perioder der jeg har slitt med å komme ut av den negative spiralen. Der jeg har gjort noen feil på trening eller kamp, og det er det eneste jeg husker. Når jeg har de periodene, så er det spesielt én ting jeg alltid gjør.

– Jeg tvinger meg selv til å finne tre positive ting fra den treningen. Det er lett å tenke at det har vært en elendig drittrening. Men jeg vet at kroppen har mye lettere for å huske én negativ ting, enn tre positive. Det er det negative som sitter igjen i kroppen.

– Jeg sitter meg ned og tvinger meg selv til å huske tre positive situasjoner. Hvis du sliter med å finne noe positive på feltet, så kan det også være noe som har skjedd i garderoben. Det kan være en samtale du hadde med en lagvenninne eller en fin opplevelse der.

Setningen hun aldri glemmer

I tillegg til spørsmålet Minde fikk som tiåring, er det en annen lærdom hun fortsatt husker fra barndommen.

– Det er en setning som har satt seg hos meg. Da jeg som ung skulle snakke med media før Norway Cup, sa min far: «Du kan alltid være kritisk til deg selv, men du skal alltid være positiv når du snakker om andre». Jeg tror først og fremst han tenkte på media, men det fikk meg til å forstå at man må ta ansvar selv.

ETABLERT: Minde har funnet seg godt til rette i Trondheim sammen med mann, barn og hund. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De velvalgte ordene er noe Minde husker på når hun trener den dag i dag.

– Når du er på feltet og får et dårlig touch eller slår en feilpasning, er det veldig lett å skylde på andre. Man kan få en tankegang der man er mest opptatt av hva alle andre burde gjort.

– Den setningen har fått meg til å vite at man bare gjør det for å beskytte jeget.

Til tross for at fotball er en lagsport, er Minde veldig opptatt av hvordan man individuelt kan få laget og medspillerne til å fungere best mulig.

MINDES METODE: Rosenborg-spilleren bruker alltid litt tid for seg selv i bilen etter trening. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Da er det bedre at man heller ser på seg selv. Hva kan jeg gjøre? Jo, jeg kunne beveget meg annerledes eller vært tydeligere i kroppsspråket. Det kan ikke være slik at det alltid er min feil, men jeg kan ikke alltid påvirke de andre. Det handler om hvordan man kan få kontroll selv.

– Det handler om å finne en balanse der man ikke bare skylder på seg selv. Du kan velge hvordan du vil se på situasjonen.

Var livredd for å gjøre feil

Etter over 16 år i toppfotballen er Minde fortsatt sulten. Mye av hemmeligheten i å prestere på topp i så mange år, henger sammen med måten hun jobber på.

– Jeg ser tilbake på en veldig fin karriere. Jeg sitter igjen med at jeg har hatt det mentalt veldig fint. Det tror jeg er mye på grunn av det mentale fokuset jeg har lært tidlig.

Den lange karrieren har i tillegg til utenlandsspill gitt henne 108 landskamper for Norge og EM-sølv.

– Jeg husker enkelte kamper jeg var livredd for å gjøre feil. Det opplevde jeg selv om jeg jobbet mye med det mentale. Men i det lange løp hjalp det langsiktige fokuset veldig. Det kom naturlig. Fokuset var på å tørre å feile.



– Målet må være å gjøre nedturene så korte som mulig. Å bruke mental trening til å velge hva jeg vil fokusere på, gjør de negative periodene kortere.

TRIVES I TRONDHEIM: Kristine Minde, her i forkant av kampen der RBK tok publikumsrekorden hjemme mot Brann i 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det hjelper virkelig

I 2021 ble Minde også mor til Ophelia. Det har også hatt en positiv innvirkning på det mentale.

– Hun er like glad for å se meg uansett. Hun bryr seg ikke om kampen eller hva det innebærer. Hund og barn gjør at jeg slipper taket på de dårlige dagene på fotballbanen.

– Jeg kobler om veldig mye fortere. Det har aldri vært et kjempeproblem for meg, men det hjelper virkelig på. Det er noen andre som trenger mitt fokus.

I 2023 kan 31-åringen få flere medaljer i samlingen. Rosenborg-laget kjemper om gull i både serie og cupen.

– En av grunnene til at jeg ønsket meg hjem igjen til Norge etter 6.5 år i utlandet var mangelen på gull her. Jeg har veldig lyst til å vinne hjemme også. Etter flere bronsemedaljer og en sølvmedalje i Norge, så er det på tide med gull rundt halsen.

– Jeg håper at når november måned er slutt, er drømmen oppfylt både i serien og cupen.



