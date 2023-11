Roses etter «drittår»:

Se Brann - LSK Kvinner lørdag kl. 13.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

Midt i den tøffe Toppserie-innspurten var de flestes øyne rettet mot tittelduellen mellom Vålerenga og Rosenborg lørdag.



Det endte med gullfest på Valle og tårer for trønderne i LSK-hallen, der en etter en av bortelagets spillere kapitulerte og tok til tårene i kunstgresset.

I skyggen av gullkampen har imidlertid også en annen aktør, LSK Kvinner, sneket seg sømløst opp i det øverste sjiktet, og også der var det tårer å spore i øyekrokene lørdag ettermiddag.

For deres del handlet det imidlertid ikke om sorg over forspilte gullsjanser, men om medfølelse overfor en av sine egne. 20 år gamle Irene Dirdal scoret nemlig igjen, for andre gang på fire kamper.

– Det er helt fantastisk å ha Irene tilbake. Hun har en utrolig god skuddfot, veldig ro med ball, og det hun bringer inn i laget er vi veldig glad for å få, sier Emilie Woldvik.

LSK-kapteinen er blant dem som har fulgt Dirdal i opptreningen etter både alvorlig kneskade og kyssesyke, og fortsetter:

– Det er bare å applaudere når du først er tilbake og klarer å prestere på det nivået hun gjør.

IMPONERT: Emilie Woldvik roser sin lagvenninne. Foto: Yngve B. Drangsholt / TV 2

– Et drittår

Da Dirdal sesongdebuterte for LSK Kvinner med en nydelig scoring mot Røa i oktober, var det nemlig hennes første Toppserie-minutter på nesten ett år. Forrige obligatorisk kamp før dette var 30. oktober 2022.

Lørdag scoret hun på ny. Denne gang mot Rosenborg foran en fullstappet LSK-hall.

– Jeg står her med mye følelser nå. Det har vært et drittår, for å si det sånn, så å avslutte det på denne måten her, er jævlig deilig. Hvis det er lov å si, sier 20-åringen med et smil til TV 2.

FRA SYKESENGEN: Dirdal har kjempet seg tilbake på banen. Her rett etter operasjonen tidligere i år. Foto: Privat

Og selv om hun smiler nå, er midtbanespilleren ærlig om at det ikke bare har vært latter og smil det siste året.

Først mistet hun perioden fra januar til april på grunn av kyssesyken, før leddbåndet i kneet røk den første uken hun returnerte til treningsfeltet etter sykdommen.

– All drittjobben og all opptreningen er plutselig blitt veldig verdt det. Det er på dager som denne du skjønner hvorfor du spiller fotball og hvorfor du løper alle de meterne og alt sånt. Det er glede, men også en veldig lettelse. Det har vært mange tunge dager der jeg ikke tenkte at det kom til å ende slik, for å si det sånn, sier LSKs nummer 8.

Fiskerstrand kjenner seg igjen

Kneskade og langt skadefravær er også noe LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand kan relatere til.

SENTRAL: Cecilie Fiskerstrand har vært en av nøkkelspillerne på LSK-laget som har imponert i årets Toppserie. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Jeg unner henne alt det bra hun presterer. Det er kjempekjekt for henne og for oss. Jeg er veldig, veldig imponert. En ting er å komme tilbake, men å komme tilbake så fort på et så høyt nivå, er utrolig imponerende. La det bare fortsette, sier landslagskeeperen, og fortsetter:

– Jeg er emosjonell på hennes vegne, så jeg fikk nesten tårer i øynene da hun scoret. Vi unner hverandre dette, og spesielt vi som vet hvordan det er å være ute unner nok litt ekstra. Jeg forstår veldig godt følelsene hennes, og jeg tenker at fotball uten følelser hadde vært veldig, veldig kjedelig. Det er bare utrolig kjekt å se på.

Dirdals comeback har tidligere vært omtalt av både Bygdebladet og Romerikes Blad.

Treneren ba henne skyte

Trener André Bergdølmo forteller at han – som mot Røa i comeback-kampen – ante konturene av at et langskudd i nettet fra Dirdal kunne komme.

– Hun er en bra ballspiller, gjør kloke valg og har en veldig god skuddfot. Hun hadde noen fantastiske skudd på oppvarmingen her i dag. Så jeg sa til henne at «du setter en i dag også, jeg har det på følelsen», smiler LSK-sjefen.

MYE PÅ SIDELINJEN: Irene Dirdal har måttet tåle å se på lagvenninnene store deler av det siste året. Her fra bortemøtet mot Stabæk, kampen før comebacket i høst. Foto: Odd S. Tonning / TV 2

Bergdølmo mener Dirdals umiddelbare form etter comebacket har styrket hele laget, fordi den økte konkurransen om plassene på midten har ført til en heving av hele gruppen.

Det løftet har vært så massivt at LSK Kvinner – dersom de får hjelp fra gullvinner Vålerenga borte mot Rosenborg – kan kapre 2. plass, sølvmedalje og Champions League-kvalifisering neste sesong med seier mot Brann i Bergen.

Det gjør de i så fall bestående av et lag der flere har kjempet seg tilbake etter lange fravær, noe som har vært helt avgjørende for den sterke sesongen so mer levert.

– Det er ikke bare rørende, men all den jobben de legger ned når de er skadet? Det har vært flere i den perioden jeg har vært trener. Mimmi (Löwfenius Veum, nå Vålerenga, journ.anm..) var ute med korsbåndsskade, Mille Ivi Christensen var ute med korsbåndsskade, Cecilie Fiskerstrand har kommet tilbake, ramser Bergdølmo opp.

– De kommer tilbake og preger både laget og Toppserien. Det er fantastisk hva de har lagt ned av timers arbeid når de er skadet og ikke spiller fotball. Det er sterkt, fortsetter han.

