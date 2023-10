Røper drømmemotstander: – Bring it on!

HISTORISKE: Skotske Glasgow City var ingen målestokk for Brann. Nå venter de virkelig store klubbene. Foto: Tuva Åserud

Med en suveren sammenlagtseier over Glasgow City skapte Brann-kvinnene norsk fotballhistorie.

Nå venter atskillig tøffere motstand på kontinentet for bergenserne. Og skal vi tro spillerne, er det spesielt ett lag de ønsker å møte.

Se alle lagene Brann kan møte nederst i saken!

– Bayern München må jeg si. Det hadde vært dritgøy å få spilt mot Straus og Tuva, sier Aurora Mikalsen til TV 2.

– Bring it on, sier landslagskeeperen.



Suksesstrener Alexander Straus forlot Brann sommeren 2022, og etter sesongslutt hentet han også med seg daværende Brann-kaptein Tuva Hansen.

Det er to personer Branns 1-0-målscorer Marthine Østenstad kjenner svært godt.

– Jeg hørte vi kunne få Bayern. Det hadde vært veldig kjekt å få Tuva og Straus tilbake til Bergen, sier Østenstad til TV 2.

– Det blir et eventyr. Men vi vet vi skal spille mot lag som er bedre enn oss.

>

Håper på Brann

Tidligere Brann-kaptein Tuva Hansen hadde selvsagt satt seg ned i sofaen før den historiske kampen.

– Jeg måtte avlyse middagsplaner med en venninne. Jeg sa til henne at dette var en kamp jeg bare måtte se. Jeg får med meg alle Brann-kampene jeg kan, sier Tuva Hansen til TV 2.

Hun er heller ikke i tvil om hvem hun ønsker å møte i gruppespillet.

– Det hadde vært det kuleste. Det hadde vært skikkelig stas, sier Hansen om å potensielt møte gamleklubben.

BÆREBJELKE: Tuva Hansen var en av Branns aller viktigste spillere da hun spilte for dem. Foto: Fredrik Varfjell

– Hva tenker du om at dine tidligere lagvenninner håper på Bayern-møte?

– Det er veldig kjekt at de vil det. Da kan må jo teste nivået litt. Da kan man se hvor stor forskjell det er, og om det er så stor forskjell. Det hadde vært veldig kult å se.

– Vi har tenkt på det før da jeg spilte i Brann. Hvor stor er egentlig forskjellen på et bra Toppserien-lag og et av de store i Europa? Det er ting man bare har tenkt på før, men man vet ikke før man først prøver, sier Hansen, som må regne med et stort favorittstempel om de skulle møte Brann.

– Vi må respektere alle

Nora Eide Lie, som scoret en skikkelig perle mot Glasgow, henger seg på Bayern-trenden.

– Det blir artig uansett. Vi tar det vi får og skal nyte de kampene. Det er sikkert mange som har sagt det før, men Tuva og Alex i Bayern er hjertelig velkommen, sier nordlendingen til TV 2.

– Det er drømmemotstanderen?



– Ja, det hadde ikke gjort noe det altså.

Trener Martin Ho, som kun har tapt én kamp etter han tok over Brann i sommer, kommer med det som kan kategoriseres som et klassisk trenersvar.

– Jeg er ikke i posisjon til å ønske noen motstandere. Vi må respektere alle, sier Ho til TV 2.

– Det kommer til å bli veldig fint uansett. Vi vet vi skal opp mot noen av verdens beste spillere. Først og fremst er det en stor mulighet for spillerne. Det er ikke alle som får lov til å spille i den turneringen.

Det som er sikkert er at Brann kommer til å møte et lag av ypperste verdensklasse i gruppespillet. Chelsea, Barcelona, Lyon og Bayern München er de fire lagene i den beste seedingsgruppen.

I de lavere rangerte gruppene kan man også møte storklubber som PSG, Real Madrid, Benfica og Roma.

Trekningen gjennomføres fredag kl. 13.

Disse 16 lagene er klare for gruppespillet

Pot 1: Barcelona (Spania), Lyon (Frankrike), Bayern München (Tyskland), Chelsea (England).

Pot 2: Paris Saint-Germain (Frankrike), Slavia Praha (Tsjekkia), Real Madrid (Spania), Rosengård (Sverige).

Pot 3: St. Pölten (Østerrike), Benfica (Portugal), Häcken (Sverige), Roma (Italia).

Pot 4: Ajax (Nederland), Paris FC (Frankrike), Eintracht Frankfurt (Tyskland), Brann (Norge).