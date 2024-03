Profilen har en spesiell samling: – Fikk dilla

I 2023 ble Olaug Tvedten toppscorer og tok seriegull med Vålerenga. Nå har hun et nytt mål i sikte.

Hjemme hos Vålerengas Olaug Tvedten (23) er hyllene fulle av vinylplater. Selv mener hun at samlingen inneholder mellom 40-50 plater.

– Jeg er veldig fornøyd med kolleksjonen min akkurat nå. Det er vanskelig å velge et album når man skal sette seg ned og høre.



DINGSEBOMSER: Olaug Tvedten forteller at hun er glad i «dingesbomser» som denne vinylspilleren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I dag faller valget til Vålerenga-spilleren på favorittsangen, «True the wire» av Kanye West.

– Jeg setter den ofte på på kampdag når jeg skal hype meg litt opp. Det er gode minner. En sang jeg har hørt mye opp gjennom årene.

Tvedten viser stolt fram resten av kolleksjonen sin, som inneholder alt fra Justin Bieber, til Elvis Presley og Amy Winehouse.

Favorittalbumet i samlingen er «To Pimp a Butterfly» av Kendrick Lamar.

VISUELT: – Det som er gøy med plater er at du får noe fast å holde i, og kan studere albumcoveret. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Fikk dilla på plater

23-åringen forteller at livet som fotballspiller er travelt, og at det er begrenset hvor mye man har tid til ved siden av karrieren.

Derfor synes hun det å samle på plater har blitt en fin hobby, og noe hun kan bruke når hun trenger å koble av.

– Første gangen jeg så en platespiller, syntes jeg det var dritkult. Litt av sjarmen med plater et at du er nødt til å gå gjennom hele albumet. Du setter mer pris på jobben artisten har gjort med albumet. Jeg fikk litt dilla på det, forklarer Tvedten – som heller ikke legger skjul på at det er en dyr hobby.

– Det er begrenset hvor mange jeg kan kjøpe, det koster jo penger.



– Det kuleste jeg har opplevd

Over platespilleren henger det et bilde. Vålerengas seriegull i 2023.

– Dette er kanskje det kuleste jeg har opplevd som fotballspiller, sier Tvedten og peker på bildet.

– Det å vinne serien, det har tatt åtte år. Det var kult å endelig få det til, så det måtte selvfølgelig opp på veggen.

I samme sesong som Vålerenga tok seriegull, ble Olaug delt toppscorer i Toppserien med Anna Aahjem som da spilte for Lyn. Begge scoret 13 mål i forrige sesong.

– Det var skikkelig kult, jeg må jo si det. Jeg hadde aldri sett for meg at det kunne skje.



KJEMPESTAS: Olaug synes det var kjempestas å bli toppscorer, men enda gøyere å vinne seriegull. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Som midtbanespiller er ikke Olaug den som vanligvis scorer flest mål.

– Jeg har vært litt mer på assist og sånn. Så jeg har aldri tenkt over å bli toppscorer. Men da det først skjedde, var det kjempekult. Kjempestas.

23-åringen har allerede oppnådd mye i karrieren. Hun vant cupen med Avaldsnes i 2017, og er nå regjerende seriemester og toppscorer med Vålerenga. Nå er hun klar på at det er et spesielt mål hun sikter mot:

– Champions League henger veldig høyt. Vi har lyst å få til det som Brann har fått til. Komme videre til gruppespillet. Men så er vi jo litt avhengig av trekning og alt sånn selvfølgelig. Men jeg tror at der ligger det høyeste målet.

SHOPPING: Olaug er på jakt etter nye plater til samlingen sin. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Men først og fremst gleder Olaug Tvedten seg til å ta fatt på en ny sesong i Toppserien.

– Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang. Det kribler i beina.

