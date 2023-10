Jakter milliondryss: – Ekstremt viktig

Onsdag skal både Brann og Vålerenga spille svært viktige Champions League-kamper i Skottland og Madrid. Dersom de norske klubbene kommer seg videre fra dobbeltoppgjørene, kan det virkelig bli penger i kassen.

Om man kvalifiserer seg til gruppespill, vil klubben innkassere 500.000 euro i premiepenger. En sum som med dagens kurs utgjør omtrent 5.7 millioner kroner.



Aleksander Olsen, som er sportslig leder i Brann, er tydelig på at det er en sum som kan gi en stor positiv innvirkning på norsk fotball.

– Det har stor betydning for Brann og Bergen. Og en veldig stor betydning for norsk kvinnefotball. Også med tanke på muligheten for å kunne konkurrere i Europa de kommende årene, sier Olsen til TV 2.

Aleksander Olsen, sportslig leder i Brann, mener hele Toppserien vil dra nytte av et norsk lag i gruppespill. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det betyr veldig mye for de andre norske klubbene også. For det drypper på de andre klubbene når noen gjør det bra i Europa også. Det er to ekstremt viktige oppgjør for hele norsk kvinnefotball.



– Jeg har full tro

Og i Brann-leiren er troen om avansement absolutt til stede.

– Vi har absolutt troen på at dette er mulig. Samtidig møter vi en klubb med mye erfaring fra jevnlig spill i Europa. Men jeg har full tro på at vi kan gjøre to jevne og gode kamper.

Brann-kvinnene så ut til å trives godt på kunstgresset i Skottland. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Glasgow City var så sent som i 2020 i kvartfinale i Champions League. Den gang endte det riktignok med et braktap mot Wolfsburg, men skottene har de siste årene spilt jevne kamper mot god europeisk motstand, selv om de ikke har klart å komme seg til et gruppespill etter det nye turneringsformatet ble innført.

– Vi må være på vårt beste. Hvis vi ikke er det, så vil det bli en lang kveld, sier Brann-trener Martin Ho til TV 2.

Den ferske Brann-treneren Martin Ho kan vise til sterke resultater i Bergen. Etter hans ankomst i sommer har laget kun tapt én kamp. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Etter å ha gjort de siste forberedelsene på Petershill Park i Glasgow i et skikkelig bergensvær, mener engelskmannen at det er på mange måter er vertene som burde ha favorittstempelet.

– Begge lag kunne vært favoritter. Hvis du ser på spillertroppene er det nok ganske jevnt. Samtidig har de har mye erfaring fra Champions League. Hvis man har det som bakgrunn, så er det de som er favoritter, sier treneren.



I fjor røk Brann i siste hinder før gruppespillet mot svenske Rosengård.

Kan skape gap til resten

På herresiden i Norge har Bodø/Glimt og Molde de siste årene tjent store summer på å spille gruppespill i Europa. De to klubbene har dermed skaffet seg et stort økonomisk forsprang på resten av Eliteserie-klubbene.

Aleksander Olsen tror at man kan se noe av det samme gapet på kvinnesiden, men i en litt mindre skala.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det kan skje. Samtidig tror jeg det er helt nødvendig for å ha en sjanse til å henge med på utviklingen. Det er kanskje prisen å betale, i positiv forstand, dersom man skulle klare det, sier Brann-lederen.



I tillegg til midlene som utbetales for å nå gruppespillet, vil man få 50.000 euro for seier og 17.000 euro for uavgjort i gruppekampene.

Uenig med eksperten

TV 2-ekspert Ingrid Ryland vurderer sine tidligere lagvenninner som favoritter mot de skotske mesterne.

– Om vi legger UEFA-koeffisientene til side og ser på lagene, så vurderer jeg Brann som favoritter mot Glasgow City. De er den største og mestvinnende klubben i Skottland og jeg tror at det blir en tøff bortekamp mot en erfaren CL-klubb. Det er et fysisk og offensivt lag.

Det skal sies at laget har nylig tapte 1–2 mot byrival Celtic, et lag som Vålerenga slo ut av Champions League etter en dramatisk straffekonk.

– De har kommet litt skjevt ut i årets sesong og med noe svakheter defensivt, alt i alt, anser jeg det som en bra trekning for Brann der mulighetene til å avansere er gode, men det er Europa-kamper de skal ut i og det krever kvalitet av ypperste klasse.

Branns oppgjør går høyst trolig uten kaptein Cecilie Redisch Kvamme. Bergenseren skal testes onsdag formiddag, men forbereder seg på å følge kampen fra tribuneplass grunnet skade.

– Folk melder at vi er favoritter. Jeg tror det blir en jevnspilt kamp, sier Kvamme til TV 2.



– Du er ikke helt enig i det favorittstempelet?

– Nei, jeg hører Ryland melder det. Jeg vet ikke om jeg er helt enig. Men jeg liker at folk har troen på oss, sier Kvamme.

Spår tøff VIF-kamp

Vålerenga, som møter Real Madrid i Spania onsdag kveld, har en stor oppgave foran seg. TV 2-ekspert Ryland mener Oslo-lagets sjanser er minimale.

– Real Madrid er soleklare favoritter. Vålerenga står overfor en formidabel oppgave. VIFs skadeliste, rulleringer og vedvarende svake form øker heller ikke sjansene.

– Det kommer ikke kulere kamper enn dette og de kanskje kan yppe seg i én kamp, men i utgangspunktet skal de ikke ha en sjanse over to kamper, mener TV 2-eksperten.

Dersom man ryker ut i siste hinder før gruppespillet, vil man fortsatt få utbetalt 140.000 euro i premiepenger i tillegg til midlene man allerede har tjent fra den tidligere runden.