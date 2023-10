Rakel Engesvik var Branns aller beste i den viktige storseieren mot Glasgow City. TV 2-ekspert Ingrid Ryland mente at angriperen holdt lekestue med skottene, men det går ikke trønderen med på.

– Hun snakker bare tull, sier Engesvik til TV 2 om sin tidligere lagvenninne.



Ryland mente at tomålsscoreren drev en helt egen idrett i onsdagens kamp.

– Hun gjør hva hun vil utpå der. Hun har lekestue rett og slett, sa TV 2-eksperten.



3-0-målet til Engesvik var noe helt spesielt. Hun headet ballen med seg inn i 16-meteren, for så å vippe ballen elegant over hodet til Glasgow-forsvareren. Det påfølgende skuddet var en oppvisning i god avslutningsteknikk. Men hovedpersonen tar ikke av.

– Det var flaks, sier den lavmælte 25-åringen.



VAR OVERALT: Engesvik både kriget og driblet mot den skotske motstanden. Foto: Ingrid Wollberg

Avfeier flaks-påstand

Det er ikke lagvenninne Cecilie Redisch Kvamme helt enig i.

– Nei, der er hun usedvanlig ydmyk. Jeg tror ikke det var flaks, det var nok akkurat det hun tenkte å gjøre, sier Kvamme til TV 2.

Brann-kapteinen, som måtte stå over grunnet skade, har sett lignende ting på trening tidligere.

SANG FOR BRANN: Kaptein Cecilie Kvamme (nr to fra høyre) fulgte kampen fra tribunen sammen med Sara Ritter, Signe Gaupset og Natasha Anasi-Erlingsson. Foto: Ingrid Wollberg

– Hun gjør stadig vekk sånne ting.

Samtidig kommer Kvamme med et lite stikk til hjemmelaget.

– Jeg hørte rykter om at Glasgow hadde meldt på pressekonferansen at vi hadde mange gode offensive spillere, men ingen med x-faktor. Hun motbeviste den ganske greit.

Fra tribunen til nøkkelspiller

I midtuke-kampen mot Røa var Engesvik henvist til tribunen. Brann-trener Martin Ho er strålende fornøyd med hvordan den lekne teknikeren slo tilbake i Europa.

– Det var utrolig. Når Rakel spiller som hun gjør i denne kampen, så er hun den beste spilleren i en norsk klubb, sier Ho til TV 2.

Han lot seg også imponere av kunstscoringen.

– Det er flaks, men det er også klasse. Hun spiller med frihet og selvtillit.

Med 4-0 på bortebane er Brann ekstremt nærme et lukrativt gruppespill. Foto: Ingrid Wollberg

– Når du har intelligensen til å gjøre det på den måten. Det går ikke an å lære noen det. Jeg er veldig glad for at hun scorer to mål. Hun gjør mye jobb som mange ikke ser. Når hun spiller som i dag, er hun er ustoppelig.