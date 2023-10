Historisk jubelkveld: – Viser at alt er mulig

Brann-Glasgow City 2-0 (6-0 sammenlagt)

– Det er helt sinnssykt. Det er noe av det største man kan gjøre som fotballspiller, sier Brann-målvakt Aurora Mikalsen til TV 2.

– Det er sånne øyeblikk du husker for resten av livet. Dette kommer jeg til å fortelle barnebarna mine om, fortsetter hun.

Mikalsen tror ikke det kommer til å synke helt inn før Brann-spillerne tar juleferie etter sesongen.

– Da håper jeg at jeg kan tenke: «Shit, tenk at det her har skjedd», og klype meg i armen og bare virkelig nyte det og la det synke inn, sier Mikalsen entusiastisk.

I SKYENE: Målvakt Aurora Mikalsen og lagvenninnene etter bragden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

Med et tilnærmet perfekt utgangspunkt fra bortekampen var Branns avansement aldri truet. Foran 6833 tilskuere gjorde bergenserne noe ingen andre norske klubber har klart før på kvinnesiden.

Marthine Østenstads scoring i førsteomgang gjorde at rødtrøyene kunne spille resten av kampen uten noe form for press.

På tampen av oppgjøret økte Nora Eide Lie til 2-0 med et langskudd av ypperste Champions League-kvalitet.

Seieren gjør at Brann er det første norske laget som tar seg til et gruppespill i Champions League etter at det nye turneringsformatet ble innført.

Trener Martin Ho er stolt av spillerne sine.

– Jeg er glad på klubben, byen og supporternes vegne. Og spesielt de unge jentene blant publikum, som heier på laget gjennom kampen. Du ser at noen av dem gråter fordi det betyr så mye, sier Ho til TV 2, og legger til at han synes det er svært betydningsfullt både for Brann og Toppserien med et lag i et europeisk gruppespill.

– Det vil forme klubbens fremtid, det vil forme spillernes fremtid, men også norsk fotball, mener han.

Tonen er den samme hos fotballpresident Lise Klaveness, og peker på at klubbfotballen i Europa har vært i rivende utvikling på kvinnesiden.

– Vi har stresset litt med at vi vil være med når toget går fra perrongen. Norsk kvinnefotball har liksom alltid vært der, men så har vi kanskje ikke helt klart å henge med på kommersialiseringen som skjer ute i Europa, sier Klaveness.

Hun fortsetter:

– Å få et av de store og sammenslåtte lagene i posisjon, betyr selvfølgelig mye for Bergen og regionen her.

– Det betyr og noe for hele kvinnesatsingen i Norge, men også for herreklubbene som har turt å satse litt på toppfotball for kvinner, sier fotballpresidenten.

TV 2s ekspert Ingrid Ryland hyller sine tidligere lagvenninner.

– De skaper historie. Det gir også kjempepositive ringvirkninger for Toppserien og norsk fotball. Brann kan også gi motivasjon til andre og vise at alt er mulig, sier Ryland.

– Det gir også store fordeler sportslig og økonomisk. Nå skal de inn i en gruppe der de virkelig får matchet seg mot Europas fineste, fortsetter hun.

JUBEL: Brann-gjengen jubler for Østenstads scoring. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Den beskrivelsen er ingen overdrivelse. For det kommer minst en gigantklubb på besøk til Bergen i de kommende månedene. Det som er sikkert før fredagens trekning er at Brann havner i pulje med enten Barcelona, Lyon, Chelsea eller Bayern München.



Var aldri truet

Glasgow City hadde et så godt som umulig utganspunkt med 0-4 i sekken på bortebane. Og Brann tok føringen fra start på hjemmebane også.

Etter 33 minutter fikk publikum endelig grunn til et skikkelig jubelbrøl. Marthine Østenstad var våken i boksen etter et frispark fra Marit Bratberg Lund. Midtstopperen reagerte raskest på den løse returen og fikk trillet ballen i mål fra kort hold.



Brann dominerte det meste, selv om det ikke ble skapt enormt med store sjanser. På tampen fikk innbytter Nora Eide Lie hele Stadion til å hoppe av glede i den bergenske høstkulden. Nordlendingen klinket til fra 22 meter og dunket ballen rett i krysset til 2-0.

CRUISEKONTROLL: Marit Bratberg Lund og Signe Gaupset hadde full kontroll mot skottene. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Så mye tjener klubben

Brann får 400.000 euro for å ha kvalifisert seg for gruppespillet. I tillegg får klubben 100.000 euro for å ha vunnet play-off. Dermed får Brann 500.000 euro i premiepenger etter onsdagens seier.

Inkludert midlene Brann fikk for de to første kvalikkampene, har klubben allerede tjent over 6.5 millioner kroner i premiepenger.

I gruppespillet vil bergenserne også få 50.000 euro for seier og 17.000 euro for uavgjort.

Trekningen for gruppespillet gjennomføres fredag kl. 13.