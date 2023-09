Hegerberg: – Et dårlig tegn

Det var i møtet med Bjargs G15-lag det sa pang i kneet.

– Det var en duell der jeg skulle dra til meg ballen. Så kom det en motspiller og taklet, forteller Hegerberg mens hun gjennomfører rehabiliteringsøvelser på Olympiatoppen.

– Jeg kjente med en gang at det var noe i kneet som ikke stemte. Det var faktisk utrolig vondt.

30-åringen er ikke ukjent med kneskader.

For to år siden røk korsbåndet, en skade som holdt henne utenfor fotballen i ett år.

REHABILITERING: Hegerberg er tilbake på Olympiatoppen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Store fremskritt

Denne gangen var det ingen skade på korsbåndet hennes, men uproblematisk var det på ingen måte av den grunn.

– Det var leddbåndet som var hovedproblemet. Det mistet festet sitt fra kneskålen. 98 prosent var avrevet, og de siste to prosentene kjempet hardt, forteller hun.

– Legene sa operasjonen måtte gjøres kjapt etter skaden, ellers måtte de rekonstruere hele kneet på nytt.

Operasjonen ble gjennomført, og Hegerberg er nå godt i gang med rehabiliteringsprosessen.

Til å begynne med fikk hun ikke lov til å bevege seg uten krykker. Etter hvert fikk hun gå ti meter, så 20, så 100 meter uten hjelp fra krykker.

Nå, en måned etter at skaden inntraff får hun gå 200 meter uten krykkene, i tillegg til at hennes øvelser på Olympiatoppen blir mer og mer krevende.

– Å få gå litt uten krykker er så befriende. Og det å få av skinnen… Det blir noen lange økter innimellom.

KNEET: Hegerberg viser frem knærne sine. Under treningsøktene får hun lov til å ta av skinnen som gir støtte til det skadde kneet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Men selv om det foreløpig er stor forskjell på styrkenivået på de to beina, er Brann-spilleren lettet over progresjonen.

– Det går veldig mye raskere fremover enn den gangen med korsbåndet. Jeg er veldig glad for at jeg tok korsbåndet først, og ikke denne skaden, da tror jeg at jeg hadde fått sjokk.

Hun beskriver opptreningen denne gangen som å hoppe over de tre første månedene av en korsbåndskade.

– Jeg er takknemlig for at det har skjedd sent i karrieren min. Hadde det skjedd tidligere, hadde det vært ganske mye tyngre mentalt.

– La oss ikke involvere ham

Men selv om hun har erfaring fra stygge skader tidligere, og i møtet med TV 2 fremstår sprudlende og positiv, er ikke alt en dans på roser når hun ikke får gjort det hun aller helst ønsker å gjøre.

– Det er litt ensomt når man er vant til å trene med 20 andre. Det er det som er det fineste med lagsport, å kunne pushe seg selv sammen med andre.

Gjennom opptreningsperioden bruker hun mer tid i Oslo, og på Olympiatoppens treningssenter. Det gjør også at hun får sett en del til kjæresten Markus Neby.

– Han får litt ekstra trøkk ja, ler Hegerberg på spørsmål om hvordan hun er å være med i slike perioder.

– Jeg prøver å få ut energien her, så jeg ikke klager så mye hjemme. Han er veldig flink til å lese meg, så det hjelper, sier hun.

PAR: Markus Neby, her på Brann Stadion for å se Hegerberg spille kamp. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Dersom vi spør ham om hvordan det er å være med deg i slike perioder, hva ville han sagt?

– La oss ikke involvere ham i dette intervjuet, ler hun, før hun legger til:

– Det kan være at han sier at jeg ikke alltid er like positiv som jeg er i dag. Det å se kamp påvirker meg kanskje mer enn jeg tror. Det er klart at når man ser laget spille, så er det litt ekstra kjipt, samtidig som det er veldig gledelig at de gjør det så bra.

Siden sommerpausen har Brann vunnet alle fire kampene i hjemlig serie uten å slippe inn ett eneste mål, samtidig som de har scoret 14.

De har også sikret seg en plass i Champions League-playoffen, hvor Glasgow venter over to kamper i oktober. Seier der betyr gruppespill i Europas gjeveste turnering.

Å være med på slike eventyr er det Hegerberg savner mest mens hun må sitte på sidelinjen med skade.

– Høstsesongen er alltid gøy, spesielt nå som vi har Champions League. Det er surt, men sånn er livet.

SMIL: Smilet sitter løst hos Hegerberg gjennom intervjuet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2 Les mer VEKTER: Etter hvert som kneet har styrket seg, har Hegerberg også fått lov til å bruke vekter når hun gå gjennom øvelsene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2 Les mer STABILITET: Balansen får prøvd seg i opptreningen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2 Les mer Foto: Astrid Hexeberg / TV 2 Les mer Foto: Astrid Hexeberg / TV 2 Les mer

Forlenget sesong

I kampene mot Glasgow har Hegerberg en ekstra grunn til å håpe på Brann-avansement. Skulle de ta seg til gruppespillet i turneringen, vil sesongen bli forlenget med kamper i Europa til slutten av januar.

Dermed åpner sjansen seg for et tidlig comeback dersom alt går etter planen.

– Det kommer an på hvordan kneet responderer, så det er vanskelig å si. Beskjeden er at det kan ta alt fra tre til fem måneder. Tre hadde vært superdeilig, så vi kan gå for det og se hvordan det responderer.

Men inntil det skjer, kommer hun til å bruke mer tid på Olympiatoppen, for å trene opp kneet igjen.

Der har hun blitt gjenforent med gamle venner fra sin forrige skadeperiode, fra de som går under navnet «knegruppa» på senteret.

– Det er et dårlig tegn å være tilbake på Olympiatoppen. Det er når jeg er skadet at jeg er her, men det er et bra sted med fine folk, forteller hun.

JOBBER MOT COMEBACK: Den tekniske midtbanespilleren jobber knallhardt for å komme seg tilbake på banen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Og det å ha andre toppidrettsutøvere ved sin side, som går gjennom lignende skadeutfordringer hjelper også for 30-åringen.

– Man drar hverandre opp. Alle har sine små og store nedturer. Det er alltid hindre på veien i en opptrening, sier hun.

Blant de hun har jobbet side om side med er alpinisten Kajsa Vickhoff Lie. Men selv om det kan være motiverende å trene med andre utøvere, har Hegerberg lært en viktig lekse.

For like etter at alpinisten hadde returnert fra sin skade, satte Hegerberg personlig rekord i knebøy. Følelsen var god helt til Vickhoff Lie gjorde samme øvelse.

– Hun dundret 130 ved siden av meg. Jeg var akkurat blitt sterkere enn vanlig, så kom hun. Det blir ikke noe mer knebøy ved siden av henne, ler Hegerberg.

– Det er artig og inspirerende å trene med andre idrettsutøvere. De er helt rå.