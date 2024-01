Har sittet på benken i over 12.000 minutter: – Må ta på en maske

Mens lagvenninnene ligger og sover, er Brann-keeper Sandra Stavenes (28) i toppen av en 20 meter høy mast før solen har stått opp.

Hun får den perfekte utsikten til soloppgangen som varmer opp en kjølig, men fin vintermorgen på Sotra utenfor Bergen.

– Sånne dager er veldig fine når det ikke er for varmt eller kaldt, sier hun til TV 2.

HARD JOBB: Mens bilene sniker seg fremover i morgenrushet inn mot Bergen, har Stavenes fullt fokus på jobben som skal gjøres i toppen av masten. Foto: Ingrid Wollberg

Slik er det ikke alltid. Været i bergensområdet kan alltids skape trøbbel.

– Man må se an hvor mye vind det er. Man kan ikke bli kastet rundt der oppe. Regn kan også skape kluss, forteller Brann-spilleren.

– Som oftest er jeg på jobb før trening. Jeg kjører hjemmefra kl. 06.40. Det er en grei start på dagen. Så kan jeg jobbe litt etter trening hvis det er nødvendig.

TIL TOPPS: Keeperen startet arbeidsdagen med å klatre opp i en 20 meter høy mast. Foto: Ingrid Wollberg
INGEN FRYKT: – Jeg har ikke høydeskrekk, men høyderespekt. Man må bare være trygg på utstyret, sier Stavenes. Foto: Ingrid Wollberg
HOLDER HODET KALDT: Fotballspilleren har hatt jobben i seks år. Det kan ofte bli en kjølig oppladning til trening. Det er ikke alltid så fysisk tungt, men det kan bli ganske kaldt å stå der oppe, sier keeperen. Foto: Ingrid Wollberg

For keeperen lever et ganske annerledes liv enn de fleste av sine medspillere. Med jobb som energimontør i Eviny ved siden av fotballen, har hun mange baller i luften.

– Det er en variert hverdag. Jeg trives veldig. Det er en grunn til at jeg gidder å jobbe ved siden. Jeg liker å ha noe å gjøre på, så det er en fin balanse. Hjemme hadde jeg kjedet ræven av meg.

MORGENFUGL: – I dag hadde jeg alarmen på 05.45, forteller Stavenes i vintermørket. Etter endt jobb haster hun videre til trening på Brann-stadion. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– En fin og vanskelig rolle

Men også når Stavenes har kommet seg på fotballtrening og tatt på seg Brann-tøyet, har hun en ganske annerledes hverdag fra de andre.

Rollen som andrekeeper gjør at det kan gå lang tid mellom hver gang hun får ta på seg kampdrakten.

– Det er en fin og vanskelig rolle. Det er kjipt å være den som ikke står. Men det er en lagsport. Alle er viktige uansett. Jeg må gjøre mitt for at keeperen som skal spille, kan yte sitt beste i kampen.

LANG KARRIERE: Brann-keeper Sandra Stavenes har vært i toppfotballen i en årrekke. Hun har tidligere spilt for Arna-Bjørnar, Voss og Sandviken. Foto: Ingrid Wollberg

– Det kan være vanskelig å kjenne på at man har prestert, men så får jeg ikke starte. Det er helt naturlig. Man må ta på seg en maske, for det kan påvirke makkeren din. Hvis hun ser at du ikke har det bra fordi du ikke starter, så kan det påvirke.

Har startet 131 seriekamper på benken

Og er det en som har ekspertise når hun uttaler seg om den krevende andrekeeper-rollen, så er det vaksdalingen. Siden Stavenes var i sin første kamptropp hos Arna-Bjørnar i 2014, har hun startet på benken i 131 Toppserie-kamper.

Totalt har Stavenes sittet 11.765 minutter på benken i Toppserien. For å sette ting i perspektiv er det et tall som utgjør over 196 timer, altså nærmere ni døgn. Tallet er utenom overtidsminutter.

– Hehe, det er ganske mye. Overraskende mye. Jeg tror jeg skal quizze lagvenninnene mine med det tallet.



Keeperen har også vært på benken i samtlige av Branns Champions League-kamper i årets sesong. Det gjorde hun også i forrige sesongs kvalik. Det utgjør 1080 minutter i tillegg til tallet fra Toppserie-kampene.

– Nå er jeg litt dreven etter mange år. Man aksepterer det på en annen måte. Selvfølgelig kan det være kjipt, men man må være støttende.

HARD: – Man må være sterk i skallen for å håndtere presset i kamp og i etterkant. Man kan ikke være redd for å gjøre en tabbe. Man må være litt hard, sier vestlendingen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Og når en keeper først starter på benken, så er det svært sjelden man faktisk kommer inn i løpet av kampen. Totalt har Stavenes spilt 20 Toppserie-kamper, og kun to av de har vært som innbytter.

– Det er vanskelig, men man må alltid være mentalt klar. Plutselig skjer det noe. Man må uansett tenke at man skal starte.

– Det er svært lite sannsynlig at man gjør et keeperbytte i en kamp. Da er det skade som skal til. Så det kan være litt vanskelig. Med en gang Aurora (Branns førstekeeper, jou. anm.) ligger nede litt for lenge, så er jeg på tå.

– Er du den keepertypen som sitter klar på benken med hanskene på?

– Hehe, nei, det er jeg ikke. Men jeg har en rutine slik at jeg kan få på leggskinnene lynraskt. Hanskene er stand by.

Hva er den beste og verste benken i Toppserien? – Jeg har dessverre landet på at det er Vålerenga. De har skikkelige seter. Hjemmebanen vår i 2023 har jo vært Stemmemyren, sier Stavenes. Men fra og med 2024 skal Brann Stadion også bli Brann-kvinnenes faste hjemmearena. – Den er suveren. Hvis den hadde talt med, så hadde det vært her. Det er en mye finere stadion enn Vålerenga også. Og flere folk. – Den verste tror jeg må være Avaldsnes. Det er så lite og trangt. Fader og, de bør ha oppgradering på benkene rundt omkring!

– Jæklig vanskelig

Men 28-åringen har også fått slippe til ved store anledninger. Da Brann tok imot Lyn på Brann Stadion i første kamp etter VM-pausen, fikk Stavenes starte.

– Det kjente jeg var stort. Jeg har ikke spilt så mange kamper, så fikk jeg sjansen. Det var en euforisk følelse. Å få lov til å gå ut på Brann Stadion var kjempekjekt.

STARTET I STORSTUEN: Sandra Stavenes fikk kun starte to seriekamper i 2023. Men den ene var på selveste Brann Stadion. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Stavenes holdt også nullen i 1-0-seieren. Etter seieren uttalte Brann-trener Martin Ho at laget ikke hadde en fast førstekeeper.

Men siden den kampen i august, har det kun blitt benkesitting i både Toppserien og Champions League.

– Hva er det som driver deg i hverdagen som keeper?

– Det er at jeg skal være førstekeeper. Og selvfølgelig jobbe hver dag for å bli bedre. Førstekeeper er målet, men det er jæklig vanskelig når man kjemper mot Aurora Mikalsen som er landslagskeeper. Det er ikke bare bare.

Har et spesielt triks

Dynamikken og forholdet keeperne har seg imellom, er noe begge ser på som svært positivt.

– Det er beundringsverdig at vi fungerer så godt sammen på feltet. Det er jo en veldig spesiell situasjon som keeper. Vi har et veldig godt fokus på trening. Vi utvikler hverandre og kan alltid diskutere ting faglig. Så er det også takhøyde, sier Mikalsen til TV 2.

SUPERDUO: De to Brann-keeperne tilbringer utallige timer sammen på treningsfeltet. Foto: Ingrid Wollberg

– Sandra er veldig flink til å gi positiv feedback og støtte.

Keeperduoen er også romvenninner på lagets mange borteturer.

– Aurora er veldig omtenksom faktisk. Man skulle aldri trodd. Men hvis hun skal hente noe til seg selv, så spør hun meg også, sier en lattermild Stavenes.



Men i en konkurransesituasjon, er det ikke alltid begge to har en like god dag.

– Vi krangler ikke. Men vi kan bli litt mutt. Men vi er veldig flinke til å snakke om det. Jeg har litt erfaring med ulike keepere i ulike team. Det er ikke alltid man har den tryggheten, sier Mikalsen.

De to har også et spesielt triks de drar frem om stemningen ikke er på topp.

– Hvis vi blir sure og irriterte på trening, så skal vi egentlig kaste med venstrehånden. For det ser helt noldus ut når vi begge er høyrehendt. Da får man litt latter, forteller Stavenes.



FULL AV ENERGI: – Hun har et energinivå uten like av og til. Da henger ikke jeg alltid med, sier Mikalsen om lagvenninnen. Foto: Ingrid Wollberg

Stavenes har kontrakt med Brann ut 2024. Nylig forlenget også Mikalsen sin Brann-kontrakt. Dermed fortsetter de to keeperne både samarbeidet og kampen om førstekeeper-plassen i året som kommer.