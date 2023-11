– Hadde aldri sett for meg å bli fotballfrue

Samboerparet Elise Thorsnes (35) og Janni Thomsen (23) har allerede opplevd masse sammen i Vålerenga-trøyen. Nå drømmer duoen om å løfte cup-trofeet sammen.

Thorsnes har vunnet cupen seks ganger med fem forskjellige klubber. Men sulten på flere gull lever fortsatt i beste velgående.

– Hele stemningen den dagen med mye publikum og masse familie på besøk. For meg er det den største kampen i løpet av en sesong. Det er kult å vinne serien, men cupfinalen og rammen rundt er ekstra spesiell, sier Thorsnes til TV 2.

– Jeg falt for det gode humøret hennes

Prøvde å holde forholdet skjult

Paret har nå bodd sammen i flere år. Det hadde ikke Thorsnes trodd skulle skje.

– At jeg skulle bli fotballfrue, hadde jeg aldri sett for meg, innrømmer storscoreren.

I starten prøvde de to å holde kjæresteforholdet hemmelig. Men lagvenninnene begynte å få sine mistanker.

SAMMEN PÅ OG UTENFOR BANEN: – Vi er veldig flinke til å skille jobb og privat, sier Thorsnes. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det var mange som hadde en mistanke. Vi visste hva vi hadde, men vi visste ikke hva det skulle bli til. Det var en lang prosess om vi ville satse på det. Men folk så at det var en kjemi der. Det var ikke så lett å skjule, forteller Thorsnes.

Da Janni bestemte seg for å flytte inn til Elise, ble det etter hvert for vanskelig å holde forholdet skjult.

– Jeg bodde for meg selv i en leilighet før. Plutselig kom vi sammen på trening. Da jeg flyttet inn til Elise, var det vanskelig å skjule det. Venninner som flytter sammen i en leilighet med ett soverom. Det gikk ikke så lang tid før de fikk det bekreftet, forteller dansken.

I TOPP HUMØR: Det er ofte mye smil og latter når Vålerenga-paret er sammen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Fikk cup-sjokk: – En vanvittig kamp

Thomsen, som vant «the double» i sin første sesong i klubben i 2020, innrømmer at hun ble overrasket over hvor stort det er å vinne cupen i Norge.

– Da jeg kom til klubben, tok vi gull i serien. Jeg trodde det var det største. Men etterpå snakket alle om cupfinalen. Jeg tenkte at det ikke kunne være like stort som å vinne serien, sier den danske landslagsspilleren til TV 2.

– Men det var mye mer fokus inn mot cupfinalen. Norsk fotball legger opp til at det skal være en helt vanvittig kamp og en vanvittig dag. Hvis man vinner blir alt ekstra gøy og hvis man taper blir alt mye mindre gøy.

BØTTELØFTER: Janni kom til Oslo og Vålerenga i 2020. Siden den gang har hun vunnet både serien og cupen. Nå kan hun vinne begge igjen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Kampen paret aldri glemmer

Da klubben vant cupen i 2021, ble Thorsnes sittende på benken hele kampen. I år håper samboerne å vinne med begge på banen.

Thomsen setter stor pris på alle opplevelsene hun får dele med samboeren sin.

– Det er fint. Vi får store opplevelser i karrieren sammen. Vi tok cupfinalen sammen i 2021, med da spilte ikke Elise. Serien i år har det vært stort å vinne sammen. Vi er begge sammen om det. Det er sinnssykt spesielt, sier 23-åringen.

Mot lørdagens cupmotstander Rosenborg har VIF-duoen tidligere fått opplevelser for livet. Da Vålerenga slo trønderne 2–0 på tampen av 2022-sesongen, ble det ekstra minnerikt.

– Jeg scoret to mål og Janni hadde assist på begge. Det var en spesiell opplevelse. Jeg skjønte det da jeg så reaksjonene til folk. At jeg kunne løpe bort til hun å feire, det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Det var veldig kult, sier Thorsnes.

Se de to scoringene her:

Må slå tilbake etter nedtur

Forrige helg møttes cupmotstanderne til siste seriekamp i Trondheim. Vålerenga hadde allerede blitt seriemestere, men Rosenborg sikret sølvmedalje med 3-0-seier.

– I Trondheim fikk vi en «reality check». Vi vet at det ikke blir en lett kamp. Begge lagene er sinnssykt gode, så laget som har den beste dagen vinner, sier Thomsen.

Tidenes mestscorende spiller i Toppserien er klar på at laget vil vise seg fra en annen side på lørdag.

– Veldig mye blir annerledes nå. Vi brukte kampen til å prøve nye ting. Nå går vi inn med en annen innstilling. Nå må vi vinne, sier Thorsnes.

PÅ GULLJAKT: Vålerenga-gjengen er innstilt på å slå hardt tilbake etter forrige helgs tap mot Rosenborg. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Føler meg ikke ferdig

Dersom det blir gull på lørdag, blir nok årets ferie ekstra trivelig for fotball-paret. Turen er allerede bestilt etter en lang sesong.

– Vi tar en fortjent ferie på Bali. Verken Janni eller jeg hadde ferie i sommer. Så det blir veldig deilig å komme seg vekk, sier 35-åringen.

ALT SKAL AVGJØRES: Kun én kamp gjenstår før det er ferie for Elise og Janni. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I et intervju med NRK tidligere denne uken åpnet Thorsnes for å legge opp for å følge Janni på et eventuelt utenlandseventyr. Men veteranen føler seg ikke ferdig på fotballbanen.

– Sånn sett er det greit med stor aldersforskjell. Jeg er i slutten av min karriere. Jeg føler meg ikke ferdig. Jeg føler ikke cupfinalen på lørdag blir min siste kamp. Jeg har kontrakt ut neste år og er forberedt på å spille ut den, og kanskje til og med fornye den, sier sogningen.

Cupfinalen spilles lørdag kl. 16.15. Kampen ser du på NRK.