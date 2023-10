Gjorde dystre spådommer til skamme: – Vet ikke hva som har skjedd

I slutten av august kom det nedslående rapporter fra Brann-leiren. Supertalentet Signe Gaupset, som akkurat hadde kjempet seg tilbake fra et langvarig skadeavbrekk, måtte belage seg på å miste resten av sesongen.

Men under to måneder senere er sensasjonen et faktum. For i helgens Toppserie-kamp mot Arna-Bjørnar var Gaupset tilbake på banen.

– Jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Men det har grodd raskere enn forventet, forteller Signe Gaupset til TV 2.



PÅ VEI TIL GRUPPESPILL: Signe Gaupset og Maria Brochmann var i perlehumør på siste trening før storkampen. Foto: Ingrid Wollberg

– Det er sånn med tretthetsbrudd. Det tar tid å gro. Jeg hadde ikke så vondt som det skulle tilsi. Da bestemte vi oss for å ta et nytt bilde, og det viste at det hadde grodd.

De oppløftene bildene gjorde at moldenseren endelig kunne ta på seg fotballskoene igjen.

– Jeg ble veldig glad da jeg skjønte at jeg kunne få med meg litt av sesongen. Det var en veldig deilig melding å få.



– Hadde du selv troen på at du kunne rekke sesonginnspurten?



– Ja, jeg tenkte at det var mulig da jeg ikke hadde så vondt som jeg burde hatt. Jeg tenkte det var noe som ikke helt stemte.

Midtbanespilleren, som først ble skadet i vinter, innrømmer at det var tungt med et nytt skadeopphold etter at hun fikk et kortvarig comeback i sommer.

– Det har vært tøft å få enda et slag i trynet. Det har blitt mye styrke og utholdenhet.

Så storseieren med fansen

Da Brann skaffet seg et strålende utgangspunkt med 4-0-seier borte mot Glasgow City, sto Gaupset på tribunen sammen med supporterne.

– Det var utrolig gøy med god stemning og mange fans. Den prestasjonen var utrolig. Det var stort å være der.

Det skal en megaskrell til for at Brann nå ikke når et historisk gruppespill i Champions League.

– Jeg håper vi kan gjenskape bortekampen. Vi kommer til å gå ut i hundre med fansen på tribunen.

HEIET TIL SEIER: Signe Gaupset så Glasgow-kampen fra tribuneplass sammen med de andre lagvenninnene som var ute med skade og Brann-fansen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Betyr ekstra mye

Supertalentet håper å få spille mer enn minuttene hun fikk i helgen.

– Jeg håper jeg kan spille mer enn forrige kamp. Det er opp til treneren. Det var veldig gøy å få spille litt sist.

– Hvor mye vil det bety å gå videre?



– Det er det som er drømmen. Det betyr ekstra mye når jeg har gått glipp av så mye av sesongen. Det hadde vært veldig kult å møte et internasjonalt topplag.

Kontrasten til vårsesongen er enorm for Brann-laget. Med unntak av et cuptap mot LSK Kvinner, har bergenserne vært i praktslag.

– Det er mye nytt. Laget har fått mer tro på det. Vi spiller bedre og har ny trener. Vi merker det i gruppen at det er bedre stemning.

Onsdag kveld kan en ny milepæl bli nådd under flomlyset på Brann Stadion.