Følelsesladet farvel: – Har ikke sovet på flere dager

TRUSSEL: Branns Maria Brochmann skapte trøbbel for Lyon-forsvaret da hun kom inn til sin siste kamp i rødt. Foto: Paul S. Amundsen

ÅSANE ARENA (TV 2): Storscoreren har hatt en tung høst, men fikk en opplevelse for livet i sin siste Brann-kamp.

Brann stanget og stanget mot Lyon-målet på tampen av andreomgang. I snødrevet entret Maria Brochmann banen for aller siste gang i den røde drakten.

Angriperen skapte en umiddelbar trussel i boksen da hun kom inn med et kvarter igjen. Og da Signe Gaupset dunket inn 2-2-målet fikk Brochmann virkelig ta del i Bergens aller største Champions League-kveld.

– Det har vært en fantastisk reise, men nå er det slutt. Det er veldig trist. Det kunne ikke vært en mer fantastisk avslutning, sier Brochmann til TV 2.

Torsdagens bragd var ekstra spesiell for 30-åringen som har vokst opp i Åsane.

– Det er egentlig helt sykt at jeg får avslutte på denne måten. Det er sinnssykt stort. Jeg er tom for ord og helt utslitt. Jeg har ikke sovet på flere dager. Nå skal det bli godt med litt ferie.

– Helt forferdelig

30 mål på 59 kamper gjør at Brochmann er tidenes mestscorende kvinnespiller for Brann. Hun innrømmer at den siste tiden har vært krevende.

– Det har vært mye følelser og lite søvn. Jeg har vært veldig urolig. Det er veldig vemodig å stå her i dag.

– Det har vært helt forferdelig de siste dagene.

Storscoreren kjente på ambivalente følelser etter den utrolige avslutningen.

– Det er mye glede, men samtidig sorg. Jeg er ganske tom og sliten i topplokket.

Snakker ut om tung høst

Tidligere i høst fikk hun beskjed om at hun ikke kom til å få en ny Brann-kontrakt. Samtidig har det ikke blitt mange minuttene på banen.

– Det har vært en tung høst. Det er ikke til å legge skjul på. Men det er et valg trenerne har gjort. Det er den retningen klubben vil ta det.

– Hva kommer du til å savne mest?

– Alle de nære vennskapene. Jeg har spilt på lag med noen av disse i ti år nå. Det er knyttet mange sterke bånd. Nå skal de plutselig ikke være i hverdagen min lenger. Det er det jeg kommer til å savne mest.

BRAGD: Maria Brochmann kunne juble sammen med lagvenninnene etter å ha tatt poeng mot et av verdens beste lag. Foto: Paul S. Amundsen

– Hun har fått så mange slag i trynet

Lagvenninne Ingrid Stenevik har spilt sammen med Brochmann i både Arna-Bjørnar, Sandviken og Brann.

– Det er fryktelig trist at vi ikke skal være på lag fremover.

Forsvareren er full av beundring for storscoreren som hun også har delt rom med på tur.

– Hun har en helt enorm «passion». Hun har fått så mange slag i trynet i hele karrieren, Men hun spiller fortsatt. Det er mange trenere som ikke helt har sett hennes kvaliteter, men hun er en råsterk person.

Brann-keeper Aurora Mikalsen skryter også veldig av angriperen.

– Kvinnen. Legenden. Råere dame skal du lete lenge etter. Hun tar vare på alle rundt seg og bidrar på og utenfor banen. Det har vært en fryd, sier Mikalsen til TV 2.

– Vi mister mye glede og god energi. Hun setter krav, men hun gjør det med kjærlighet. Det blir et tomrom som vi andre må fylle så godt vi kan.

Kom med avsløring

Etter 2-2-kampen røpte Brochmann litt av sine fremtidsplaner.

– Nå skal jeg til en ny liga og score flere mål.



– Hvor da?



– Det får vi se. Jeg har bestemt meg for at jeg skal til en ny liga.