Fikk råd av Solskjær og opplevde vilt Ronaldo-hysteri

Se St. Pölten-Brann på TV 2 Play i kveld fra kl. 18.35!

– Jeg er skikkelig stolt av dem. Jeg gleder meg stort til å se dem ute på banen, sier Brann-trener Martin Peter Ho til TV 2.

For tirsdag skriver Brann historie. Mot østerrikske St. Pölten spiller de røde for første gang i Champions League.

– Jeg synes at det er helt rått at jeg de neste månedene skal reise rundt med vennene mine og spille fotball i Europa, sier Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme til TV 2.

HELT RÅTT: Cecilie gleder seg til å reise rundt i Europa sammen med venninnene på laget. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mye av æren får Ho. Siden 33-åringen byttet ut England med de sju fjell har Brann vært Toppseriens nest beste lag.

– Han er et like fantastisk menneske som han er leder og fotballtrener. Han har virkelig «bjudet på» og tatt tak i oss. Det gjør at vi har hatt de prestasjonene vi har i høst, sier Kvamme.

ROS: Cecilie Redisch Kvamme har bare gode ord å si om Martin Peter Ho. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Keeper Aurora Mikalsen legger til:

– «Mart» er kjempeflink. Han kom inn og ville spille fotball. Det passet oss veldig bra. Han er flink til å bygge kultur. Jeg skal ikke skryte for mye, for han får det sikkert med seg.

Det gjør han.

– Det er selvfølgelig fint å få ros, men det er et lagarbeid. Trenerteamet her gjør en stor jobb. Jeg er ansiktet utad, og får nok derfor litt mer ros, men all ære skal gå til trenerteamet. De er fantastiske, sier en ydmyk Ho, som også roser spillerne.

– Det er enkelt for meg å komme med ønsker. Det vanskelige er å levere varene.

STORFORM: Brann har vært laget som har tatt mest poeng siden Martin Peter Ho ankom Bergen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Ronaldo-hysteri: – Folk var lamslåtte



Kultur er viktig for Ho, og briten har lært av noen av fotballens største navn. Blant annet Cristiano Ronaldo.

Fra 2020 til sommeren 2023 var han tett på en av tidenes beste, da Ho var assistent for Manchester United Women.

– Jeg så Ronaldo trene mange ganger. Han kom forbi og sa hallo, og ja, han virket som en veldig fin person. Jeg hadde aldri en dyp samtale med ham, sa Brann-treneren til TV 2 i sommer.

– Når du ser Ronaldo, så ser man hvorfor han har blitt så stor.

SJOKKRETUR: Cristiano Ronaldo endte plutselig opp igjen i Manchester United august 2021. Foto: OLI SCARFF

Ho opplevde Ronaldo-hysteriet på nært hold da superstjernen returnerte til Old Trafford høsten 2021.

– Det var en utrolig stemning i klubben. Han er en av de beste. Det var mye styr og forventninger, som det naturligvis skulle være.

– Når folk møtte ham, var folk lamslåtte. Mange forgudet ham.

Fikk Solskjær-råd

Ronaldo-returen ble kanskje ikke slik Manchester United-fansen håpte på, men Brann-treneren ble en erfaring rikere.

Det ble han også av de mange samtalene med daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Han er så fotballklok og respektert. Jeg har fått gode råd av ham, og vi snakket sammen. Han skjønner hvordan det er.

– Hva snakket dere om?

– Hvordan vi spilte som lag og hva han gjorde i klubben. Jeg spurte spesifikt om hvordan han håndterer forskjellige typer spillere. Det er en viktig del av fotballen.



RÅD: Martin Peter Ho fikk råd fra Ole Gunnar Solskjær da briten også var trener i Manchester United. Foto: ALBERTO LINGRIA

Brann-keeper Mikalsen sier det er en av Hos største styrker.

– Han stiller krav og er rettferdig, sier hun.

Brann-treneren, som trente Solskjærs datter Karna, sier samtalene med United-legenden hjalp ham som ung trener.

– Man prøver jo alltid å finne gull, de små tingene som gjør at man kan skille seg ut som trener. Så jeg snakket mye med ham. Hans erfaring som trener og spiller er helt uvurderlig.

Champions League-drømmen



Kanskje tar Ho noen tips inn i Champions League-debuten med Brann. Både Solskjær og Ronaldo vant turneringen med Manchester United.

At Brann skal gjøre det samme på første forsøk er kanskje ikke å forvente, men de røde ønsker å slå godt fra seg.

SISTE TRENING: Branns kvinnelag på sin siste trening før kveldens kamp på NV Arena. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi må være på vårt beste og ha flaks. Forhåpentligvis kan vi gå videre fra gruppen og nå en kvartfinale, sier Ho.

I Champions League venter også Lyon og Slavia Praha. Første test er østerrikske St. Pölten.

– Det blir veldig spennende. Jeg tror absolutt at vi skal klare å forstyrre de litt. Jeg tror det blir en god kamp, sier Kvamme.