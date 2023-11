– En barndom jeg aldri fikk

– Vi rakk liksom ikke å være vanlige barn. Vi måtte bli voksne fort.

Laura Gashi var bare to år, men glemmer ikke togreisen fra Oslo til Trondheim. De hadde akkurat kommet fra hjemlandet Kosovo hvor krigen noen år tidligere hadde gjort livet vanskelig. Hun husker hvordan moren så ut gjennom vinduet på alle trærne som føk forbi mens hun tørket tårer av frykt.

Ingen visste helt hva som ventet.

– Vi bodde fire år på mottak. Fire lange år. Jeg kom som barn og kunne ikke språket. Hadde ingen venner, sier Gashi.

Selv om hun var liten, har enkelte episoder brent seg fast i minnet. De handler ofte om politi.

SKREMMENDE. Å bo på mottak syntes Laura Gashi var skummelt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg husker hvordan mamma og pappa skvatt når det banket på døra. De var redde for at noen skulle si at de måtte forlate landet. Vi levde alltid i en frykt for å bli kastet ut, sier 21-åringen, som nå er Toppserie-spiller.

Fant en gammel fotball

Det var lite å gjøre på mottaket på Sandmoen. Dagene ble lange. Familien eide ingenting, hadde ikke penger. Laura Gashi og broren Ali samlet på kronestykker, og hadde de nok, stakk de på butikken og kjøpte Mariekjeks eller saltstenger.

– Det var ikke så hyggelig å bo der, det var ikke det.

En dag fant Lauras pappa, Tahir Gashi (51), en gammel, punktert fotball i skogen. Han hadde selv spilt fotball og hadde store planer før krigen brøt ut.

FANT SKATT. Ali, Laura, faren og ballen utenfor mottaket. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Nå plukket han med seg passe store steiner og la dem på en rekke. De fikk fungere som kjegler. Laura Gashi var blitt tre år, og broren Ali var to år eldre. De fikk i oppgave å føre ballen i slalåm mellom kjeglene.

MINNER: Laura Gashi sier det vekker følelser å se på bilder mottakstiden. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Der og da hadde de sin aller første fotballtrening. Tahir oppdaget fort at barna hadde både iver og talent.

Fra den dagen handlet alt om fotball.

– Fotball beskriver oppveksten min. Det gikk i fotball hver dag. Fotball hjalp hele familien min å komme nærmere samfunnet. Vi snakket med folk og skapte kontakter. Vi fikk venner, det hadde vi jo ikke fra før. Fotball ble fristedet vårt.

FOTBALLFAMILIE: Alle i Laura Gashis familie er opptatt av fotball. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Familien var så mye på fotballbanen at de fikk spørsmål fra omgivelsene om de ikke like gjerne skulle sette opp telt ved banen. Moren, Fetije (53), serverte dessuten ofte middagen der også.

Selv om Gashi syntes årene på mottak var tunge, var det flere lyspunkter. Men de hadde nesten utelukkende med fotball å gjøre.



– Hva betyr fotball for deg?

VIKTIGST: – Fotball betyr alt, sier Laura Gashi. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Når jeg spiller fotball, føler jeg meg hjemme og velkommen. Jeg føler meg trygg. Jeg elsker å spille fotball!

Men interessen for fotball har også kostet.

Mobbingen startet gradvis

Det startet allerede på slutten av barneskolen. Da hun var liten, kledde moren datteren i kjoler. Kanskje en liten veske hang over skulderen. Da Gashi begynte på skolen og fikk bestemme selv, løp hun heller av gårde i joggebukse og hettegenser. I hvert eneste friminutt spilte hun fotball med gutta. Hun fikk utallige anmerkninger for å komme for sent til timen.

UTESTENGT: Ikke alle på skolen likte at Gashi spilte fotball. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Etter hvert kom det sleivete kommentarer fra de andre jentene om fotballjentas utseende og «guttete» oppførsel.

– Det gikk veldig inn på meg. Jeg tenkte: «Oi, kanskje det er noe med meg som person jeg må endre på.» Jeg prøvde å være en jeg ikke var, for å gjøre andre glade. Men det gjorde meg ingenting godt.

Gashi kom fra en tøff oppvekst på et mottak. Hun hadde selv trodd at når hun endelig flyttet til et rekkehus på Kattem, var det vonde over.

– Men så kom det igjen. Jeg hadde mye i bagasjen og fikk enda litt mer. Det tok mye energi og krefter.

Hun kunne se i sosiale medier hvordan klassevenninner hang sammen, mens hun selv ble holdt utenfor. I niende klasse kommenterte en lærer at Gashi var blitt annerledes. Fra å være sprudlende og full av påfunn, til å holde seg mest for seg selv.

ANTISOSIAL: Laura Gashi brukte heller tid på fotball enn dårlige venner. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg ble antisosial. Med én gang skolen var ferdig, tok jeg med meg ballen til fotballbanen og gråt mens jeg spilte. Fotballbanen ble mitt trygge sted der jeg kunne få ut følelsene. Det kunne starte med tårer, men det var smil i ansiktet da jeg var ferdig og dro hjem.

Fortsatt hender det at folk lirer av seg ubehageligheter til Gashi på sosiale medier.



– Det går på meg som person og fotballspiller. Folk går rett til angrep. «Du er en dårlig fotballspiller og har ingenting på fotballbanen å gjøre.»

LSK Kvinner: Gashi trives med fotball-kollegaene sine. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Selv om det er kjipt å høre sånt, gjør det meg også mer motivert til å vise dem at de tar feil.

16 år gammel spilte Gashi sin første Toppserie-kamp. Hun har også spilt aldersbestemte landskamper for Norge. I 2020 flyttet hun sørover etter å ha signert en kontrakt med Lyn. Ikke lenge etter at hun flyttet, fulgte resten av familien etter.

For tiden er hun i LSK Kvinner, og fotball fyller hverdagen like mye som før.

SAMMEN: Laura med søsteren Rilinda (15), broren Ali (23) og faren Tahir (51). De ofte på banen sammen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det handler om å ikke gi opp

Hjemme i leiligheten på Løvenstad kommer lillesøster Rilinda (15) hjem fra skolen. Hun deler ut klemmer til de andre. De klemmer hverandre stadig vekk, i grunn. Familien Gashi har aldri hatt annen slekt i nærheten. Ingen onkler, tanter eller besteforeldre. Det har alltid bare vært de fem.

– Jeg er veldig heldig. Vi fem er som en ulveflokk. Hvis én har vondt, har de fire andre det også.

NÆRE: Gashi skryter av farens støtte i fotballkarrieren. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Og et særlig nært forhold har hun til faren sin.

– Faren min har alltid hatt en stor rolle i livet mitt, og egentlig i alles liv i familien.

– I hvert fall når det kommer til fotball. Det var han som var vår første fotballtrener, og det har han egentlig bare fortsatt å være. Pappa er veldig opptatt av styrke, teknikk og fotballforståelse.

Hun beskriver seg selv som en kald spiller. Trygg med ballen, god teknikk og en trofast pasningsfot. Kanskje må hun jobbe med skuddreportoaret, og fyre av flere skudd mot mål selv. Det er alltid noe å lære.

FOTBALLSPILLER: Tahir Gashi spilte selv fotball i Kosovo. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

For 21-åringen har veien til å bli proffspiller på heltid vært mer kronglete enn hun hadde trodd.

– Det er jo alltid noen hindringer på veien som stopper deg fra den utviklingen du trenger. Det har vært litt for mange av dem for meg.

Gashi forteller om trenere som ikke så henne, og ikke klarte å gjøre henne til en bedre spiller.

– I Trondheim var det ganske tøffe tider. Jeg hadde en trener som gjorde det vanskelig for meg, og det gikk ut over motivasjonen. Det gjorde meg ikke noe godt å dra på trening, sier hun.

I denne perioden var hun på treningsleir hos Hegerberg-familien, og fikk den boosten hun trengte for å fortsette.

– Plutselig finner du den rette som ser deg som fotballspiller og vil ditt beste. Som hjelper deg å nå målene dine. Det handler om å ikke gi opp. Det har jeg ikke gjort, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre.

– Hva drømmer du om?

– Drømmen min har alltid vært å spille for Lyon. Og kanskje en dag vinne Gullballen. Spille på landslaget også. Vi får se. Alt er mulig hvis man legger ned jobben.

EN KLEM: Det klemmes i forbifarten. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Rollemodell

Fire stykk «Gashier» i treningstøy varmer opp på en fotballbane i nabolaget der de bor. Far ser på mens den fotballgale søskenflokken nikker ballen til hverandre.

– Jeg ville ikke byttet dette mot alt i verden. Å få følge dem hver dag og se de vokse opp. Det betyr alt, sier han.

For datteren har familien vært uunnværlig når ting har vært tøft.

– Pappa har lært oss å respektere andre. Å ha toleranse for hver og en du møter, sier hun.

Siden Gashi ikke fikk den samme behandling selv fra jevnaldrende da hun var ungdom, har hun bestemt seg for et par ting.

NÆRE. Familien Gashi står sammen om det aller meste. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg vil aldri bli som dem. Jeg har lyst til å være noe bedre. Jeg har veldig kort lunte når det kommer til å snakke stygt om andre. Det tror jeg ikke jeg ville ha hatt hvis ikke jeg hadde opplevd det selv.

– Har du noen råd til andre unge som opplever lignende ting?

– Ikke la noen ta fra deg gleden av fotball. Snakk med dem som er nær deg, om det er far eller mor. Noen som støtter deg. Få hjelp.

Det har tikket inn en melding på telefonen. Hun leser fornøyd opp.

EKTE: Laura Gashi ser ingen grunn til å prøve å være noen andre enn seg selv. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– «Hei Laura! Du er mitt store idol, hvordan kan jeg bli som deg?» Det er litt gøy.

– Hva har du lyst til å svare på det?

– Bare vær deg selv, egentlig. Vær fornøyd med det du har. Fortsette å jobbe hardt, og ha det gøy så lenge du holder på.

– Og aldri gi opp. Aldri gi opp. Det er det viktigste man kan si.

