I mai forlenget Janni Thomsen kontrakten med Vålerenga. Planen var å spille mange kamper. Men siden den gang har ikke alt gått på skinner for den danske stjernen.

Året startet lovende. Vålerenga var suverene i Toppserien og Thomsen var fast på det danske landslaget som spilte seg til åttedelsfinale i VM.

BALLTRENING. Thomsen under opptrening på Intility Arena i Oslo. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Men i høst har lynvingen kun spilt to fotballkamper. En ankelskade har vært den offisielle fraværsgrunnen, men nå forteller Thomsen til TV 2 at hun har slitt med flere ting.

23-åringen har over tid vært plaget av en hamstringskade, som hun også spilte med under VM.

– Planen var å fortsette å spille. Det var ikke en akutt skade, men noe jeg kunne spille resten av sesongen med. Jeg la inn ekstra styrketrening som skulle holde det stabilt ut sesongen, sier Thomsen til TV 2.

EN SJEKK. Thomsen på Idrettens Helsesenter for en kontroll av hamstringen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hvorfor ville du ikke fortelle om skaden?

– Det er fordi det ikke var noe akutt. Overbelastningen kom etter fjorårssesongen med mange kamper og jeg spilte hele VM med den. Jeg håpet at det ikke skulle plage meg.

– Jeg har egentlig bare trodd at det aldri skulle bli et tema. Det er nok derfor. Jeg håpet at det ikke skulle bli nødvendig å snakke om. Men det har ikke vært hemmelig på noen måte.

Men så kom den ubeleilige ankelskaden som gjorde planen umulig.



Bli med Thomsen til fysioterapeuten i videoen under:



– Det tar som oftest ikke så lang tid, men det blir over to måneder nå. Jeg ser på det som en viktig periode for å få kroppen i gang igjen og hamstringen 100 prosent.

Håper å rekke storkamp

Det positive med skadeavbrekket, er at dansken nå har fått tid til å jobbe med belastningsskaden i hamstringen.

– Det ser fint ut og hamstringen er på rett vei.

Nå håper VIF-stjernen, som ble kåret til årets spiller på NTB-børsen i Toppserien i fjor, at hun er tilbake til storkampen mot Brann 4. november.

– Jeg gleder meg sykt mye, sier hun.

ØVELSER. Thomsen gjør øvelser for å se hvordan det står til med hamstringen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

For til tross for CL-exiten mot Real Madrid, har Vålerenga en svært spennende sesonginnspurt foran seg. Laget leder serien med to poeng ned til Rosenborg, som også er laget de skal møte i cupfinalen på Ullevaal.

– Vi har tatt innpå Rosenborg og skal i cupfinale. Det er megaspennende.

Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Helt forferdelig på tribunen

Nå er Thomsen lei av å se nervepirrende kamper fra tribuneplass.

– Det har vært så mange spennende kamper. Men det er ingen tvil om at det gøyeste er å spille. Laget har gjort det bra. Vi har satt oss i en sinnssykt god posisjon.

KJEDELIG. Thomsen foretrekker å spille selv, fremfor å se på. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det som har vært mest frustrerende er å miste så mange kamper. Det var en høst jeg tenkte jeg skulle spille kamper hele tiden. Å gå glipp av det har vært hardt Jeg er drittlei den sykkelen. Det har vært det nest verste, sier hun litt lurt.

Dansken er ikke plaget av nerver når hun spiller. Som tilskuer er det noe helt annet.

– Jeg blir sjeldent nervøs når jeg skal spille selv. På tribunen er det helt forferdelig. Jeg er glad jeg ikke sliter med nervøsitet på banen.

– Har gitt en annen ro i hodet

23-åringen klarer likevel å ta med seg mye positivt fra skadeavbrekket.

– Det har vært bra å fokusere på hamstringen. Jeg har også fått et mentalt overskudd. Det har vært tungt i to år med mange kamper og mesterskap. Det er sinnssykt gøy, men det krever masse.

Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Å kunne koble av etter et mesterskap og et hektisk år, har satt meg på et bedre sted mentalt.

– Det har vært kjipt, men samtidig gitt en annen ro i hodet. Jeg har fått sett familien mer og reist litt til Danmark. Man får bygget seg opp. Det har vært sinnssykt godt. Det er noe positivt med alt.

Kampen mellom Vålerenga og Brann sendes på NRK lørdag 4. november kl. 18. Resten av Toppserie-runden ser du på TV 2 Play.