– Det er den beste følelsen å pisse på ekspertene

At LSK Kvinner skulle spille om gull når det gjenstår to serierunder, var det ikke mange som hadde trodd.

– VG tippet oss på sjetteplass. Vi har over dobbelt så mange poeng som laget (Røa, jou. anm.) som ligger der. Det er artig, sier Emma Stølen Godø til TV 2.

TV 2s eksperter tippet laget på femteplass før sesongen.

– Det er bare den beste følelsen å pisse på ekspertene. Det er deilig, sier Godø.

Men formspilleren innrømmer at heller ikke hun tenkte på gull før sesongstart.

– Jeg hadde ikke trodd én prosent på gull før sesongen. Det hadde vært sykt artig, sier den målfarlige midtbanespilleren.

Lagvenninne Irene Dirdal ligger bedre an med sitt tabelltips før sesongen.

KAMPKLARE: Emma Godø og Irene Dirdal møtte TV 2 i forkant av lørdagens storoppgjør. Foto: Kristin Grønning/TV 2

– Jeg tippet oss på tredjeplass, sier Dirdal til TV 2.

Eksperten svarer

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen, som var med på å sette tabelltipset, hadde aldri trodd at LSK Kvinner skulle spille om gull i november.

– De var irriterte selv på at vi tippet dem så langt nede som vi gjorde. Vi tippet dem ut av medaljestriden. Laget har overrasket positivt, og det virker som at André Bergdølmo har fått dreisen på ting. Det ser veldig bra ut, og de har en del enkeltspillere som virkelig har stått frem i år, sier Gulbrandsen.



Den mangeårige landslagskapteinen forstår Godøs stikk til ekspertkorpset.

– Det skjønner jeg jo, men det er nesten lettere å havne der, og være et lag ingen forventer noe av. Sånn sett syns jeg at vi gjorde dem en tjeneste. Jeg tenker at det er en fordel å ikke være en favoritt noen ganger.

Solveig Gulbrandsen (t.h) hadde sammen med ekspertkollega Ingrid Ryland lite tro på LSK før sesongen. Foto: Erik Teige / TV 2

– Så du vil ha litt av takken dersom gullet havner hos LSK Kvinner?

– Jeg tenker at de skal være fornøyde med det tipset, ja. Det fikk dem til å fyre litt ekstra, og i tillegg til å gå litt under radaren.



– Ingenting å tape

Dersom LSK Kvinner slår Rosenborg, og Vålerenga avgir poeng mot Stabæk, så lever gullsjansene før siste serierunde.

Slik ser toppen av tabellen ut før de to siste serierundene. Topp to får også CL-kvalik neste sesong.

– Vi har ingenting å tape. Det er dritkult med rammen rundt. Det er så jevnt. Å få så mange folk på kamp blir ekstra motivasjon, sier Dirdal.

Laget er også i storform. Sist LSK Kvinner tapte i Toppserien var 10. juni. Siden den gang er det kun cupkampen mot Rosenborg som har endt med tap.

Nå er LSK-hallen utsolgt for første gang siden 2014.

– Det blir veldig spesielt. Vi skal love underholdning og valuta for pengene. Vi håper alle kommer, sier Godø, som står med ni scoringer fra sin midtbaneposisjon i år.

– Aldri vært i nærheten av noe lignende

Jonas Jensen, som er innholds- og markedsansvarlig for LSK Kvinner, forteller om et stort engasjement inn mot storkampen.

– Siden jeg kom til klubben i 2020, har vi aldri vært i nærheten av noe lignende. Vi har hatt kamper med 600-800 tilskuere tidligere, men nå snakker vi en dobling av dette. Jeg har i tillegg måtte si nei til haugevis av forespørsler, sier Jensen til TV 2.

– Jeg er rimelig sikker på at vi kunne bikket 1000 solgte til om vi hadde hatt plass til det.

Og klubben har mobilisert ekstra inn mot lørdagens kamp.

– Vi begynte å kontakte klubber for allerede to måneder siden. I forkant av dette har vi fått med fantastiske partnere som kjøper billetter, slik at vi kan tilby billetter til lokale klubber.

– I mellomtiden har vi hatt mange klubbesøk, hvor våre jenter kommer ut til klubbene og gjennomfører økter og inviterer jentelag med på kamp. Grunnlaget er blitt lagt sammen med spillerne. Når de i tillegg leverer på banen, har vi nå klart å selge ut hallen, sier Jensen.

– Virker som nervene har tatt dem

Godø mener at trønderne har sett nervøse ut i de siste kampene. I forrige runde røk RBK på et overraskende poengtap hjemme mot Avaldsnes.

– Rosenborg lå på topp lenge, men det virker som nervene har tatt dem litt de siste kampene. Det skal vi utnytte. Vi har spilt tre jevne kamper tidligere i år.

RBK-spiller Anna Jøsendal er ikke helt enig i Godøs påstand om nervøsitet.

– Nei, jeg vil ikke si det. Men det kan hun få lov til å mene. Vi må bare motbevise det, sier Jøsendal til TV 2.

Etter å ha vært bunnsolide over lang tid, har trønderne nå gått tre kamper uten seier.

– Det er litt dumt å havne i den bølgen der når det skal avgjøres. Men vi må snu det. Vi har gjort det før. Det kan gjøre oss ekstra skjerpet. Vi kan ikke falle nedpå. Vi må være på vårt beste, sier lynvingen fra Odda.

Dersom RBK vinner på lørdag, vil de fortsatt ha gullsjansene i egne hender før sesongavslutningen mot Vålerenga på Lerkendal.

– Det har alt å si. Det blir ikke lett i det hele tatt på lørdag, men det å kunne gå inn i den siste kampen med alle sjanser, tror jeg kan endre veldig mye. Vi må gi alt i helgen.

I Oslo forbereder Vålerenga-gjengen seg på hjemmemøtet med Stabæk. Dersom VIF vinner og det blir uavgjort i LSK-hallen, kan Oslo-klubben feire gull allerede lørdag.

– Tror hjernen min kommer til å eksplodere

Vålerenga-profilen Olaug Tvedten tror lagets rutine kommer godt med i gullkampen.

– Det er tre gode lag, og alt kan skje når det er fotball. Det blir spennende å se. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi kjemper mot to gode lag, sier Tvedten til TV 2.

– Har det noe å si for dere at dere kommer fra en tett gullkamp med gullet, mens Rosenborg nesten har blitt en evig toer de siste årene?

– Nå har Vålerenga vunnet serien før, og Rosenborg har alltid vært laget som akkurat ikke nådde opp. Det kan være at det er en mental fordel for Vålerenga. Men det får tiden vise. Det er selvfølgelig en fordel for oss at Rosenborg møter LSK, der må minst ett av lagene avgi poeng.

Dersom ting ikke blir avgjort på lørdag, vil neste helgs serieavslutning på Lerkendal bli en heftig affære.

VIF-JUBEL: Olaug Tvedten og Elise Thorsnes har hatt mye å juble for i VIF-trøyen tidligere. Her fra fjorårsmøtet med Stabøk. Foto: Javad Parsa

– Jeg klarer nesten ikke tenke så langt, for da kjenner jeg at det blir for mye å tenke på. Jeg prøver å bare tenke kampen på lørdag, for dersom jeg skal tenke så langt, så tror jeg hjernen min kommer til å eksplodere, sier Tvedten, som med sine tolv scoringer er delt toppscorer i ligaen med Karina Sævik og Anna Aahjem.



Lagvenninne og tidenes toppscorer i Toppserien, Elise Thorsnes, mener også at Vålerenga har en mental fordel i gullkampen.

– Det er helt klart at det er en mental greie, og det ligger nok i bakhodet enten du vil det eller ikke. Der har kanskje vi en fordel. Det er mange på vårt lag som har vært i samme situasjon før. Vi vet hva som står på spill og alt er i våre hender. Vi må bare gjøre jobben og ikke tenke konsekvenser, sier Thorsnes til TV 2.

– Vi har det lille overtaket på to poeng. Vi har hatt vår dupp og er på vei opp igjen. Vi har folk tilbake fra skade som kan bidra, så jeg føler vi stiller ganske sterkt.