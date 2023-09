Brann-treneren: – Vi har ingen førstekeeper

Etter å ha spilt samtlige minutter for Norge i VM ble Aurora Mikalsen plassert på benken. Brann-trener, Martin Ho, sier han ikke har et førstevalg i mål.

Mange hevet et øyebryn og to da Aurora Mikalsen ble plassert på Brann-benken da Toppserien var tilbake i helgen.

27-åringen var Hege Riises førstevalg da Norge spilte fire kamper i sommerens VM.

– Landslaget er irrelevant. Jeg er trener i Brann, ikke på landslaget, sier Ho til TV 2.



Mikalsen hadde startet 16 av 17 Brann-kamper før møtet med Lyn. Der måtte hun se lagvenninne Sandra Stavenes få tillit mellom stengene.

– Det må jeg bare forholde meg profesjonelt til, sier Mikalsen til TV 2.



På spørsmål om Mikalsen tror det samme ville skjedd på herresiden i Brann, svarer 27-åringen:

– Det blir for mye om, men, kanskje...kanskje når Dyngeland spiller VM, så kan vi se, sier Mikalsen.



Brann Kvinner trener på Nymark kunstgress. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Hva tenkte du da du fikk beskjeden?

– Det tror jeg er like greit at jeg holder for meg selv, sier Brann-keeperen.

– Jeg har jo lyst til å spille alt, alltid. Noe annet ville kanskje vært rart som toppidrettsutøver.

SJELDENT BENKEOPPHOLD: Aurora Mikalsen måtte se på da Lyn gjestet Brann Stadion forrige helg. Det likte den rutinerte keeperen dårlig. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Er det du som er førstekeeper i Brann?

– Det får du spørre Martin om, sier Mikalsen og refererer til hovedtrener Martin Ho.

– Det finnes ingen nummer én, svarer Ho kontant før han fortsetter.

BESTEMT: Martin Ho vet hva han vil og hva han mener er best for Brann. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det er mulig det står nummer én på ryggen, men du må gjøre deg fortjent til den plassen. Det vet begge keeperne, svarer treneren.



Briten vil ikke si noe om hvem som starter i helgens møte med Åsane. Ho sier han ikke har bestemt seg.

– Det er min jobb å ta ut det laget jeg mener gir oss den beste muligheten til å vinne kampen. Det gjorde jeg, sier Martin Ho om valget av keeper i møtet med Lyn.