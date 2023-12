Brann-bragd mot stjernegalleriet

ÅSANE ARENA (TV 2): Brann skapte trøbbel for mesterlaget etter merkelig utvisning. På overtid sendte megatalentet supporterne til himmels.

Brann – Lyon 2–2

Bergenserne fikk en marerittstart på kampen mot det franske stjernegalleriet, men så ble det spennende.

Amel Majri og Ada Hegerberg sendte Lyon opp i en tidlig tomålsledelse, men Justine Kielland svarte med en perle av de sjeldne.

Like etter pause økte Branns muligheter da Lindsey Horan så rødt etter å ha dyttet Karoline Haugland.

Værforholdene var langt bedre enn fryktet, men bergenserne klarte likevel å gi Lyon-stjernene kalde gufs. Nora Eide Lie var kun millimeter unna å utligne på et herlig langskudd. Og på overtid skjedde julemirakelet i Åsane da Signe Gaupset kriget inn 2–2.

– Det er kampens store spiller, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.



Resultatet gjør at Brann ligger svært godt an i kampen om avansement til kvartfinale.

– Det er en helt syk følelse. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier Gaupset til TV 2.

– Det er ren lykke. Det er fortjent. Vi spiller mot ett mål hele andreomgangen, sier målscoreren.



JUBEL: Det tok fullstendig av på overtid. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Justine Kielland setter ord på de ville jubelscenene på overtid, og hyller lagvenninnen Gaupset.



– Det er en enorm lettelse. Jeg sitter på benken der, og vi hopper bare på hverandre. Det er gøy at Signe får den, for måten hun har spilt på i disse to kampene er helt sykt å være vitne til, sier hun til TV 2.



Slik var kampen

Det franske storlaget var uten flere av sine største stjerner, deriblant kaptein Wendie Renard, men det var likevel et lag fullt av meriterte stjerner som entret matten i vinterkvelden i Åsane.

Det var Brann som kom best i gang. Allerede før minuttet var gått fikk Signe Gaupset igjen vist seg frem, men innlegget var ikke presist nok til å skape ordentlig trøbbel.

Men etter fem minutter glapp det i de bakre rekker. Amel Majri fikk enkle arbeidsvilkår i boksen da hun prikket inn 1–0.

Og kun sju minutter senere fikk Ada Hegerberg muligheten fra straffemerket. Og den norske målgarantisten noterte seg enkelt for sin 63 scoring i Champions League.

– Bratberg Lund er på etterskudd. Hun vil nok mene det ikke er nok kontakt, men dommeren er ikke i tvil, sier Amankwah.

Til tross for de enkle baklengsmålene, var det lyspunkter for Brann. Nok en gang viste Gaupset seg frem på briljant vis.

– Det er helt rått. Hun herjer med Carpenter i andre kamp på rad. Det vil sjokkere meg om ikke større klubber følger med.

Kielland-perle

Etter 33 minutter fikk Brann lønn for sin vilje til å spille seg ut bakfra. Rødtrøyene spilte seg pent fremover, og til slutt fikk Justine Kielland klinke til fra 20 meter. Ballen smalt rett i krysset og en smellvakker redusering var et faktum.

– Dette er en «banger» i krysset. Har du sett. Det er et stjerneskudd, sa Osnes.

Brann fikk god flyt etter scoringen, men flere mål i omgangen ble det ikke.

Stjerne utvist

Bergenserne fikk uansett en oppløftende start på andreomgangen da Lindsey Horan fikk det røde kortet etter en duell med Karoline Haugland.

– Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg så. Hun er utvist, sa Osnes.



Den amerikanske stjernen ga Haugland en liten dytt etter en hard duell samtidig som det kom noen gloser.

– Hun gjør et lite utslag. I utgangspunktet skal ikke den dytten gi rødt, men vi hører ikke hva som blir sagt der, sa Amankwah.



Noen minutter etter utvisningen måtte Østenstad gi seg for kvelden. Rogalendingen så ut til å pådra seg en strekk. Inn kom Natasha Anasi-Erlingsson.

Kampen jevnet seg ut og etter 71 minutter var innbytter Nora Eide Lie nær ved å gjøre det helt store. Nordlendingen klinket til fra distanse, men Endler i Lyon-buret fikk en hånd på ballen og dyttet den i tverrligger.

– Nærmere kommer du ikke, sa Osnes.

– Nå spiller Brann god fotball. De har Lyon i knestående.



Brochmann inn til siste dans, så sikret stortalentet poeng

Med et kvarter igjen å spille kom Johanna Renmark og Maria Brochmann inn for Brann. Sistnevnte i sin siste kamp for klubben.

Den hodesterke spissen kom tidlig til en farlig mulighet og det ble også skummelt på den påfølgende corneren.

I sluttminuttene snødde det kraftig i Åsane, og i det 89. minutt holdt Lyon på å gjøre en kjempeblemme. Innlegget fra Cecilie Kvamme ble nesten klarert i eget mål fra Lyon-kapteinen.

Brann fortsatte å pushe på i overtidsminuttene. Og så kom det lønn for strevet. En corner ble til slutt banket i mål av Signe Gaupset. Det var fullt kaos i boksen etter hjørnesparket fra Marit Bratberg Lund, og den unge moldenseren var råsterk da hun dunket inn målet som sikret 2–2 og et råsterkt poeng mot et av verdens beste lag.