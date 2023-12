Atlético-stjernen med Brann-flørt: – Hadde vært veldig gøy

SER FREMOVER: Vilde Bøe Risa har hatt et svært innholdsrikt 2023. Her fra sommerens VM med Norge. Foto: Lise Åserud/NTB

Vilde Bøe Risa lever livet som utenlandsproff i Atlético Madrid. Men bergenseren følger nøye med på Branns sterke Europa-eventyr.

– Det er veldig kjekt. Jeg unner dem det. Det er veldig bra for Sportsklubben Brann. De gjør det utrolig bra, både for menn og damer, sier Bøe Risa til TV 2.

Og landslagsspilleren lot seg imponere over det Brann viste mot det franske stjernegalleriet forrige uke.

– Jeg syns det var tøft at Brann turte å spille såpass mye ball som de gjorde. Selv om det straffet seg på de to første målene, så var det kjekt å se hvilken taktikk de hadde med ball og hvordan de ønsket å angripe.

– Risikoen med å spille ut bakfra må gjerne vurderes litt mer med tanke på farlige balltap.

– Hva tror du om Branns sjanser på hjemmebane?

– Jeg tror ikke Lyon gleder seg til en kald kunstgresskamp i Åsane. Så det er fordel Brann. Men selv om Lyon blir gruppevinnere, så kommer de til Bergen for å vinne. Så kamp blir det. Åsane Arena er vel en litt mindre bane, så det kan bli tettere og tøffere dueller enn forrige oppgjør.

Utsolgt i returoppgjøret

Torsdagens kampen spilles i Åsane siden arbeidet med å skifte ut gressmatten på Brann Stadion allerede er i gang.

– Det hadde selvfølgelig vært best om de kunne spilt på Stadion, men det er naturlig at den må gå på kunstgress. Jeg håper det kommer mye folk. Det kan bli en bra kamp.

Og folk blir det. Kampen ble utsolgt i løpet av kort tid. Dermed blir det i overkant av 3000 tilskuere.

Åpner døren for Brann-spill

Bøe Risa har spilt samtlige seriekamper for Atlético etter overgangen fra Manchester United i sommer. Og det for et lag som kjemper i toppen av ligaen. Midtbanespilleren har hatt et svært innholdsrikt 2023.

– Hvis jeg hadde sagt til ti år gamle Vilde Bøe Risa at hun i løpet av ett år skal spille mesterskap for Norge, bli solgt fra Manchester United og sitte i Spania og se Brann spille Champions League for kvinner i Åsane, hva hadde du sagt da?

– Først hadde jeg ikke trodd på deg, og så tror jeg at jeg hadde vurdert: Skal du sitte i Spania eller skulle jeg vært i Brann og spilt på Åsane Arena? Jeg tror jeg hadde valgt Atlético. Men forhåpentligvis i fremtiden så blir det Champions League på hjemmebane.

– Du har lyst til det?

– Det hadde vært gøy. Jeg misunner jo jentene som får gjøre det.

28-åringen, som hadde et kort opphold i Sandviken i 2021, er klar på at Brann-spill er noe som frister i fremtiden.

– Jeg ser jo for meg det. Det er det jeg tenker. Men så vet man jo aldri hvor lenge man får lov til å spille i utlandet. Det vet man heller aldri. Og hvor lenge jeg får spille fotball. Jeg begynner å dra på årene.



Allerede avbildet på Stadion

Bøe Risa er for øvrig datter av avdøde Terje Risa som spilte 95 kamper for Brann. Hun er også kjæreste med den tidligere Brann-profilen Andreas Vindheim som nå spiller for tsjekkiske Teplice.

Og Bøe Risa er faktisk allerede avbildet på Brann Stadion.

PÅ VEGGEN: Bildet av en ung Vilde Bøe Risa i full Brann-bekledning henger fortsatt i Stadion-gangene. Her poserer kjæreste Andreas Vindheim foran bildet. Foto: Instagram

– Det ble tatt i samarbeid med Sparebanken Vest ettersom min mor jobbet for dem på den tiden, forteller Bøe Risa.



Bergenseren har spilt landskamp på Brann Stadion, men å spille for Brann på den samme arenaen er noe den erfarne midtbanespilleren foreløpig ikke har fått oppleve i sin innholdsrike karriere.

I fremtiden skal Brann-kvinnene også spille sine kamper på den ærverdige arenaen.