Advarer Brann: – Et veldig bra lag

STORSPILTE: Norske Kristin Haugstad (t. h.) viste gode takter for Slavia Praha forrige sesong. Foto: Privat

Etter en strålende start på Champions League-gruppespillet med borteseier i Østerrike, tar Brann imot Slavia Praha i det som fort kan bli et nøkkeloppgjør.

Men hvor gode er egentlig de tsjekkiske seriemesterne?

Det kan Røa-spiller Kristin Haugstad svare på. Hun vant «the double» med Slavia i 2022.

– Det er et veldig bra lag. Hvis jeg skal oppsummere den tsjekkiske ligaen, så er topp tre veldig gode og så er det litt lavere nivå nederst, sier Haugstad til TV 2.

– Jeg tror Toppserien er jevnere, så det er faktisk ganske vanskelig å vite hvordan det skal gå. Det blir et veldig spennende oppgjør.

GULLGLIS: Haugstad (t. h) kunne juble for seier i både serie og cup i løpet av sitt halvår i Tsjekkia. Foto: Privat

– De er veldig fysiske og tøffe. Kanskje ikke så taktiske, men veldig godt trent. Det er jo en del landslagsspillere der også, så de har en del internasjonal erfaring.

Haugstad scoret fem mål på åtte kamper for den tsjekkiske hovedstadsklubben i løpet av halvåret hun spilte der.

– Slavia kvalifiserer seg i hvert fall til første runde i Champions League hvert år. Så de har litt mer erfaring, men jeg tror det blir en jevn kamp, sier 29-åringen.

MÅLJUBEL: Nesodden-jenten jubler for en av sine fem scoringer i Slavia-drakten. Foto: Privat

Den tsjekkiske ligaen er for øvrig ranket på syvendeplass i Europa, mens den norske er nummer elleve. Rankingen baserer seg på klubbenes resultater i Champions League.

Tsjekkerne fikk det knalltøft i åpningskampen hjemme mot Lyon da den endte med 0–9. Samtidig skal det sies at Lyon var svært effektive med ni scoringer etter «bare» 13 skudd på mål.

Det har også Brann-spiller Natasha Anasi-Erlingsson fått med seg.

– De spilte mot et av verdens beste lag med fantastiske spillere. Det var et tøft resultat. Det ville alltid vært en vanskelig kamp.



– Er det lett å undervurdere et lag som kommer fra et sånt braktap?



– Det er vanskelig å si. Vi har sett mye på video. Resultatet sier en ting, men de gjorde mye bra i den kampen. De ble straffet knallhardt for sine feil. Vi vet at de har mange styrker i laget.



Midtstopperen, som ble matchvinner i Branns åpningskamp, beskriver Slavia som et solid lag på lignende nivå som St. Pölten. Samtidig mener hun at det er et lag Brann skal ta på hjemmebane.

– Hvis vi spiller opp mot vårt toppnivå, så skal vi være best.



Praha-klubben var også i gruppespillet i Champions League forrige sesong. Laget endte på sisteplass, men noterte seg blant annet for en sterk uavgjort mot storklubben Wolfsburg.

De har også kommet seg til kvartfinale tre ganger, senest i 2019. Det var riktignok under det forrige turneringsformatet uten gruppespill.

Gir Brann-favorittstempel

TV 2-ekspert Ingrid Ryland er klar på at onsdagens oppgjør fort kan bli avgjørende for Branns muligheter for avansement til nettopp kvartfinale.

– Kampene mot St. Pölten og Slavia Praha nøkkelen. Men så lenge Lyon vinner begge sine kamper mot disse, kan Brann klare seg med fire poeng i dobbeltoppgjørene mot de to svakeste. Men det er storkamp på Stadion i gruppespillet i CL, så den bør selvsagt vinnes!



– Jeg tror ikke man skal undervurdere Slavia Praha, men etter å ha sett litt nærmere på dem mener jeg at Brann har gode muligheter. Jeg er usikker på hvor seriøst de tok kampen mot Lyon da forsvarsspillet var meget, meget svakt, sier Ryland.

– De hang ikke med på motsatte bevegelser, duellspill eller klarte å ligge kompakt. I hjemlig liga er de overlegne og scorer mye mål, så de kan varte opp med noen gode angrep.



Ryland trekker frem den kenyanske angriperen Marjolen Nekesa som en potensiell trussel for Brann.

Ingrid Ryland la opp som fotballspiller foran årets sesong. Nå er hun ekspert for TV 2. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Men den tidligere Brann-spilleren mener uansett at bergenserne bør kunne utnytte motstanderens defensive svakheter.

– Det så ikke ut som de hadde øvd spesielt mye på den defensive strukturen mot Lyon. Om det blir et scenario der Brann har ball, tror jeg det er gode muligheter. Det vil kreve gode motsatte og samtidige bevegelser, god presisjon på innlegg og innløp i boks. Med det melder jeg Brann som favoritter, sier TV 2-eksperten.