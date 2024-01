Prisdryss for Haaland: – Mange som kunne vunnet denne prisen

TRONDHEIM (TV 2): Erling Braut Haaland (23) fikk to priser under Idrettsgallaen.

Manchester City-spiss Erling Braut Haaland ble hedret med prisen for årets mannlige utøver under Idrettsgallaen i Trondheim Spektrum lørdag kveld.



– Det var et fantastisk år fra meg og laget. Samtidig er det mange andre utøvere i Norge som har hatt et fantastisk år, så jeg setter ufattelig stor pris på det, sa Haaland på video.



Haaland fikk også utøvernes pris.

– Det er kjekt og stort å vinne utøvernes pris. Det er så mange andre som kunne vunnet denne prisen, så jeg setter ufattelig stor pris på denne, så tusen takk igjen, sa Haaland.

Forrige sesong vant Haaland trippelen med Manchester City: Premier League, FA-cupen og Champions League. Han ble også toppscorer.

Overrasket Lundby

På kvinnesiden ble skøyteløper Ragne Wiklund årets utøver.

– Jeg setter utrolig stor pris på at mine prestasjoner blir lagt merke til i dette selskapet. Tusen takk til juryen for det, sa Wiklund på video fra Nederland.

Narve Gilje Nordås fikk årets gjennombrudd på Idrettsgallaen.

ÅRETS NAVN: Tidligere skihopper Maren Lundby. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Folket stemte frem Maren Lundby til årets navn. Hun la nylig opp som skihopper.

– Det var helt fantastisk å bli årets navn med både Hovland og Haaland som motstandere på en måte. Det føles litt uvirkelig, men det er en varme fra folk som er vanskelig å beskrive, sier Lundby til TV 2.

Takket Guardiola

Årets trener er Leif Olav Alnes, som fikk prisen av eleven Karsten Warholm.

– Jeg burde kanskje takke Pep Guardiola (Manchester Citys manager) for at han ikke er norsk, sa Alnes fra scenen i Trondheim Spektrum.

Vipers fikk den første prisen på Idrettsgallaen etter å ha vunnet alle de nasjonale titlene forrige sesong, i tillegg til Champions League.

Kristiansanderne ble kåret til årets lag.

– 2023 har vært et fantastisk år for oss, men vi vet også at bak store prestasjoner er det mange personer som er med. Derfor har vi lyst til å takke alle frivillige, sponsorene og fansen som har vært med på denne reisen, sa Vipers-målvakt Katrine Lunde på videolink fra Kristiansand.

Golfspiller Viktor Hovland er årets forbilde.

– Det er dritkult. Den hadde jeg ikke helt sett for meg. Det er stort, sa Hovland i et innslag vist på NRK.

Roer Birgit Skarstein er årets kvinnelige parautøver.



– Det er kjempehyggelig. Selv om jeg ror båten, kjenner jeg at jeg har hele laget med i båten. Jeg er skikkelig, skikkelig glad, sier Skarstein til TV 2.

Årets mannlige parautøver er alpinisten Jesper Saltvik Pedersen.

– Å sette idretter opp mot hverandre, synes jeg er ekstremt vanskelig. Alle de nominerte har hatt utrolig sterke prestasjoner, sa Saltvik Pedersen.

Adnan Naeem fra Romsås IL ble årets ildsjel for sin innsats siden 1985.



