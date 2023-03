Presset øker på Fifa – over én million krever opprydning

Over én million mennesker krever at Fifa og Gianni Infantio rydder opp etter Qatar-VM.

TJENTE MILLIARDER: Qatar-VM var en økonomisk suksess for Fifa og president Gianni Infantino. Nå øker presset på at migrantarbeiderne skal få sin del. Foto: GARETH BUMSTEAD

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, selskaper og fotballforbund etterlyser at Fifa oppretter et fond i forbindelse med byggingen av VM-arenaer i Qatar.

Nylig mottok Fifa et brev støttet av over én million underskrifter – og spesialdesignede fotballskjorter.

Underskriftene er samlet inn av Avaaz og Amnesty International i 190 land.

OVERLEVERT: Over én million signaturer og drakter er levert til Fifa. Foto: Amnesty

Brevet ble levert i forkant av Fifas egen kongress som holdes i Rwanda den 16. mars, der Gianni Infantino skal gjenvelges som president.

– Denne kongressen er en mulighet Fifa bør gripe til å rydde opp etter seg. Nå må de utarbeide en plan med en tidslinje som viser hvordan de raskt skal kompensere migrantarbeiderne og deres familier for de menneskerettighetsbruddene de opplevde, sier Frank Conde Tangberg i Amnesty International Norge til TV 2.

Frank Code Tangberg, Amnesty.

Fifa har hyllet Qatar-VM som det beste noensinne.

– Det skulle bare mangle om ikke de kompenserte de som har ofret så mye i forbindelse med dette mesterskapet, sier Tangberg.

Norge i bresjen

På tampen av VM lovet Fifa å etablere et «arvefond», men forpliktet seg ikke til å bruke det til å gi støtte direkte til arbeidere.

Til dags dato har det internasjonale fotballforbundet ikke gitt ytterligere detaljer om hvordan de vil drive fondet.

Brevet, adressert til president Gianni Infantino, oppfordrer ham til å bruke arvefondet til å kompensere mishandlede arbeidere eller deres familier direkte.

FÅTT BREV: Fifa-president Gianni Infantino og emiren av Qatar. Foto: Hassan Ammar

Under VM uttalte fotballpresident Lise Klaveness at hun ønsket en gjennomgang av dødstall og kompensasjon for arbeidere.

Norge har fått inn et eget punkt om dette på FIFA-kongressen, men Klaveness skal etter planen ikke presentere forslaget fra talerstolen.

LAGT PRESS: Lise Klaveness i Doha under fotball-VM i Qatar. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det er flere land som presser på, men bare vi som har frontet dette formelt. Vi har litt den brøyterollen, da er det litt vanskelig å vite hva som skjer i sporet bak brøytingen, sier Klaveness til TV 2.

Amnesty mener det er uakseptabelt om FIFA skulle unndra seg ansvaret.

– FIFA tjente flere milliarder dollar på VM i Qatar, mens migrantarbeidere ble utsatt for grusomme krenkelser, sier Tangberg.

– Selv om ingenting kan erstatte tapet av deres kjære, så er det ingen tvil om at FIFA har midlene til å bøte på noe av denne urettferdigheten og gi livsendrende støtte til disse menneskene.

Gjenspeiler arbeidstøyet

De spesialdesignede draktene, som ble presentert på FIFAs offisielle museum i Zürich i Sveits, gjenspeiler det blå arbeidstøyet og de gule vestene som ble brukt av mange av migrantarbeiderne som ble utsatt for overgrep ved å bygge stadioner og infrastruktur og tilby tjenester.

DRAKTENE: Slik ser draktene som ble presentert på Fifa-museet ut.

– Den globale offentligheten har anerkjent den alvorlige urettferdigheten som er begått mot disse arbeiderne og har gått sammen for å kreve at FIFA tar en brøkdel av milliarder av dollar som er tjent på svette, blod og liv til hundretusener av disse ofrene - og ganske enkelt gir dem og deres familier hva de skylder, sier Bieta Andemariam, Avaazs juridiske direktør i USA.