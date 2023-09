Presidenten freser mot stjernen

HAR SKUFFET: Mario Balotelli har ikke overbevist i Sion-trøyen. Her fra et oppgjør mot Lugano. Foto: FABRICE COFFRINI

Den kontroversielle angriperen får skylden for klubbens nedrykk.

Mario Balotellis karriere har mildt sagt vært full av kontroverser. Nå er det tidligere megatalentet nok en gang i hardt vær,

Hans opphold i Sion ser ut til å ende i en bitter skilsmisse.

Den sveitsiske avisen Blick beskriver Balotellis tid i klubben som «en absurd såpeopera som aldri tar slutt.»

– Sammen med dommerne er Balotelli sesongens store skuffelse som førte til vårt nedrykk, sier klubbpresident Christian Constantin til Blick.

Sion endte sist i den sveitsiske ligaen forrige sesong, og da play off-kampen også endte i tap, var nedrykket et faktum. Under oppkjøringen til den nye sesongen skal Balotelli ha droppet å møte på treninger.

Det får klubbpresidenten til å frese:

– Han sender meg legeerklæringer fra tid til annen når han ikke kommer. Hva kan jeg gjøre?

Den italienske angriperen har bedt om å få forlate klubben samtidig som klubben også ønsker at han skal dra. Presidenten mener uansett at Balotelli ikke gjør nok for å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Han gjør ikke noe for det. Han må bestemme seg for om jobben hans fortsatt skal være som profesjonell fotballspiller. Den vage interessen fra Tyrkia og Midtøsten har det ikke blitt noe av.

Sion-eier og president Christian Constantin har ved flere anledninger selv steppet inn som trener etter å ha sparket flere trenere. Foto: FABRICE COFFRINI

Constantin hevder også at Sion-trener Didier Tholot ikke ønsker å ha noe med Balotelli å gjøre.

Sion-presidenten er for øvrig også en svært kontroversiell skikkelse. I løpet av hans 20 år i klubben har han blant annet byttet ut over 40 trenere. I 2017 ble han suspendert i 14 måneder for å ha slått til en TV-ekspert.

Den tidligere italienske landslagsspilleren fikk et oppsving i karrieren da han scoret 18 mål for tyrkiske Adana Demirspor i 2021/22-sesongen. Den påfølgende sesongen i Sveits ble det kun seks scoringer.



Balotelli har tidligere spilt for storklubber som Inter, Manchester City, Liverpool og AC Milan.