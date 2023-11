Presenterte nytt team: – Guttene skal bli bra lei

GUTTA BOYS: Kåre Ingebrigtsen, Christian Eggen Rismark, Michael Karlsen og Pål André Helland skal sørge for at Ranheim biter godt fra seg i tiden som kommer. Foto: Per-Atle Karlsen

Ranheim og Kåre Ingebrigtsen har satt sammen sitt støtteapparat for 2024.

Etter en noe skuffende debutsesong i Ranheim, er Kåre Ingebrigtsen i full gang med å planlegge 2024-sesongen.

Tirsdag ettermiddag presenterte klubben fra Fjæra sitt splitter nye støtteapparat for 2024.

– Om det er gutteklubben «grei» eller gutteklubben med masse kompetanse … jeg tror det er en bra gjeng. Det er tre stykker som har sterke meninger om fotballen. Vi ønsker diskusjoner, vi ønsker krangling og vi ønsker utvikling. Jeg trenger litt av dette unge, pågangsmotet og det å få et spark bak, sier Kåre Ingebrigtsen.

Med seg på laget får «bruttern» Christian Eggen Rismark som assistent, Pål André Helland som toppspillerutvikler og Michael Karlsen som sportslig koordinator.

I MORFARS FOTSPOR: Christian Eggen Rismark la fotballskoene på hylla etter denne sesongen. Nå følger han i morfar, Nils Arne Eggens fotspor og blir Ranheim-assistent. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg er heldig som får denne muligheten og da vi var i dialog om dette, så tenkte jeg ikke så mye på den spillerkarrieren som nærmet seg slutten. Det er en overgang, men den er ikke så brå, sier Eggen Rismark til TV 2.

Nils Arne Eggens barnebarn gleder seg til å ta trenerarven videre innad i familien, men temperamentet til morfaren har han ikke arvet.

– Nei, det har jeg nok ikke. Det er ingen som er som han. Det har vel ikke passet seg i alle settinger heller, men jeg kan være tydelig, ja, smiler han.

Tilbake i Trondheim

I teamet finner vi også Pål André Helland, som spilte under Kåre Ingebrigtsen i RBKs seneste gullalder mellom 2015 og 2018.

I TEAM: Michael Karlsen og Pål André Helland er gode kompiser. Nå skal de sammen jobbe for at Ranheim tar steg på fotballbanen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Skal vi dra det så langt at vi sier at det er jævlig godt å være tilbake. Begge ungene mine har begynt å prate kav østlending, så det er greit å komme seg hjem slik at de får lære seg den riktige måten å prate på, humrer Helland.

– Jeg tenker at generasjonen pluss-minus 1990 er en veldig, veldig spennende generasjon i trøndersk sammenheng. De konsumerer fotball døgnet rundt og har masse spennende å bringe til torgs. De vil være med og løfte Ranheim videre, sier daglig leder Frank Lidahl.



GODE VENNER: Pål André Helland var blant «brutterns» mest betrodde menn i gullårene mellom 2015 og 2018. Foto: Lise Åserud

Etter å ha tilbrakt de siste årene i Lillestrøm, både som spiller og trener for G19, går Helland nå inn som toppspillerutvikler i Ranheim.

– Jeg brenner veldig for å utvikle mennesker, folk og fotballspillere. Jeg tror at dette kan bli skikkelig bra. Vi er fire ulike typer, som bringer hvert vårt til bordet, sier Helland.

Skuffende sesong

Da Ingebrigtsen ankom Gran Canaria som ny Ranheim-trener i januar, var det med et håp om å bedre klubbens 8. plass fra 2022. Elleve måneder senere er en ny 8. plass et faktum.

GOD STEMNING: Det blir nok mye godt humør blant denne trioen, selv om de alle er tydelig på at det er takhøyde for diskusjoner. Foto: Per-Atle Karlsen

– Tabellplasseringen er greit nok, egentlig. Jeg er misfornøyd med at vi slipper inn mye mål og scorer lite. Det er ting vi må bli bedre på. Det er der vi har størst utviklingspotensialet og vi må klare å ta bort en 20 baklengs neste år, sier Ingebrigtsen.

I tillegg er de offensive tallene svakere enn på lenge. 36 scoringer på 30 kamper gir et snitt på 1,2 fulltreffere før kamp.

MÅLFATTIG: Kåre Ingebrigtsens Ranheim har ikke fått det til å svinge denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold

Ranheim har ikke vært dårligere, verken i Obos eller Eliteserien, siden opprykket til nivå to i 2009.

– Flere må score mål for oss neste år. Toppscoreren er vel på seks mål, så vi må få flere som har lyst til å score mål og som tør å gjøre det. Det er nok den største skuffelsen. Og slipper du inn over 50 mål … da bør du ikke rykke opp, påpeker Ingebrigtsen.

Gamle helter

Med denne trioen på plass håper Trondheims fotball-lillebror nå på en opptur i 2024.

SER FREMOVER: Med sitt nye team på plass, gleder Kåre Ingebrigtsen seg til å ta fatt på en ny sesong i Ranheim. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tror alle sammen gleder seg. Vi er godt i gang med planleggingsperioden og når vi blir samlet skal vi få detaljene på plass. Jeg tror det blir bra tenning på det treningsfeltet der, så guttene på treningsfeltet skal bli bra lei i januar, sier Ingebrigtsen.

For å sørge for at Ranheim også sikrer seg de beste, trønderske fotballtalentene de kommende årene, har Ingebrigtsen også fått med seg Michael Karlsen som sportslig koordinator.

Det er en oppgave opprykkshelten fra 2017 ser frem til.

– Man har drømt hele livet om å jobbe med fotball, og så får man gjøre det der man hører mest hjemme. Jeg gleder meg veldig til det. Vi er trygge på hverandre og hva vi ønsker. Vi vil det samme. Har man kjærlighet i bunn kan man push ekstra, så jeg har troen på dette, sier Karlsen.

– Vi skal ha det mye artig på veien. Fotball er ikke farlig. Så skal vi være mye tøffere med å stille krav til oss selv og hverandre neste år. Det skal vi tørre, for der har vi ikke vært gode nok i år, avslutter hovedtreneren.