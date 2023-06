– Premier League-stjerne avslår Ronaldo-tilbud

Få med deg tirsdagens fotballrykter her!

«Silly Season» gir og «Silly Season» tar.

Arsenal frykter at et av deres overgangsmål, Brightons midtbanemann Moises Caicedo, skal ta en Mykhailo Mudryk og forsvinne til Chelsea. Ifølge Fotball Transfers frykter The Gunners Chelseas tilsynelatende større lommebok.

Men en som er vesentlig nærmere en overgang til Mikel Artetas mannskap er West Ham-stjerne Declan Rice. Klubbene skal være enige om en overgangssum på over 1,3 millioner norske kroner. Men ifølge Guardian har Arsenal enda til gode å sende inn et bud.

Én som imponerte i Champions League-finalen var Inter-keeper André Onana. Evening Standard melder at de blå fra Vest-London har gjort kameruneren til sitt hovedmål. Milano-klubben ønsker minst 50 millioner pund for sisteskansen, ifølge den engelske avisen.

Nå ble det mye Chelsea her: Men det kan jammen meg forsvinne noen ut også. Mason Mount kan bli Manchester United-spiller. Men Sky Sports skriver at det fortsatt er avstand mellom klubbene når det kommer til verdivurdering.

Troverdige Guardian skriver at Crystal Palace-ving Wilfried Zaha er i ferd med å si nei et lukrativt tilbud fra saudiarabiske Al-Nassr, hvor Cristiano Ronaldo spiller. Både PSG og Marseille er interessert i å signere kantspilleren som er kontraktsløs til sommeren.

Samme avis skriver at tidligere Aston Villa-manager, Steven Gerrard, har flydd til Saudi Arabia for å snakke med Al-Ettifaq for å bli klubbens nye hovedtrener.

Manchester City har vunnet tre trofeer denne sesongen. Og hvis de vil kjøpe RB Leipzig-stopper Josko Gvardiol, så skriver Talksport at den tyske klubben ønsker minst 75 millioner pund for kroaten.