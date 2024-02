Premier League-klubbene brukte 9,6 milliarder mindre

Sammenlignet med et høyintensivt januarvindu i Premier League i fjor var det bemerkelsesverdig stille på overgangsfronten i løpet av årets første måned.

Tall fra selskapet Deloitte viser at lagene i den engelske toppdivisjonen samlet brukte 100 millioner pund på spillerkjøp. For bare ett år siden var tallet spinnville 815 millioner pund.

Forskjellen er altså på utrolige 715 millioner pund. Det vil si at klubbene har handlet for cirka 9,6 milliarder mindre enn i fjorårets januarvindu.

Den dyreste overgangen i årets januarvindu var Radu Dragusin, som snaut halvveis i måneden ble hentet til Tottenham for drøye 26 millioner pund. I fjor var det til sammenligning åtte overganger som kostet mer penger.

Frykter poengstraff?

Med unntak av et koronapreget 2021 har det i samtlige år fra 2017 blitt brukt et tresifret antall millioner pund på overganger i Premier League i januar. Denne gangen lå det rett under.

– Den mer forsiktige tilnærmingen er sannsynligvis påvirket av de høye summene som ble brukt i sommervinduet, men kan også ha blitt påvirket av en økt bevissthet om Premier Leagues økonomiske regler og de potensielle konsekvensene av å ikke overholde dem, forteller Tim Bridge i Deloitte.

Everton ble i fjor høst trukket ti poeng for brudd på de økonomiske reglene i Premier League. Nå blir de sammen med Nottingham Forest gransket av en uavhengig kommisjon etter påstander om flere brudd.

Årsakene er selvsagt sammensatte, andre faktorer BBC lister opp er en stille måned i andre ligaer, inkludert Saudi-Arabia, nye tiltak for kostnadskontroll fra Uefa, to rekordvinduer på rad, få managerbytter (bare to!), det brukes vanligvis mindre penger i januar og at unge spillere har slått gjennom. BBC nevner spillere som Conor Bradley, Lewis Miley og Oscar Bobb.

– Kjøpesirkus til sommeren

Professor Rob Wilson, ekspert på fotballfinans ved Sheffield Hallam University, tror klubbene kommer til å ta igjen til sommeren.

– Jeg tror vi sparer opp til et kjøpesirkus til sommeren, sier han, men legger til:

– Jeg tror ikke nødvendigvis at det vil nå de nivåene på flere milliarder pund vi har sett i årene som har gått.

Calum Ross i Deloitte forventer ville summer til sommeren.

– Når vi beveger oss mot sommerens vindu, og et nytt regnskapsår, forventer vi å se utgiftene tilbake lignende nivåer som vi har sett i de to siste rekordstore overgangsvinduene for sommeren, sier han.

