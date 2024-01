Preget Svindal: – Det var ikke gøy

– Spør hvem som helst her. Det er jævlig kult å komme hit, men det er også jævlig kult å reise herfra like hel.



Aksel Lund Svindal vet nøyaktig hva han prater om.

I en oransje skalljakke, og med skiene slengt opp langs den høyreiste kroppen, er han lett synlig i bunnen av beryktede «Die Streif» i Kitzbühel.

Den sagnomsuste bakken har skapt udødelige helter, men også maltraktert topptrente kropper, hans egen inkludert, i forferdelige ulykker.

– Den er brutal. Det finnes ikke rom for feil her, sier han – og kaster et blikk opp mot den tåkelagte traséen.



Dette året har oppladningen til vinterens største alpinfest vært spesiell.

Landsmannen Aleksander Aamodt Kildes grusomme fall i Wengen har fått debatten til å rase i kulissene.

POPULÆR: Aksel Lund Svindal la opp i 2019, men får fortsatt svært mye oppmerksomhet av både fans og utenlandsk presse i alpinsirkuset. Foto: Elias Engevik / TV 2

– En påminner

For Kildes fall er nemlig bare et av flere tilsvarende denne sesongen.

Den høydramatiske hendelsen forrige helg gjorde inntrykk på Svindal, som var til stede i den sveitsiske alpeperlen.

– Det var ikke noe gøy å se Aleks ligge der. Det er en påminner om hvor brutal sporten kan være, innleder Svindal, som også vet ett og annet om fall og farer.

Han står bare noen hundre meter unna stedet hvor han selv fløy gjennom lufta, deiset inn i sikkerhetsnettet og skadet seg stygt for åtte år siden – foran titusenvis av rystede tilskuere på tribunene.

SEKUNDENE ALT STO STILLE: Svindal var svært uheldig ned «Die Streif» som aktiv alpinist i 2016. Foto: Joe Klamar

Som pensjonert toppalpinist blir har han til stadighet blitt dratt tilbake til egne traumer den siste tiden.

– Men da tenker jeg alltid mest på hvordan andre har hatt det de gangene jeg har gått på trynet. Jeg synes det var kjipt å se Aleksander tryne, men du kan bare tenke deg hvordan det var for foreldrene. Det kan ikke være noe særlig.

Knallhardt oppgjør

I etterkant av Kildes fall har kritikken haglet.

– Aldri igjen tre renn på rad, utbrøt den suverene sveitseren Marco Odermatt mens kameraene passerte lederstolen.

Allerede før sesongstart i oktober ga han klar beskjed om sine tanker rundt det tøffe rennprogrammet utøverne utsettes for i et Zoom-intervju med TV 2 og et knippe andre utenlandske medier:

– Jeg er helt klart motstander av dobbeltrenn. Det blir bare mer og mer, sa superstjernen, som snakket på generelt grunnlag – men videre pekte ut to stoppesteder hvor det føles ekstra meningsløst.

Wengen og Kitzbühel: Verdens lengste – og verdens tøffeste utforløype. Sistnevntes myteomspunnende trasé har som allerede nevnt vært åsted for sportens aller styggeste scener.

Med hastigheter opp mot 150 kilometer/t og lange hopp på 80 meter er det kanskje ikke så rart uhellene skjer.

MED LIVET SOM INNSATS: Østerrikes Hans Grugger holdt på å dø av det brutale fallet i 2011. Foto: Kerstin Joensson / AP

Skigladiatorene kjemper mot naturen med dødsangst fra start til slutt.

Nettopp derfor holder det også i massevis med ett renn, mener Odermatt, som for øvrig vant verdenscupen overlegent forrige sesong.

– Jeg kan selvsagt forstå den andre siden av det. Det er mye jobb som legges ned for å arrangere ett renn, og med to renn tjener man også mer penger. Men for sporten og utøverne er det ikke bra.

SA IFRA: Superstjernen Marco Odermatt. Foto: Knut Åge Heggtveit / TV 2

– Ikke normalt



Etter fallet i Wengen fikk han støtte av flere utøvere, deriblant den franske toppalpinisten Cyprien Sarrazin, som vant fredagans utforrenn i Kitzbühel.

– Aleksander er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra eller normalt, sa Sarrazin til Viaplay.



På et pressetreff fredag kom også teknikkspesialisten Henrik Kristoffersen med sine tanker.

– Jeg skjønner all kritikken som er kommet. Det føles som om det settes inn flere og flere renn. Det går en grense for hvor mye folk tåler, sa nordmannen, som videre omtalte skadeutviklingen den siste tiden som «bekymringsverdig».

Renndirektør for alpint i FIS, Markus Waldner, har allerede tatt selvkritikk og uttalt at man i fremtiden «absolutt bør unngå å ha tre fartsrenn på rad» – og varslet at verdenscuphelger med to fartsrenn på samme sted også bør tittes nærmere på.

Svindal: – Veldig ærlig tilbakemelding

Tilbake i Kitzbühel er Svindal klar på én ting: Utøvernes tilbakemelding må tas på alvor.

– De sier det ikke for moro skyld, sier han.



– Hadde det vært noen som kjører dårlig som sa det, så er det én ting, men når de to som var på pallen i alle tre rennene i Wengen (Odermatt og Sarrazin, journ.anm.) sier det, da er det fordi de faktisk mener det – ikke fordi de skal være taktiske.

VIL DISKUTERE: Svindal ønsker en seriøs diskusjon rundt fallene i alpinsporten velkommen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Flere stemmer i debatten har pekt på at snittfarten i sporten har økt de siste årene.

Svindal tror det er på tide å sette seg ned for en skikkelig diskusjon.

– Sporten er tøff. Én ting er at det er tøft fysisk, men det er også et mentalt aspekt her. Man skal opp i ringa hvert eneste renn, stå på startstreken og være helt påskrudd. I bakker som Wengen og Kitzbühel, så krever det litt. Det er tungt å være så på psykisk, dag etter dag, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror denne tilbakemeldingen fra utøverne er veldig ærlig, og skjønner godt hva de mener.

– Man må være på vakt. Det handler ikke om å sette foten ned, men å tenke over hva som vil skje om man gjør visse endringer. Hvis utstyret går fortere og fortere; hvilke fornuftige grep kan vi gjøre? avlsutter alpinlegeden.

