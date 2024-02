Preget etter sjokket: – Det er utrolig tøft

Det er hans danske klubb Midtjylland som opplyser om Olssons tilstand.

De skriver at 28 år gamle Olsson er rammet av det som trolig er en «akutt sykdom knyttet til hjernen».

Olsson har hatt familien sin rundt seg i tillegg til deler av klubbens medisinske team den siste tiden.

Midtjylland opplyser at informasjonen kommer ut på grunn av ryktene om Olssons fravær den siste tiden.

AKUTT SYK: Kristoffer Olsson. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Alle i Midtjylland er selvsagt dypt preget av Kristoffers plutselige sykdom, og våre tanker og fulle støtte går til Kristoffer og hans familie, skriver klubben.

Olssons norske lagkamerat Ola Brynhildsen tar nyheten tungt.

– Det er utrolig tøft. Han er en fantastisk person og en veldig god venn. Det eneste viktige nå er at han blir frisk. Av respekt og forståelse for Kris og hans familie, vil jeg ikke uttale meg mer, skriver lagkamerat Ola Brynhildsen til TV 2.



TV 2 har også vært i kontakt med klubbens norske trener Arne Sandstø, som viser til klubbens direktør og lege.

FORTVILER: Ola Brynhildsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Olsson står oppført med 47 landskamper for Sverige.

– Det er vanskelig. Han er et fantastisk menneske, sier lagkamerat Joel Andersson til Aftonbladet.

– Jeg ber til Gud at han passer på «Köffe» og at han sørger for at Kristoffer våkner opp og er friskere enn noen gang. Det er en nær venn, så det gjør veldig vondt, sier tidligere landslagsspiller Muamer Tanković til avisen.

LANDSLAGSSPILLER: Kristoffer Olsson, her fra Sveriges kamp mot Moldova i oktober i fjor. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Spissen var i Arsenal som unggutt. Siden har han hatt opphold i AIK, Krasnodar og Anderlecht.

– God bedring Kristoffer. Vi håper du får en rask vei tilbake, skriver Arsenal på X.